대전 카페 테이크아웃 93.5%가 일회용컵... "다회용기 정책 전환 시급"

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큰사진보기 ▲대전환경운동연합이 자원순환사회연대와 함께 대전 5개 자치구에 있는 프랜차이즈 카페 50개 매장을 대상으로 일회용품 사용 실태와 다회용기 이용 환경을 조사한 결과. ⓒ 대전환경운동연합 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대전환경운동연합이 자원순환사회연대와 함께 대전 5개 자치구에 있는 프랜차이즈 카페 50개 매장을 대상으로 일회용품 사용 실태와 다회용기 이용 환경을 조사한 결과. ⓒ 대전환경운동연합 관련사진보기

대전지역 프랜차이즈 카페의 테이크아웃 음료 대부분이 여전히 일회용컵으로 제공되고 있다는 조사 결과가 나왔다. 환경단체는 매장 내 다회용컵 사용은 어느 정도 정착됐지만, 테이크아웃 영역은 사실상 일회용품 감축 정책의 사각지대로 남아 있다며 대전시 차원의 정책 전환을 촉구했다.대전환경운동연합은 자원순환사회연대와 함께 대전 5개 자치구에 있는 프랜차이즈 카페 50개 매장을 대상으로 일회용품 사용 실태와 다회용기 이용 환경을 조사한 결과를 2일 발표했다.이번 조사는 컵 종류, 빨대 재질, 텀블러 할인제도 운영 여부, 다회용기 이용 홍보 현황 등을 직접 방문해 확인·기록하는 방식으로 진행됐다. 대전환경운동연합은 "코로나19 이후 배달과 테이크아웃 문화가 확대되면서 카페에서 발생하는 일회용품 사용량도 크게 늘었다"며 "현행 자발적 일회용품 감축 정책의 한계를 확인하고, 대전시 차원의 실효성 있는 대안을 마련하기 위해 조사를 진행했다"고 밝혔다.조사 결과 매장 안에서 이용된 음료 474잔 가운데 다회용컵 사용은 412잔으로 86.9%를 차지했다. 일회용 플라스틱컵은 44잔, 9.3%, 종이컵은 18잔, 3.8%로 나타나 매장 내 일회용품 사용 제한은 일정 부분 정착되고 있는 것으로 분석됐다.그러나 테이크아웃은 정반대였다. 테이크아웃 음료 409잔 중 일회용 플라스틱컵은 308잔, 74.4%였고, 일회용 종이컵은 79잔, 19.1%였다. 두 종류를 합하면 387잔으로 93.5%가 일회용컵이었다. 개인 텀블러 사용은 22잔, 5.3%에 그쳤다.전체 조사 대상 883잔을 기준으로 보면 다회용컵은 434잔, 49.2%, 일회용컵은 449잔, 50.8%로 비슷한 수준이었다. 하지만 이는 매장 안에서 다회용컵 사용률이 높은 영향일 뿐, 실제 테이크아웃에서는 일회용컵 의존도가 압도적으로 높았다.대전환경운동연합은 "현재 제도만으로는 테이크아웃 상황에서 다회용기 사용을 충분히 유도하지 못하고 있다"며 "일회용품 사용을 줄이기 위한 구조적 대책이 부족하다는 점이 확인됐다"고 지적했다.빨대 사용 실태도 문제로 지적됐다. 조사 대상 50개 매장 중 43곳, 86%가 여전히 일반 플라스틱 빨대를 기본 제공하고 있었다. 식물유래 재질이나 유리 빨대를 제공한 매장은 4곳, 종이 빨대는 1곳에 불과했다.대전환경운동연합은 "일회용 플라스틱컵과 함께 제공되는 플라스틱 빨대는 크기가 작고 이물질이 묻어 있어 사실상 소각 또는 매립되는 경우가 많다"며 "미세플라스틱 문제를 야기할 수 있다"고 우려했다.텀블러 사용을 유도하는 인센티브와 홍보도 부족했다. 전체 조사 대상의 절반에 가까운 25곳, 약 48%가 텀블러 사용에 대한 할인 혜택을 제공하지 않았다. 할인을 제공하는 매장도 100원에서 400원 수준으로 기준이 제각각이었고, 일부는 커피 메뉴에만 한정하는 등 조건부 혜택을 제공했다.홍보 역시 미흡해 조사 대상 중 35곳, 67.3%는 텀블러 할인이나 다회용기 사용에 대한 안내문·홍보물을 비치하지 않았다. 매장 내 포스터를 붙인 곳은 9곳, POS 주변에 안내한 곳은 3곳에 그쳤다.대전환경운동연합은 "소비자는 텀블러 소지의 불편함을 감수할 만큼의 경제적 유인이나 사회적 분위기를 느끼지 못하고 있고, 카페 점주는 친환경 부자재 구입 비용과 다회용기 세척 인건비, 회전율 저하 등을 우려해 소극적일 수밖에 없다"며 "개인의 실천이나 개별 카페의 자발적 노력만으로는 한계가 분명하다"고 밝혔다.대전환경운동연합은 환경부 자료를 인용해 일회용컵의 환경 부담을 강조했다. 이들은 "일회용 플라스틱컵 1개를 생산하고 폐기하는 전 과정에서 약 23g의 이산화탄소가 배출된다"며 "일회용컵의 과도한 사용은 탄소배출 증가와 폐기물 처리 부담, 미세플라스틱 오염을 동시에 심화시키는 대표적 환경 문제"라고 지적했다.종이컵 역시 내부에 폴리에틸렌 코팅이 적용돼 재활용이 쉽지 않고 상당수가 소각 또는 매립된다고 이들은 설명했다. 또한 일회용품 중심의 소비문화는 '쓰고 버리는 문화'를 고착화해 자원순환 실천을 저해하고, 폐기물 수거·운반·소각·매립 비용을 늘려 지방자치단체의 재정 부담도 키운다고 덧붙였다.조용준 대전환경운동연합 국장은 "매장 내 다회용기 사용은 어느 정도 자리 잡았으나, 쏟아져 나오는 테이크아웃 일회용컵과 플라스틱 빨대는 여전히 대전시의 폐기물 관리 시스템을 위협하고 있다"고 말했다.이어 "이제는 시민의 죄책감이나 소상공인의 선의에만 기대는 낡은 정책에서 벗어나야 한다"며 "탄소중립 도시를 목표로 하는 대전시가 선언적 정책을 넘어 실질적인 규제와 지원 정책을 병행하고, 예산을 투입해 다회용기 인프라를 구축하는 시스템 전환에 나서야 한다"고 강조했다.대전환경운동연합은 이번 조사 결과를 바탕으로 대전시의 자원순환 정책이 구체적으로 실현될 때까지 지속적인 모니터링과 시민 참여 캠페인을 전개해 나갈 계획이라고 덧붙였다.