경기도, 전국 최고 수준 재난안전관리 입증... 2년 연속 우수기관

큰사진보기 ▲경기도가 행정안전부 주관 '2026년 국가안전관리계획 추진실적 분석·평가'에서 지난해에 이어 2년 연속 우수기관으로 선정되며 전국 최고 수준의 재난안전관리 역량을 인정받았다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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경기도가 행정안전부 주관 '2026년 국가안전관리계획 추진실적 분석·평가'에서 지난해에 이어 2년 연속 우수기관으로 선정되며 전국 최고 수준의 재난안전관리 역량을 인정받았다.국가안전관리계획 추진실적 평가는 행정안전부가 중앙부처와 지방자치단체, 공공기관 등 재난관리책임기관을 대상으로 안전관리계획의 수립과 이행, 환류체계 등을 종합 평가하는 제도로 지난해부터 시행되고 있다.올해 평가에서는 전국 17개 광역자치단체 가운데 경기도를 포함한 4곳이 '우수' 등급을 받았으며, 12곳은 '보통', 1곳은 '노력 필요'로 평가됐다.경기도는 ▲재난·안전관리 대책 수립 적정성 ▲재난안전예산 반영률 ▲재난안전예산 집행률 ▲재난관리책임기관 협업 ▲전년도 미흡사항 개선 ▲관련 법령 및 제도 개선 등 6개 평가 지표 전 분야에서 높은 점수를 받았다.도는 지역 특성을 반영한 실효성 있는 안전관리계획을 수립하고, 재난안전예산을 체계적으로 편성·집행한 점이 좋은 평가를 받았다. 또한 유관기관과의 협업체계를 강화하고 전년도 평가 결과를 적극 반영하는 등 환류 체계도 충실히 운영한 것으로 평가됐다.경기도는 이번 평가 결과를 도내 31개 시·군과 재난관리책임기관에 공유하고, 보완이 필요한 사항은 내년도 국가안전관리계획에 반영해 재난 대응체계를 더욱 강화할 계획이다.김규식 경기도 안전관리실장은 "이번 우수기관 선정은 안전관리 부서뿐 아니라 여러 협업 부서와 유관기관이 함께 이뤄낸 성과"라며 "앞으로도 경기도 실정에 맞는 안전관리계획을 충실히 이행해 도민이 안심하고 생활할 수 있는 안전한 경기도를 만들겠다"고 말했다.