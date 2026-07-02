한동훈·주진우, 배재고 중징계에 '사회적 낙인' 주장

큰사진보기 ▲한동훈 무소속 의원이 11일 국회에서 열린 본회의에서 윤상현 국민의힘 의원과 대화하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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청룡기 전국고교야구 대회에서 광주제일고와 맞붙은 배재고 선수들이 "스타벅스 가야지", "탱크데이"라는 구호를 외쳐 6개월 출전 정지를 당한 가운데, 부산 지역의 보수 야권에서 중징계가 과도하다는 주장이 이어진다. 학생에게만 책임을 전가하지 말라는 것으로, 추가 논란이 일 것으로 보인다.5.18 민주화운동 폄훼, 지역 비하 비난 속에 대한야구소프트볼협회(KBSA)가 배재고 야구부 징계를 결정하자 2일 국민의힘 주진우(부산 해운대갑), 김미애(부산 해운대을) 국회의원은 반대 의견을 분명히 했다. 앞서 스포츠공정위를 긴급하게 연 협회는 "스포츠 정신에 반하고 경기장 질서를 문란하게 한 사안"이라며 청룡기 2회전부터 배재고의 출전 금지를 확정했다.이를 놓고 페이스북에 글을 올린 주진우 의원은 "과도하고 절차적, 실질적 정당성을 갖기 어렵다"라며 "모든 선수에게 같은 불이익을 준 것은 연좌제"라고 반발했다. 선수들의 앞길을 막는 조처로 본 그는 이들을 지도해야 할 교육청의 책임이 더 크며 학생과 학부모에게만 전가해선 안 된다는 의견을 냈다. 그는 "사회적 낙인"이라는 주장도 남겼다.김미애 의원도 "대학 진학과 선수로서의 미래에 중대한 영향을 미친다"라며 징계에 비판적 반응을 보였다. 김 의원은 "일부 범죄행위에 대한 처분보다 더 가혹하게 느껴질 정도"라며 "학생들에게 필요한 것은 낙인과 배제가 아니라 역사와 인권에 대한 올바른 교육, 진심 어린 사과와 성찰, 그리고 다시 성장할 기회"라고 재고를 요청했다.지난 보궐선거에서 당선한 부산 북구갑의 무소속 한동훈 의원은 엇갈린 기준을 도마 위에 올렸다. 과도하단 입장을 낸 그는 "518 광주민주화운동을 상대팀 야유의 소재로 삼은 것은 잘못된 것"이라면서도 징계가 능사는 아니라고 강조했다. 특히 탱크 발언을 한 매불쇼 MC 최욱씨가 계속 방송 중이고, 스타벅스도 영업정지가 아니란 점을 열거하며 결과를 비교했다.그러나 정치적 사안으로 이 사건을 소비해선 안 된다는 반박이 있다. '커피 한잔의 자유'를 내세운 보수 정치권이 스타벅스 측의 사과에도 선택의 문제로 규정하며 공세를 펼쳤지만, 부정적 영향만 더 확산했다. 배재고 사태로 혐오의 언어가 교실과 청소년 스포츠까지 침투해 있단 사실이 더 드러났다.전국교직원노동조합(전교조)이 지난해 말과 올해 초 시행한 설문조사(초중고 교사 177명 참여) 결과를 보면, 학교 내 극우·혐오 표현 관련 질문에서 응답자의 89.8%는 '심각하다'라고 우려를 표명했다. 전교조는 "단호하게 대응하지 못한 결과가 결국 청소년들의 언어, 행동까지 영향을 미치는 결과를 낳았다"라고 핵심을 짚었다.책임을 묻되 어른들 역시 스스로 돌아봐야 한다는 자성의 목소리가 나온다. 지난 1일 열린 더불어민주당 최고위원회에서는 "기성세대, 정치권의 책임이다", "혐오를 부추겨서 정치적인 이득을 얻는 낡은 정치 문화를 일소해야 한다"라는 지적이 제기됐다. 지역의 교사 단체 일부는 학생·감독·코치 등 관련자들이 상응하는 책임을 져야 한다면서도 우리 사회와 학교의 제대로 된 역할이 더 중요하다고 당부했다.