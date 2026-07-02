광주 5개 구청장 1호 결재 'AI·선한영향력·효·안전·시민주권'

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시 임택 동구청장이 지난 1일 집무실에서 민선 9기 1호 결재를 하고 있다. ⓒ 동구청 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김이강 전남광주통합특별시 서구청장이 1일 민선9기 1호 결재로 구청장 직속 시민주권 정책제안 거버넌스인 '선한 영향력 시민회의 100' 구성·운영 계획을 확정하고 있다. ⓒ 전남광주특별시 서구청 관련사진보기

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시 김병내 남구청장이 지난 1일 남구 빛고을 노인건강타운에서 취임식을 가진 뒤 첫 일정으로 배식 봉사를 하고 있다. ⓒ 남구청 관련사진보기

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시 신수정 북구청장이 지난 1일 취임식을 취소한 뒤 첫 일정으로 북구 신안동 신안교 일대 침수 취약지 현장을 점검하고 있다. ⓒ 북구청 관련사진보기

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시 박병규 광산구청장이 지난 1일 집무실에서 민선 9기 1호 결재를 하고 있다. ⓒ 광산구청 관련사진보기

전남광주통합특별시 5개 구청장들이 민선 9기 임기 첫날, 1호 결제를 통해 앞으로 4년간의 구정 비전을 제시했다.2일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면, 임택 동구청장은 민선 9기 첫날인 지난 1일 '인공지능(AI) 중심 경제도시 대전환 중장기 계획'과 'AI 중심 경제도시 대전환 위원회 구성안'을 1호 안건으로 동시 결재했다.임 청장의 1호 결재는 AI와 데이터, 의료·헬스케어, 문화관광, 골목경제를 융합해 광주 동구의 지속가능한 성장 기반을 구축하겠다는 민선 9기 핵심 비전을 담고 있다.특히 'AI 중심 경제도시 대전환'은 AI 기반 미래산업 생태계를 조성하는 중장기 프로젝트다.정책의 강력한 실행력을 확보하기 위해 'AI 중심 경제도시 대전환 위원회'와 'TF 추진단' 구성도 본격화한다.김이강 서구청장은 구청장 직속 시민주권 정책제안 거버넌스인 '선한 영향력 시민회의 100' 구성·운영 계획을 1호 결재로 확정했다.시민회의는 지역사회에서 선한 영향력을 실천하거나 구정 발전과 사회문제 해결에 전문성과 경험을 갖춘 '선한 영향력 리더' 100명으로 구성한다.이들은 돌봄건강·나눔·공동체·경제·미래세대 등 5개 분과를 중심으로 돌봄체계 강화, 기부·나눔문화 확산, 주민자치 활성화, 골목경제 회복, 기후위기 대응 등 분야별 의제를 발굴하고 지역사회의 변화를 이끄는 역할을 담당한다.김이강 서구청장은 "민선 8기 '착한도시 서구'가 행정이 변화를 이끌었다면 민선 9기에는 시민이 그 변화의 주체가 될 것"이라고 말했다.김병내 남구청장은 '어르신 안부살핌과 장수효도수당 지급 추진계획'을 첫 결재 안건으로 선택했다.노인 인구 비중이 높은 지역 특성을 반영해 '으뜸효' 정책을 강화하고, 100세 이상 어르신을 대상으로 안전과 건강 돌봄을 확대하기 위한 것이다.각 가정을 방문해 건강과 생활 상태를 점검하고 필요할 경우 공공·민간 서비스를 연계하는 한편 동행정복지센터와 협력해 수시로 안부를 확인할 계획이다.임기 첫날 첫 공식 업무도 어르신의 건강과 행복, 복지, 효행의 상징적 공간인 빛고을 노인건강타운에서 취임식을 가진 뒤 배식 봉사로 시작하며 강한 의지를 보였다.광주권 민선 최초 여성 기초단체장인 신수정 북구청장은 '수해 취약지역 예방 종합계획'을 제1호 결재하며 주민 안전을 최우선 과제로 삼았다.기후변화와 집중호우가 잦아지는 상황을 고려해 총사업비 332억 원을 투입해 침수와 산사태 등 재난 위험지역을 선제적으로 정비하고 풍수해 대응 체계를 강화하는 것이 핵심이다.여름철 반복되는 폭우 피해로부터 주민 생명과 재산을 보호하기 위해 7개 추진 과제도 담았다.신 구청장은 취임 행사까지 전면 취소하고 지난해 여름 호우 피해가 컸던 신안동, 용강동, 드론공원 일대, 옛 산동교 등 상습 침수 취약 현장을 점검하는 것으로 첫 집무를 시작했다.박병규 광산구청장은 '시민정책참여단 구성 및 운영 계획'에 첫 서명 했다.시민이 직접 정책을 제안하고 행정이 함께 실현하는 새로운 행정 체계를 구축하겠다는 민선 9기의 방향을 담았다.'시민정책참여단'은 다양한 나이와 직업, 지역의 시민이 구정의 주요 현안과 정책에 대해 자유롭게 의견을 제시하고 토론하며 해결 방안을 함께 모색하는 사회적 대화 기반의 주민참여기구다.참여단은 민선8기 정책기획단의 전문성과 연계해 시민의 현장성과 시민성을 결합한 상호 보완 체계를 구축하고, 전문가 중심 정책 결정을 보완하는 역할을 맡는다. 단순한 의견 수렴을 넘어 정책 발굴부터 실행, 평가까지 시민이 함께 참여하는 민관 협력체계를 구축하는 것이 핵심이다.