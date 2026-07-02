홈플러스를 살릴 마지막 선택, 직원인수

2025년 기업회생을 신청한 홈플러스는 지금, '9월 청산'이라는 시한을 눈앞에 두고 있다. 한때 140여 개에 달했던 매장은 60여 개로 줄었다. 현재 1만6000명의 직원이 일터를 지키고 있지만, 두 달 치 임금이 체불되는 등 이미 대량 실업이 시작됐다.



홈플러스 청산은 대량 실업뿐만 아니라 지역경제 붕괴라는 막대한 사회적 비용이 발생할 것이므로 회생의 방안을 여러 각도에서 찾아보고 지혜를 모을 필요가 있다. 정부의 역할 뿐만 아니라 직원 인수 방안까지 포함한 전문가들의 의견을 토대로 사회적 해법을 찾아보고자 한다.

큰사진보기 ▲이재명 대통령 결단 촉구 기자회견마트산업노조와 연대단체들은 정부의 홈플러스 정상화를 촉구하는 기자회견을 진행하고 있다 ⓒ 홈플러스 살리기 시민연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲민생외면 이재명 정부 규탄 50시간 정당연설회진보당 손솔 국회의원이 홈플러스 정상화를 촉구하는 발언을 하고 있다. ⓒ 홈플러스 살리기 시민연대 관련사진보기

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큰사진보기 ▲무기한 단식자 병원 긴급 후송29일차 무기한 단식을 이어오던 홈플러스지부 수석부지부장이 병원으로 후송되고 있다 ⓒ 홈플러스 살리기 시민연대 관련사진보기

덧붙이는 글 | 필자는 한국외대 경영대학 박노근 교수입니다.

홈플러스가 기업회생절차에 들어간 지도 어느덧 1년이 넘었다. 그동안 회사를 살리기 위해 수많은 처방이 동원됐다. 점포를 매각했고, 점포를 닫았으며, 임대 전환을 추진했고, 희망퇴직도 실시했다. 핵심 사업인 홈플러스 익스프레스도 별도 매각 절차를 밟았다. 그러나 회생은 여전히 끝나지 않았고, 정상화의 길도 아직 보이지 않는다.회생절차 직전 126개였던 대형마트는 현재 104개로 줄었고, 직원 수도 약 2만 명에서 1만 6000명 수준으로 감소했다. 자산을 팔아 시간을 벌었지만 그만큼 기업의 영업기반도 약해졌다. 자산 매각은 유동성을 확보하는 수단일 뿐 기업을 성장시키는 전략은 아니다. 이제는 무엇을 더 팔 것인가가 아니라 어떻게 회사를 다시 살릴 것인가를 고민해야 할 시점이다.그 대안 가운데 하나가 직원인수(Employee Buyout)이다.많은 사람들은 직원인수를 이상적인 이야기 정도로 생각한다. 그러나 이는 새로운 실험이 아니다. 영국의 직원소유신탁(EOT), 미국의 ESOP, 프랑스의 SCOP는 수십 년 동안 기업승계와 기업회생 과정에서 활용되어 온 제도이다. 특히 기업은 살아 있지만 소유구조가 문제인 경우, 직원인수는 고용을 유지하면서 기업을 정상화하는 현실적인 대안으로 평가받고 있다.직원들은 외부 투자자와 다르다. 투자자는 일정한 시점이 되면 투자금을 회수해야 한다. 그러나 직원들은 회사를 떠나는 것이 목적이 아니다. 회사가 살아야 자신의 일자리도, 가족의 생계도 지킬 수 있다. 기업의 장기적인 성장에 가장 큰 이해관계를 가진 사람은 결국 그 회사에서 일하는 직원들이다.물론 직원들만의 힘으로 홈플러스를 인수하는 것은 현실적으로 불가능하다. 정부와 정책금융기관의 역할이 필요하다. 하지만 정부가 지원해야 하는 이유는 특정 기업을 살리기 위해서가 아니다. 홈플러스에는 여전히 약 1만 6000명의 직접고용 인력이 근무하고 있으며 협력업체와 물류, 시설관리, 입점업체 등을 포함하면 최대 10만 명 안팎의 고용이 연결되어 있다. 홈플러스의 문제는 개별 기업의 문제가 아니라 우리 사회의 고용과 지역경제의 문제이기도 하다.정부 역시 이러한 점을 충분히 인식하고 있는 것으로 알려져 있다. 중요한 것은 정부가 지금 당장 얼마를 지원하겠다고 발표하는 것이 아니다. 회생 가능성이 확인된다면 고용 유지를 위해 정책적으로 지원할 수 있다는 분명한 메시지를 시장에 보내는 것이다. 그 신호만으로도 채권단과 공급업체, 금융기관은 회생 가능성을 다시 평가하게 될 것이다.정책수단도 이미 존재한다. 정책금융기관의 대출과 보증, 정부의 전환우선주(CPS) 투자 등은 충분히 검토할 수 있는 방안이다. 특히 전환우선주는 기업이 정상화되면 투자금을 회수할 수 있다는 점에서 정부의 재정부담을 최소화하면서도 고용을 지킬 수 있는 정책수단이 될 수 있다.그러나 정부보다 먼저 움직여야 할 주체가 있다. 바로 홈플러스 임직원들이다.정부는 준비되지 않은 조직에 수천억 원의 정책자금을 투입하지 않는다. 직원들이 먼저 회사를 살리겠다는 의지를 보여야 한다. 마트노조와 일반노조, 본사 임직원이 함께 참여하는 직원인수 추진단을 구성하고, 전문가들과 함께 객관적인 기업가치를 분석하며, 회생 가능성을 검증해야 한다. 정부도, 채권단도, 국민도 이러한 준비가 있을 때 비로소 직원인수를 현실적인 대안으로 받아들일 수 있다.직원들 역시 일정한 책임을 나누어야 한다. 체불임금의 일부를 출자전환하는 등 가능한 범위에서 자기부담을 감수하려는 모습은 정부 지원에 대한 사회적 공감대를 형성하는 데 중요한 역할을 할 것이다.지금 홈플러스에 필요한 것은 또 하나의 자산 매각이 아니다. 회사를 어떻게 다시 성장시킬 것인지에 대한 비전이다. 그 비전 없이 자산만 계속 처분한다면 언젠가는 팔 자산도, 지킬 일자리도 함께 사라질 수 있다.홈플러스는 단순한 유통회사가 아니다. 수많은 노동자의 삶이 걸려 있고, 협력업체와 지역경제가 함께 연결된 생활 인프라이다. 회생의 목표는 자산을 정리하는 것이 아니라 기업을 다시 세우는 것이다.직원인수가 모든 문제를 자동으로 해결해 주는 만능 해법은 아니다. 그러나 지금까지의 회생방식이 한계를 드러낸 지금, 직원인수는 가장 진지하게 검토해야 할 선택지 가운데 하나이다. 이제는 누가 회사를 소유할 것인가보다 누가 회사를 다시 일으켜 세울 것인가를 논의해야 한다. 그 출발점이 바로 직원인수이다.