이 대통령 국정지지율 58%... 하락 끝-반등 시작?

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 2일 충남 아산시에서 열린 충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 축사를 하고 있다. 2026.7.2 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 2일 발표된 전국지표조사(NBS) 7월 1주차 조사에서 58%로 나타났다. 직전 조사(6.8~10) 때보다 1%p 오른 것으로, 6.3 지방선거 직후 나타났던 하락세가 멈췄다. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 직전 조사 때보다 2%p 오른 35%로 집계됐다. 모름/무응답은 7%였다.엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 6월 29일부터 7월 1일까지 전국 만 18세 이상 1000명(총통화 5004명, 응답률 20.0%)에게 전화면접조사로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부 등을 물은 결과다.조사시점 등을 감안하면 6.3 지방선거 투표용지 부족사태에 대한 국회 차원의 국정조사가 개시되면서 정부 책임론 등이 비교적 감소하고 삼성전자·SK하이닉스의 호남 반도체 대규모 투자 등이 발표된 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'(6.29) 등에 대한 긍정적 평가가 반영된 것으로 추정된다.특히 연령·지역별 응답을 보면, 국민의힘에서 주장하는 '영남소외론'에 대한 유의미한 반응은 확인되지 않았다. 아울러 차기 당권 경쟁 과열에 따른 40·50대, 더불어민주당 지지층, 이념성향 지지층의 일부 이탈이 확인됐다.18·19세 포함 20대(4%p↑, 41%→45%, 부정평가 39%)와 대구/경북(1%p↓, 45%→44%, 부정평가 48%) 외 대다수 연령·지역별 응답자의 과반이 이 대통령의 국정수행을 긍정적으로 봤다.연령별로 보면 30대(7%p↑, 48%→55%, 부정평가 37%)와 70대 이상(5%p↑, 48%→53%, 부정평가 40%)의 직무긍정률이 직전 조사 때보다 상승해 50%대를 회복했다. 60대(5%p↑, 51%→56%, 부정평가 39%)의 긍정평가도 50% 중반대로 나타났다. 40대(7%p↓, 75%→68%, 부정평가 29%)와 50대(8%p↓, 75%→67%, 부정평가 29%)의 긍정평가는 직전 조사 대비 하락해 60% 후반대로 집계됐다.지역별로 보면 서울(3%p↑, 53%→56%, 부정평가 40%)과 인천/경기(5%p↓, 59%→54%, 부정평가 37%), 부산/울산/경남(1%p↑, 55%→56%, 부정평가 37%)의 직무긍정률이 50%대로 조사됐다. 대전/세종/충청(4%p↑, 56%→60%, 부정평가 32%)과 광주/전라(8%p↑, 80%→88%, 부정평가 10%)의 긍정평가는 각각 60%, 80%대로 나타났다.지지정당별 응답은 직전 조사와 크게 차이 없었다. 더불어민주당 지지층(n=419)의 긍정평가는 직전 조사 대비 3%p 내린 92%(부정평가 6%)였고 국민의힘 지지층(n=200)의 긍정평가는 직전 조사 대비 1%p 내린 16%(부정평가 78%)로 집계됐다.이념성향별로 보면 진보층(n=247)의 긍정평가는 직전 조사 대비 5%p 내린 86%(부정평가 13%)로 나타난 반면, 중도층(n=358)의 긍정평가는 직전 조사 대비 5%p 오른 61%(부정평가 32%)로 조사됐다. 보수층(n=273)의 긍정평가는 직전 조사 대비 변화 없는 28%(부정평가 66%)였다.더불어민주당 지지도도 하락세를 멈췄다. 현재 지지하는 정당을 물은 결과, 민주당 지지도는 직전 조사 대비 1%p 오른 42%로 나타났다. 국민의힘 지지도는 직전 조사 대비 5%p 내린 20%였다. 그 외에는 개혁신당 2%, 조국혁신당 2%, 진보당 1% 등의 순으로 조사됐다. 지지정당 없음 혹은 모름/무응답을 택한 태도유보층은 30%였다.한편, 이번 조사의 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 자세한 조사개요와 결과는 NBS 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.