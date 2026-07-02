미국이 틀어쥔 베네수엘라 오일 머니, 지진 피해 복구에 쓰일까?

큰사진보기 ▲2026년 6월 26일 베네수엘라 라과이라에서 지진이 발생한 후, 소방관들과 자원봉사자들이 무너진 건물 잔해 속에서 가족들을 구조하기 위해 노력하는 가운데 유가족들이 반응을 보이고 있다. REUTERS/Gaby Oraa ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령이 지난달 17일(현지시각) 프랑스 에비앙 르뱅에서 열린 G7 정상회의 기자회견을 마친 모습이다 ⓒ AP/연합뉴스 관련사진보기

6월 24일 발생한 규모 7.2와 7.5의 쌍둥이 강진으로 베네수엘라는 수많은 인명 손실과 함께 막대한 경제적 피해를 입었다. 유엔개발계획(UNDP)은 지난달 26일 베네수엘라가 약 67억 달러(약 10조 4천억원)의 피해를 입었고 이는 국내총생산(GDP)의 약 6%에 이른다고 추정했다. 그러나 이는 초기 계산일 뿐 향후 추정치는 늘어날 수 있다.피해 규모가 막대해서 여전히 인명 구조가 진행되는 상황이지만 벌써 막대한 복구 비용에 관심이 집중되고 있다. 특히 베네수엘라 경제가 거의 파탄에 이른 상황에서 어떻게 복구 비용을 충당할지가 관심사다. 이와 같은 이유로 지난 1월 3일 미국이 니콜라스 마두로 베네수엘라 전 대통령을 체포해 미국으로 압송한 이후 재개된 미국 등으로의 베네수엘라 원유 수출과 수입에 대한 관심 또한 높아지고 있다.결론부터 말하자면 미국의 트럼프 대통령과 측근들 외에 정확한 액수를 아는 사람은 없다. 미국이 델시 로드리게스 베네수엘라 대통령 권한대행이나 베네수엘라 정부와 모든 정보를 공유하고 있는지도 알 수 없다. 한 가지 분명한 건 마두로 체포 이후 베네수엘라 원유 수출이 급증했다는 점이다. 그리고 모든 수출은 미국의 관리하에 이뤄지고 있다는 점이다.<블룸버그>가 원유 탱크를 추적한 결과에 따르면 1월 베네수엘라 원유 수출량은 하루 약 38만 배럴이었고 수출액은 6억 달러였다. 그런데 4월의 수출량은 하루 약 110만 배럴, 수출액은 약 37억 달러였다. 1월부터 가장 많은 베네수엘라 원유를 수입한 건 43%를 차지한 미국이었고, 인도가 26%, 스페인이 8%를 차지했다.그렇다면 베네수엘라는 원유 수출 증가로 얼마나 많은 오일 머니를 벌어들였을까? 1월 28일 의회 외교위원회에 출석한 마르코 루비오 미 국무장관은 베네수엘라 석유 대금 3억 달러가 미국이 관리하는 카타르에 있는 계좌에 들어갔다가 베네수엘라로 지급됐고 또 다른 2억 달러는 아직 계좌에 있다고 증언했다. 루비오 장관은 카타르 계좌를 통해 이동한 자금에 대해 미국 정부가 소급적 회계감사를 할 것이라고 설명했다2월 3일 <로이터통신>은 미 고위급 인사의 말을 인용해 원유 수출 초기 대금인 5억 달러가 베네수엘라에 전달됐다고 보도했다. 이 보도가 나온 뒤인 2월 12일 크리스 라이트 미 에너지장관은 미국 NBC와의 인터뷰에서 루비오 장관이 언급한 금액 전부인 5억 달러가 베네수엘라로 송금됐다고 확인했다.그러나 이후 트럼프 행정부는 얼마의 수입이 발생하고 어떻게 사용됐는지, 베네수엘라의 부패와 돈세탁을 방지할 어떤 안전 조치가 이뤄지고 있는지 등 카타르 계좌의 회계 상황을 전혀 공개하지 않고 있다.지난 4월 국무부 담당자는 의회 청문회에서 국무부가 30억 달러를 베네수엘라에 지급했다고 했지만 자금이 얼마나 남아 있는지는 모른다고 증언했다. 이후 의원들은 미국과 베네수엘라 간 원유 거래에 대한 투명성을 요구하며 정부 감사기관인 GAO(Government Accountability Office)에 회계감사를 요청하기도 했다.이와 관련해 국가안보 및 외교 전문가인 록산나 비질은 6월 3일 미 외교협회에 기고한 글에서 카타르 또는 미 재무부 계좌의 베네수엘라 원유 수출 대금 상황이 의회와 공유됐는지조차 알 수 없다고 지적했다.미국이 베네수엘라 원유 수출 대금 관리의 명분으로 내세우고 있는 건 베네수엘라의 부패한 정부를 신뢰하지 못한다는 이유다. 지난 1월 28일 의회 외교위원회에서 루비오 장관은 "베네수엘라의 현실은 정부가 부패하고 망가진 원유 회사들을 운영하고 있다는 점"이라면서 "정권이 부패와 부당 이익에 얽혀 있다"고 강조했다. 부패 때문에 베네수엘라 정부를 신뢰할 수 없고 그런 이유로 미국이 베네수엘라의 오일 머니를 관리하고 있음을 정당화한 것이다.그러나 트럼프 행정부가 보여준 투명성 부재는 미국의 목표가 베네수엘라 정권의 부패 척결인지를 의심하게 만든다. 특히 트럼프 대통령이 쉬운 통제를 위해 부통령이었던 로드리게스를 대통령 권한대행으로 세우고 마두로 정권을 유지시킨 점 때문에 더욱 그렇다. 트럼프 대통령은 로드리게스 대통령의 임무 수행에 대해 여러번 만족을 표시하기도 했다. 미국에게, 특히 미국 회사들의 베네수엘라 원유 거래에 적극적으로 협력하고 자신의 말을 잘 따르고 있음을 강조한 것이다.베네수엘라 원유 수출과 관련된 미국 정부의 투명성 부재는 현재 상황에서 베네수엘라의 가장 큰 수입원인 원유 수출 대금이 베네수엘라 경제에 도움이 될지 의문을 품게 만든다. 특히 강진 피해를 겪은 베네수엘라 국민에게 한 줄기의 희망이 될 수 있을지 의문이다.지난 20여 년 동안의 정치 혼란과 실패로 베네수엘라는 극심한 경제난을 겪고 있다. 이를 가장 잘 증명하는 게 물가상승률이다. 2025년 물가상승률은 475%로 세계 최고를 기록했다. 2026년 4월에는 전년 동월에 비해 611.9%, 5월에는 534.5%의 상승률을 보였다. 이는 말 그대로 살인적인 물가상승률이다.물가상승률은 살인적이지만 임금은 경악할 정도로 낮은 수준이다. 베네수엘라의 한 달 최저임금은 130볼리바르로 이는 약 0.3 달러에 해당한다. 최저임금 노동자는 세 달을 일해도 1달러를 벌기 힘들다. 이런 이유로 인구의 73%가 빈곤 상황에 처해 있고 약 56%가 극심한 빈곤 상태다. 인구의 약 25%인 790만 명 정도는 유엔의 인도주의 지원에 의존하고 있다.경제난 때문에 이번 강진 피해는 특히 가난한 사람들에게는 치명적일 수밖에 없다. 이런 상황에서 로드리게스 정부가 피해 복구는 물론 더 극심해질 경제 상황을 헤쳐나갈 수 있을지 의문이다. 특히 마두로 체포 후 경제 상황 개선을 약속했지만 6개월이 지난 지금 전혀 나아진 것이 없고 오히려 강진으로 상황이 더 악화했기 때문이다.이런 점에서 부패 등을 언급하며 마두로 정권을 무너뜨린 뒤 변화된 베네수엘라를 약속한 미국과 트럼프 대통령이 강진 피해 복구와 관련해 어떤 역할을 할지에도 세계의 관심이 집중되고 있다. 강진 후 미국은 신속하게 지원 인력을 파견하고 미국 구호단체와 유엔 등을 통해 약 3억 달러(약 4650억원)를 지원하기로 결정했다.이렇게 신속한 결정을 한 이유는 마두로 체포 다음날인 1월 4일 트럼프 대통령이 "안전하고 적절하고 법적인 변화"를 위해 베네수엘라를 "운영(run)"하겠다고 한 것과 맥락을 같이 한다. 그러나 말과는 다르게 미국과 트럼프 대통령은 그동안 베네수엘라 원유 획득에만 관심을 보였고 원유 수출로 베네수엘라에 달러가 유입되고 물가상승률이 완화된 정황은 전혀 확인되지 않고 있다.원유 수출 대금과 관련해 미국과 베네수엘라 정부가 얼마나 교감하고 있는지는 알 수 없다. 특히 지진 피해 복구와 경제 상황 개선을 위해 로드리게스 권한대행이나 베네수엘라 정부가 미국 정부와 원유 수출 대금 정산을 제대로 논의할 수 있을지, 할 의지가 있는지도 의문이다. 로드리게스 권한대행과 측근들은 정치적인 이유로 트럼프 대통령과 밀착 관계를 유지하고 있기 때문이다.이런 상황과 관련해 한 가지 분명한 건 미국이 수출 대금까지 관리하며 베네수엘라를 경제 식민지 취급하고 있다는 점이다. 그리고 선출이 아닌 트럼프 대통령의 지명으로 권한대행직에 올라 합법성 논란에 싸인 로드리게스 권한대행이 미국과 트럼프 대통령의 통제하에 있다는 점이다.