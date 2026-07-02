이 대통령 "'왜 안 나눠주냐'에 정치인들이 부화뇌동 해서야"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 2일 충남 아산시에서 열린 충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 축사를 하고 있다. 2026.7.2 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"왜 나눠주지 않냐. 이렇게 접근하면 안 된다. 또 다른 가능성을 만들어서 유용하고 또 효율적인 산업이 입지할 수 있도록 준비하고 설득하고 필요한 인프라를 갖춰서 유인해 나가야 한다. 이게 정부가 하는 일이고 정치가 하는 일이다. 그런데 '왜 우리 동네는 안 나눠주나', 이런 식으로 접근하고 화를 내고. 주민들은 섭섭할 수 있지만 정치하는 사람들이 그런 식으로 부화뇌동해서 같이 화내고 그러면 그 동네가 발전하겠나."

큰사진보기 ▲이재용 삼성전자 회장이 2일 충남 아산시에서 이재명 대통령 주재로 열린 충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 환영사를 하고 있다. 2026.7.2 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령이 2일 충남 아산시에서 열린 충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 참석자들과 기념촬영을 마친 후 박수치고 있다. 앞줄 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관, 이재용 삼성전자 회장, 이재명 대통령, 서정진 셀트리온 회장, 곽노정 SK하이닉스 대표. 뒷줄 왼쪽부터 박홍근 기획처 장관, 최교진 교육부 장관, 이청 삼성디스플레이 대표, 박수현 충남지사, 허태정 대전시장, 조상호 세종시장. 2026.7.2 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 2일 충남 아산시에서 열린 '충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회'에서 미리 준비한 축사를 하기 전에 꺼낸 말이다. 반도체·피지컬AI·AI데이터센터 등 3대 메가프로젝트, 특히 삼성전자와 SK하이닉스의 호남 반도체 투자에 반발하는 다른 지역의 일부 정치인들을 향한 지적이었다.참고로 국민의힘은 '3대 메가프로젝트' 발표 후 권역별로 연달아 기자회견을 여는 등 '영남 소외론'을 부각하고 있고 여권 내에서도 '전북 소외론'이 나오는 중이다. 특히 이원택 전북지사는 향후 확장될 반도체 생산기지와 관련 소재·부품·장비 산업의 전북 분산 배치를 공식 주장한 바 있는데, 최근 연임 도전에 나선 정청래 전 대표가 "소외감, 상실감 느끼지 않도록 최선을 다하겠다"고 밝히면서 해당 논란이 전대 이슈로 전이될 가능성도 있다.이에 대해 이 대통령이 "주민들은 섭섭할 수 있지만 정치인이 그런 식으로 부화뇌동하면 되겠나"라고 분명히 선을 그은 셈이다.이 대통령은 이날 "지방자치를 담당하는 단체장들께서 주민들이 '왜 우리 동네는 안 되는 거야' 지적을 받다 보니 거기에 스트레스를 받는 경우도 있는 것 같다"며 "그렇다고 하더라도 그걸 분열적으로 접근하면 안 된다"고 지적했다."기업들 입장에선 가장 효율 높은 지역에 효율 높은 방식으로 집적해야 한다"며 "광주에 반도체 팹 한 개, 아쉽나? 그러면 어디에 한 개. 이런 식으로 하면 기업 운영을 할 수 없다"고도 짚었다.이 대통령은 "해당 지역에 필요한 산업, 경제를 담당하는 기업들이 입지할 수 있게 노력해서 실제로 실적을 만들어 내야 한다. 상황을 조성해야 된다"라며 "요즘 세상에 압력 넣는다고 기업들이 옮겨오는 데가 어디 있나"라고 반문했다.이에 대해 이 대통령은 "제가 이재용 회장님을 압박해 삼성전자가 그런 결정을 한 것 아닐까, 이런 구태적인 생각을 하는 분들이 계시던데, 그렇게 하면 기업 경영을 할 수 있겠으며, 세계적인 투자 유치를 할 수 있겠나. 불가능한 이야기"라고 말했다.또 "과거 생각, 관치 행정하던 그 시절 생각으로 이렇게 압력 넣어서, 아니면 강제로 이렇게 할 수 있겠다, 이렇게 생각하는 것 자체가 구태"라며 "그렇게 하면 살아남을 수 없다. 이제는 우리 국내에서 경쟁하는 게 아니다. 전 세계를 놓고 경쟁하고 있다"고 강조했다.이 대통령은 이날 축사를 통해서는 "기업의 전략적 투자와 정부의 견고한 의지가 더해진다면 충청은 대한민국 첨단산업의 중심을 넘어, 인공지능(AI) 시대를 선도하는 세계적 혁신의 중심지로 우뚝 설 것"이라고 했다.특히 "수도권 과밀과 지역 소멸의 악순환을 끊어내고 대한민국 전체의 성장판을 다시 열어야 한다는 절박한 대전환의 여정은 이곳 충청에서 시작됐다"며 "충청이 열어젖힌 균형 발전의 길이 대한민국의 생존 전략"이라고 강조했다.그러면서 "균형발전의 거점과 첨단산업의 거점을 하나로 일치시킬 이 중대한 기회를 결코 놓치지 않겠다"라며 "우리 정부는 기업들의 결단이 빛을 발할 수 있도록 가용한 모든 수단을 동원하여 적극 지원할 것"이라고 다짐했다.충청권이 AI를 중심으로 산업·경제질서가 재편되는 현재 "무한한 기회를 누릴 선도자"가 되기 위한 투자의 최적지로 적합하다고도 짚었다.반도체·디스플레이·2차전지·바이오 4대 첨단산업이 충청권 안에 모여 있고 우수한 연구기관과 인재도 풍부하기 때문에 이번에 새롭게 이뤄질 기업들의 대규모 투자를 통해 "첨단산업 중심지로서 충청의 위상은 더욱 강화될 것"이라고 했다.한편, 이날 행사는 앞서 청와대에서 열렸던 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'의 후속 성격으로, 이재용 삼성전자 회장과 곽노정 SK하이닉스 대표이사, 서정진 셀트리온 회장이 참석했다.삼성은 이날 총 140조 원을 투자해 충청을 초격차 소재·부품의 중심지로 운영하려고 한다고 밝혔다. 구체적으론 삼성디스플레이가 아산·천안에 최첨단 OLED 디스플레이 등을 위해 67조 원을, 삼성SDI가 천안에 차세대 배터리 글로벌 마더 팩터리를 위해 9조 원을, 삼성전자가 최첨단 HBM 팹을 위해 온양·천안에 56조 원을, 삼성전기가 세종에 AI 서버향 패키지 기판 설비 확충 등을 위해 8조 원을 투자하기로 했다.SK하이닉스는 낸드 생산 및 패키징 강화를 위해 청주에 총 100조 원을 투자하겠다고 밝혔다. 또한 반도체 생산기지와 함께 1GW 규모의 AI 데이터센터를 구축하기 위한 투자도 예고했다. 셀트리온제약은 PFS(사전 충전형 주사기) 생산시설 추가투자 등에 2단계에 걸쳐 총 2조 원을 투자하겠다고 밝혔다.정부는 이날 투자계획을 발표한 기업들과 '충청권 첨단산업 육성을 위한 투자양해각서(MOU)'를 체결했다.