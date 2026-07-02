용인 '조아용' 인기, 도시 자산으로 이어질까

큰사진보기 ▲용인시 캐릭터 ‘조아용’이 에버랜드에서 행진하고 있다. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

용인특례시 대표 캐릭터 '조아용'을 도시 브랜드 자산으로 키우려는 방안을 분석한 가운데 연구원은 조아용이 높은 인지도와 호감도를 확보했지만 관광, 산업, 생활 공간과 연결되려면 제도 정비와 이야기 기반 콘텐츠 개발, 민간 활용 확대가 필요하다고 분석이 나왔다.용인시정연구원은 정책간행물 '지역 캐릭터를 활용한 용인시 도시 브랜딩 방향 제안'을 통해 조아용이 이미 용인을 대표하는 얼굴로 자리 잡았다고 분석했다. 수상 경력도 근거로 제시됐다. 연구원은 지자체 캐릭터가 많아진 상황에서도 조아용이 시민에게 익숙하고 외부에서도 알아보는 상징물로 성장했다고 봤다.연구원은 조아용의 과제가 활용 빈도가 아니라 활용 방식에 있다고 짚었다. 시민 친숙도는 높아졌지만 용인을 설명하는 이야기 구조나 관광객이 직접 경험할 수 있는 공간 콘텐츠로 이어지는 데는 한계가 있다는 분석이다.연구원은 캐릭터가 홍보물에 반복해서 등장하는 것만으로 도시 브랜드가 완성되지는 않는다고 봤다. 조아용이 용인시의 브랜드 자산이 되려면 용인의 역사, 자연, 산업, 생활권을 품은 이야기와 연결돼야 한다는 것이다. 단순히 귀여운 캐릭터가 아니라 용인의 정체성을 전달하는 매개가 돼야 한다는 의미다.용인은 반도체 중심 미래도시 이미지를 강화하고 있다. 처인구에는 역사문화 자원이 있고 기흥구에는 호수와 공원, 수지구에는 생활문화 기반이 있다. 연구원은 조아용이 이 도시 자원을 여행하고 소개하는 방식의 이야기를 갖추면 행정 홍보보다 더 쉽고 부드럽게 시민에게 다가갈 수 있다고 분석했다.이를 위해 연구원은 조아용의 성격, 말투, 배경, 색상, 사용 기준을 정리한 안내 체계가 필요하다고 제안했다. 캐릭터를 어디에나 붙이는 방식이 아니라 조아용이 어떤 도시 이미지를 전달할 것인지 기준을 세워야 한다는 것이다. 어린이 교육 콘텐츠, 짧은 영상, 웹툰, 축제 콘텐츠, 관광 안내까지 같은 흐름으로 이어질 때 브랜드 효과가 커질 수 있다고 봤다.공간과의 연결도 주요 과제로 제시했다. 연구원은 조아용이 축제 현장에 등장하는 캐릭터를 넘어 시민과 관광객이 일상에서 만나는 도시 콘텐츠가 될 수 있다고 분석했다. 공원, 광장, 도서관, 관광지, 어린이 시설 등에 조아용 사진 촬영 구역, 조형물, 안내판, 체험 공간을 마련하면 캐릭터가 홍보 이미지가 아니라 도시 경험의 일부가 될 수 있다는 설명이다.연구원은 용인시가 넓은 도시 구조로 되어 있어 지역별 특색이 뚜렷하다는 점도 주목했다. 처인·기흥·수지를 잇는 조아용 관광길이나 생활권별 캐릭터 공간을 만들면 분산된 도시 이미지를 하나로 묶는 효과를 기대할 수 있다고 분석했다. 시민에게는 지역 자긍심을 높이고 외부 방문객에게는 용인을 기억하게 하는 장치가 될 수 있다는 것이다.상품 활용도 더 넓어질 필요가 있다고 봤다. 현재 조아용 상품 판매가 이뤄지고 있지만 연구원은 기념품 수준을 넘어 지역 산업과 연결하는 전략이 필요하다고 제안했다. 반도체 도시 이미지를 담은 교육형 상품, 용인 농산물과 연계한 포장 디자인, 지역 축제 한정 상품, 청년 창작자와 함께 만든 문구·생활용품 등으로 확장할 수 있다는 분석이다.이 과정에서 지역 소상공인과 청년 창작자가 참여할 수 있는 구조도 중요하다고 짚었다. 연구원은 공공 캐릭터를 지나치게 닫아두면 활용 범위가 좁아지고 기준 없이 개방하면 캐릭터 정체성이 흐려질 수 있다고 봤다. 사용 기준은 분명히 하되 지역경제 활성화에 도움이 되는 경우 활용 문턱을 낮추는 방식이 필요하다는 것이다.제도 정비도 핵심과제로 제시됐다. 현재 조아용은 상징물 조례안에 포함돼 있다. 연구원은 캐릭터를 도시 브랜드 자산으로 키우려면 단순 지정 수준을 넘어 활용, 육성, 상품화, 저작권 보호, 민간 사용 기준을 담은 관리 체계가 마련돼야 한다고 분석했다.연구원은 조아용 활용 방향으로 세 가지를 제시했다. 조아용이 용인을 설명할 수 있는 이야기를 갖추는 일, 시민과 관광객이 조아용을 직접 만날 수 있는 공간을 만드는 일, 지역 기업과 창작자가 조아용을 함께 키울 수 있는 제도적 기반을 마련하는 일이다.