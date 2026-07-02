"시장실부터 1층으로"... 민경선 고양시장, '열린고양'으로 민선9기 첫발

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 1일 고양어울림누리 어울림극장에서 열린 취임식에서 취임사를 하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

"멈춘 고양, 다시 뛰게."

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큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 1일 고양특례시청에 첫 출근을 하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 1일 ‘열린고양 프로젝트’를 담은 민선9기 제1호 결재를 하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 1일 고양어울림누리 어울림극장에서 열린 취임식에서 시 대표 캐릭터 고양고양이와 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 1일 고양어울림누리 어울림극장에서 열린 취임식에서 취임사를 하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 1일 전임 시장 시절 폐쇄됐던 김대중 전 대통령 사저를 방문해 역사관과 전시 공간 등을 살피며 민주주의와 인권 교육 공간으로 활용하기 위한 준비 현황을 점검했다. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 1일 전임 시장 시절 폐쇄됐던 김대중 전 대통령 사저를 방문해 역사관과 전시 공간 등을 살피며 민주주의와 인권 교육 공간으로 활용하기 위한 준비 현황을 점검했다. ⓒ 고양십 관련사진보기

민경선 고양특례시장이 1일 공식 취임과 함께 '불통 행정' 청산과 '열린 시정'을 전면에 내세우며 민선 9기의 막을 올렸다. 취임식보다 앞선 첫 공식 일정부터 시장실 이전과 시정회의 공개, 김대중 전 대통령 사저 재개방 등을 담은 '열린고양 프로젝트'를 1호 결재로 선택한 것은 향후 시정 운영의 방향을 상징적으로 보여주는 행보다.민경선 시장은 이날 오전 고양시 현충공원 참배를 시작으로 민선9기 공식 일정에 돌입했다. 이어 시청에서 '열린고양 프로젝트'를 담은 민선9기 1호 결재를 한 뒤 김대중 전 대통령 사저를 방문하고, 공무원노동조합을 찾아 직원들과 소통하는 등 하루 종일 '시민과 현장'을 중심에 둔 일정을 이어갔다. 저녁에는 고양어울림누리에서 열린 취임식에서 시민들에게 시정 비전과 철학을 직접 설명했다.민경선 시장은 취임사를 통해 "절박하고 절실한 마음으로 일하며 고양의 대전환을 반드시 이루겠다"며 "'멈춘 고양, 다시 뛰게'를 시민과 함께 실현하겠다"고 밝혔다.민경선 시장의 첫 결재는 단순한 업무보고가 아니라 민선9기 행정 철학을 압축한 상징적 선언이었다.'열린고양 프로젝트'는 ▲문턱 없는 시장실 조성 ▲시장 직통 문자 제도 ▲시정회의 생중계 ▲고양고양이 캐릭터 부활 ▲김대중 전 대통령 사저 개방 등 다섯 가지 전략과제를 담고 있다.가장 눈에 띄는 변화는 시장 집무실을 시청 2층에서 1층으로 이전하는 것이다. 물리적인 공간 이동을 넘어 시민이 언제든 찾아올 수 있는 시장실을 만들겠다는 의미를 담았다. 여기에 시민이 시장에게 직접 의견을 전달하는 직통 문자폰, 간부회의를 시민에게 공개하는 시정회의 생중계까지 더해 '닫힌 행정'에서 '열린 행정'으로의 전환을 선언했다.이는 민경선 시장이 취임사에서 가장 먼저 약속한 '불통행정 종식'과도 맞닿아 있다.그는 "새로운 소통의 시대를 열기 위해 시장실을 1층으로 옮기고 시정회의를 생중계하겠다"며 "시민의 대변자인 의회와 협치하고 타운홀 미팅을 통해 주민의 요구가 정책에 반영되도록 하겠다"고 밝혔다.1호 결재 직후에도 민경선 시장은 "민선9기의 첫 결재에는 행정의 문턱을 낮추고 시민과 거리를 좁히는 소통과 변화의 시정혁신 의지를 담았다"며 "끊임없는 소통을 통해 시민들이 체감하는 변화를 만들어 멈춘 고양을 다시 뛰게 하겠다"고 강조했다.이번 1호 결재는 단순히 개별 사업을 나열한 것이 아니라 민선9기 시정을 '개방·소통·참여·활력·공유'라는 다섯 개 키워드로 재설계하겠다는 선언으로 읽힌다.민경선 시장은 취임식에서 향후 4년간 추진할 시정 비전도 제시했다.핵심은 교통 혁신, 미래산업 육성을 통한 일자리 창출, 민생 회복이다.교통 분야에서는 버스노선 전면 재편과 '고양형 편하G버스' 도입, 광역철도망 확충 등을 통해 출퇴근 시간을 30분 단축하겠다는 목표를 내놨다.경제 분야에서는 AI, 게임, 항공우주, 자율주행, K-푸드 등을 미래 성장산업으로 육성하고 디지펜 공과대 국제캠퍼스 유치와 경제자유구역 추진을 통해 양질의 일자리를 창출하겠다는 구상을 밝혔다. 킨텍스와 K-컬처밸리를 중심으로 문화산업을 육성하고 지역기업 성장펀드 1,000억 원을 조성하겠다는 계획도 포함됐다.민생 분야에서는 지역화폐 확대와 청년기본소득 복원, 마을공동체 사업 재개 등을 약속하며 시민들이 체감하는 생활정책을 강화하겠다는 의지를 밝혔다.이 같은 정책 방향은 민경선 시장이 오랫동안 강조해 온 '성장과 민생의 선순환' 구상과도 연결된다. 미래산업 육성을 통해 일자리를 만들고, 그 성과가 지역경제와 시민 삶으로 이어지는 구조를 만들겠다는 것이다.민경선 시장이 취임 첫날 김대중 전 대통령 사저를 직접 찾은 것도 눈길을 끌었다.민 시장은 전임 시장 재임 기간 폐쇄됐던 사저를 찾아 역사관과 전시 공간을 둘러보며 민주주의와 인권 교육 공간으로 활용하기 위한 준비 상황을 점검했다. 사저는 홈페이지와 예약 시스템을 개설하고 오는 7일부터 해설 프로그램을 운영할 예정이다.김대중 사저 재개방은 단순한 시설 운영 재개 이상의 정치적·역사적 의미가 있다. 고양에 남아 있는 민주주의 역사 자산을 시민에게 다시 돌려주고, 이를 교육과 문화공간으로 활용하겠다는 의지를 담고 있기 때문이다.민경선 시장은 취임사에서도 이를 '4가지 즉각적인 변화' 가운데 하나로 제시하며 고양신청사 원안 추진, 고양아레나 조기 착공, 고양고양이 캐릭터 부활과 함께 민선9기 초반 반드시 실행할 과제로 꼽았다.민경선 시장은 이날 취임식을 마친 뒤 자신의 SNS에도 소회를 남겼다.그는 "30년 정치 여정 동안 변화가 필요할 때는 타협하지 않았고, 시민의 편에서 끝까지 싸워왔다"며 "이제 그 책임감으로 고양의 새로운 도약을 반드시 만들어가겠다"고 적었다.이어 "시장실을 시민 곁으로 옮기고 시정회의를 공개하며 시민의 목소리가 정책이 되는 열린 시정을 만들겠다"며 "고양의 변화는 시장 혼자 만드는 것이 아니라 시민과 공직자가 함께 만드는 것"이라고 강조했다.이날 민경선 시장의 취임식과 첫 공식 일정은 민선9기 고양시정이 '소통'을 운영 방식의 핵심 가치로 삼겠다는 점을 분명히 보여줬다. 특히 시장실 이전과 시정회의 공개, 시민 직통 문자제 등은 시민 참여를 제도화하려는 시도로 평가된다.다만 이러한 상징적 조치들이 실제 행정 혁신으로 이어질지는 앞으로의 실행력이 관건이다. 교통 혁신과 경제자유구역 추진, 미래산업 육성 등 대규모 공약 역시 중앙정부와의 협력, 재정 확보, 시의회와의 협치가 뒷받침돼야 성과를 낼 수 있다.민경선 시장이 취임 첫날부터 "불통행정 종식"과 "열린고양 프로젝트"를 전면에 내세운 것은 결국 향후 4년간 시정 성패를 시민과의 신뢰 회복, 그리고 참여 확대에 걸겠다는 정치적 선언으로 읽힌다. '멈춘 고양, 다시 뛰게'라는 슬로건이 실제 도시의 변화로 이어질 수 있을지 민선9기 고양시정의 첫 시험대가 시작됐다.