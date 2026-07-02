육군 "포천 예비군 사망 원인, 폭염 속 훈련 아닌 지병 때문"

큰사진보기 ▲ 2일 서울 용산구 국방부에서 최장식 육군참모차장이 '73사단 예비군 사망 사건' 조사결과 브리핑을 하고 있다. 2026.7.2 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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육군은 2일, 지난 5월 경기도 포천에서 발생한 예비군 사망사고와 관련해 해당 예비군이 입소 전부터 치료받던 췌장염이 사망 원인으로 확인됐다고 발표했다.최장식 육군참모차장(중장)은 이날 오전 서울 국방부에서 브리핑을 통해 "유명을 달리한 예비군의 명복을 빌며 유가족들분들에게 진심 어린 위로의 말씀을 드린다"면서 이같이 밝혔다.최 차장은 유가족 입회 아래 부검을 실시한 결과 고인이 훈련 입소 전부터 앓고 있던 췌장염이 사망원인으로 판단된다고 설명했다. 또 최 차장은 복수의 민간 법의학 자문기관에 의뢰해 해당 질환(췌장염)이 사망과 직접적 인과관계가 있다는 소견을 추가로 확인했다고 밝혔다.앞서 지난 5월 13일 2박 3일 일정의 쌍용훈련에 참가 중이던 예비군 A씨는 거점 점령을 위해 야간 훈련 장소로 이동하던 중 의식을 잃고 쓰러졌다. 현장 간부들은 현장에서 심폐소생술을 실시한 후 119 구급차로 인근 병원으로 긴급 후송했지만, A씨는 결국 사망했다.이후 온라인 게시판 등을 중심으로 폭염 속에서 완전 군장을 한 채 무리하게 진행된 군기잡기식 훈련이 사망 원인이라는 의혹이 제기됐다. 또한 해당 사단장이 드론을 띄워 휴식 중인 예비군들을 감시했다는 주장까지 나와 파문이 일기도 했다.이와 관련해 최 차장은 "대부분 사실이 아니었다"고 해명했다. 그는 '사단장이 드론으로 감시했다'는 의혹에 대해선 "전혀 사실이 아니다"라며 "홍보 및 상황조성용으로 운용됐던 것이다. 사단장은 다른 부대 현장지도 중이었다"고 밝혔다.최 차장은 "대부분 의혹들이 사실이 아님에도 불구하고 사망원인 공개와 설명이 늦어진 것은 유가족 동의 등 입장을 우선 고려했다"면서 "조서와 부검에 대한 최종 분석결과를 확인하는데 상당 시간이 소요됐다"고 해명했다.다만 육군은 이번 사고에서 드러난 구조적 문제는 인정했다. 육군 관계자는 "훈련 간 상급부대 차원의 안전활동 통합성 부족과 훈련 규모 확대에 따른 의무지원 및 안전통제 미흡이 식별됐다"면서 "이에 따라 후속조치를 진행 중"이라고 밝혔다.아울러 육군은 재발 방지를 위해 예비군 훈련 의무지원체계를 전면 개선하겠다고 밝혔다. 모든 예비군 훈련장에 의무후송팀을 상주시켜 골든타임 내 응급진료가 제공될 수 있는 체계를 연내에 완비하겠다고 강조했다.또 대규모 야외 훈련시 사단 가용 의무인력과 인접부대 의무인력, 필요시 민간 의무인력 등을 통합해 지원하기로 했다. 자동제세동기도 대대급에서 중대급까지 확대 보급할 계획이다. 만성질환·전염성 질환 등만 파악하던 건강문진표도 예비군이 앓고 있던 과거 질병과 세부 증상, 최근의 건강상태 등을 세밀히 파악할 수 있도록 개선하겠다고 밝혔다.예비군훈련 체계도 재검토하겠다고 약속했다. 야외훈련 시 샤워장·화장실·간이식당·휴게실 등의 민간시설 활용을 검토해 편의성을 개선하고 훈련장 입소를 위한 장거리 이동, 노후 훈련 시설 사용 등의 불편사항도 해소방안을 강구하기로 했다.육군은 "이번 상황을 계기로 예비군훈련에 대해 재점검하고 보완하기 위해 노력하고 있다"면서 "예비군훈련 안전관리 강화, 의무지원체계 개선, 급식 및 편의시설 보강 등 훈련에 전념할 수 있는 여건이 보장되도록 최선의 노력을 다하겠다"고 강조했다.