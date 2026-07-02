잊혀진 고을 '양지현'의 영광을 찾아서

큰사진보기 ▲2024년 인공사진으로 본 양지현 관아 예상 위치도 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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큰사진보기 ▲조선후기 1872년 지방지도 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲용인에코타운 전경 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

오늘날 경기도 용인시 처인구 양지읍은 영동고속도로 양지IC를 중심으로 한 사통팔달 교통 요지이자 평온한 도농복합지역으로 익숙하다. 그러나 조선시대 양지는 현재의 용인시 양지면·원삼면·백암면 전체와 안성시 고삼면 일대까지 넓은 영토를 거느렸던 독립 군현, 바로 '양지현(陽智縣)'이었다. 한양에서 삼남(三南)으로 이어지는 영남대로(嶺南大路)의 핵심 거점으로서, 당대 용인현과 어깨를 나란히 했거나 물류와 상업 면에서는 오히려 능가했던 번영의 고을이었다.현재 양지읍행정복지센터 앞마당에는 과거 양지현을 거쳐 간 목민관들의 치적을 기리는 송덕비와 선정비 8기가 무리를 이루어 서 있다. 이 석비(石碑) 군락은 양지현이 인근 군현에 뒤처지지 않는 행정적 위상을 가졌음을 증명하는 살아있는 증거다. 그러나 안타깝게도 이 화려했던 고을의 중심인 관아(官衙) 건물이 정확히 어디에 있었는지, 그 규모가 어떠했는지 아는 이는 드물다. 문헌과 지도를 통해 잊힌 양지현의 발자취를 추적하고, 비전을 짚어본다.양지의 뿌리는 고려시대 수주(水州, 현 수원)에 속했던 특수 행정 집락인 '양량부곡(陽良部曲)'으로 거슬러 올라간다. 당시 부곡 주민들은 일반 군현에 비해 더 많은 세금 부담과 신분적 제약을 받았으며, 독자적인 수령 없이 상위 군현의 통제를 받았다.전환점은 1399년(정종 1년)에 찾아왔다. 민생 안정과 중앙집권 강화를 위해 군현제를 정비하던 조정은 양량부곡을 '양지(陽智)'로 개칭하고 현(縣)으로 전격 승격시켜 감무(監務)를 파견했다. '햇볕이 잘 드는 슬기로운 땅'이라는 뜻의 양지는 아늑한 지세와 풍요로운 미래를 염원한 이름이었다.이후 1413년(태종 13년) 감무가 현감(縣監)으로 격상되면서 본격적인 지방관 통치가 시작됐다. 이때 고을의 중심지, 읍치를 광주목 관할의 추계향(秋溪鄕, 현 양지면 추계리)으로 이전하는 동시에, 죽산군 관할의 고안·대곡·목악·제촌 등 4개 부곡을 통합 흡수했다. 이로써 양지현은 사방으로 경계를 넓히며 경기 남부의 독립 군현으로서 면모를 완벽히 갖추게 됐다.조선 전기 지리지인 <신증동국여지승람> 성곽(城郭) 조를 보면 흥미로운 대목이 발견된다. 양지현은 "성곽이 없다(無城)"고 기록돼 있다. 수원화성이나 해미읍성처럼 인위적인 석축 성벽으로 고을 전체를 둘러싸지 않은 것이다. 대신 고을의 진산(鎭山)인 정수산(定水山)을 천혜의 장벽으로 삼고, 그 산자락 아래 관아와 민가가 자연스럽게 펼쳐진 '개방형 구조'를 취했다. 이는 영남대로라는 거대 교통망을 끼고 있는 고을 특성상, 외부 물류의 진입과 인구 이동이 막힘없이 이루어지도록 설계된 실용적 배치였다.<세종실록지리지>에 따르면 양지현 관할 경계는 동쪽으로 이천까지 8리, 서쪽으로 용인까지 10리, 남쪽으로 양성까지 35리, 북쪽으로 광주까지 10리에 이르렀다. 영토의 절대적 크기보다 중요한 것은 국가의 대동맥인 영남대로가 읍내를 관통했다는 점이다. 한양과 삼남 지방을 잇는 길목에 위치한 덕에 일 년 내내 사람과 물화가 넘쳐났고, 영남 선비들의 과거 길과 전국 보부상들의 필수 이동로로서 상업적 번영을 구가했다.그렇다면 멸실된 양지현 관아의 중심지는 어디였을까? 조선시대 유교적·풍수지리적 공간 배치 법칙과 근대기의 지형 변화를 종합할 때, 그 위치는 현재의 양지초등학교 운동장과 해밀도서관, 옛 양지면사무소 부지 일대로 추정된다.<여지도서>와 <양지현읍지> 공해(公廨) 조의 기록을 보면, 당시 관아의 구체적인 건축 규모와 위용을 실감할 수 있다. 수령의 집무 공간인 동헌(東憲)을 비롯해 왕권을 상징하는 전패를 모신 객사(客舍), 그리고 지방 행정을 실무적으로 보좌하던 향청(鄕廳)과 작청(作廳) 등이 이곳을 중심으로 밀집해 있었다.18세기 중반 기준 양지현의 공식 등재 인구는 2330호, 9560명이었다. 그러나 19세기 초중반에 이르러 영남대로를 기반으로 한 상설 시장이 활성화되면서, 실제 상주 인구는 3000호, 1만3000명 선에 육박하는 비약적인 성장을 이룩했다. 이는 인근 용인현의 규모를 웃도는 수준이다.관내에는 국가 문서 전달과 관원 수송을 담당하던 대형 역참인 김량역(金良驛)과 분천역(盆川驛)이 가동됐다. 현재의 원삼면 좌항리 일대에 자리했던 '좌찬점(佐贊店)'은 영남대로상에서 손꼽히는 거대한 상업과 숙박 거점으로 기능했다.물산도 풍부했다. 왕실과 조정에 정기적으로 진상되던 백출(白朮), 인삼(人蔘), 하수오(何首烏), 호장근(虎杖根)은 전국적인 명품으로 대접받았다. 이와 함께 잣, 밤, 대추가 대량 생산돼 전국으로 유통됐으며, 조선 후기에는 담배와 한지 가공업이 고을 백성들의 풍요로운 소득원으로 자리 잡았다.1872년(고종 9년) 조정의 명으로 제작된 채색 군현 지도에는 정수산 아래 홍살문이 선명하고, 그 안쪽으로 동헌인 '제승당'과 객사인 '환아헌'이 기와집 형태로 웅장하게 그려져 있다. 읍내를 관통하는 영남대로가 붉고 굵은 선으로 묘사돼 교통 요충지였음을 시각적으로 입증한다.양지현의 500년 독자 역사에서 가장 큰 단절과 시련은 일제강점기에 찾아왔다. 1914년 4월 1일, 일제는 전국적인 '부군면 통폐합'을 단행하며 양지현을 강제로 해체해 용인군에 흡수시켰다.광복 이후에도 일제가 붙여놓은 '내사면(內四面)'이라는 국적 불명의 행정 지명이 수십 년간 관습적으로 유지됐다. 이 역사적 불행을 바로잡은 것은 주민들의 의지였다. 지역 주민들과 뜻있는 문화 인사들의 노력으로 1995년, 내사면은 마침내 원래의 이름인 '양지면(陽智面)'을 되찾았다. 강제 폐지된 지 무려 81년 만에 고을의 역사적 정체성과 이름을 복원한 감격스러운 순간이었다.2026년 1월 2일, 양지면은 마침내 '양지읍'으로 공식 승격됐다. 읍 승격의 결정적 동력은 양지지구 도시개발사업과 용인 국제물류4.0 유통단지 조성 등 거대 인프라 구축에 있었다. 특히 인근 원삼면 일대에 추진 중인 'SK하이닉스 용인 반도체클러스터'의 거대한 파급 효과로 인해 배후 주거지 및 상업·물류 기능의 수요가 폭발적으로 늘고 있다.이상일 용인특례시장은 "읍 승격에 걸맞은 품격 높은 행정 서비스와 기반 시설을 차질 없이 제공해 양지의 제2 전성기를 열겠다"고 밝힌 바 있다. 이는 과거 영남대로의 대동맥으로서 상업과 물류를 지배했던 양지현의 영광이 600년 만에 첨단 미래 산업을 통해 화려하게 부활했음을 알리는 신호탄이다.600여 년의 역사를 품은 양지읍이 나아가야 할 진정한 방향은 눈앞의 개발과 팽창에만 매몰되는 것이 아니다. 외형적 성장과 함께 지역의 '역사적 뿌리'를 탄탄히 다지는 문화적 복원이 병행되어야만 진정한 명품 도시로 거듭날 수 있다. 비록 옛 관아 건물들은 사라졌으나, 문헌과 고지도, 그리고 앞마당의 송덕비 8기와 양지향교가 그 위대한 역사를 온몸으로 증명하고 있기 때문이다. 이를 위해 두 가지 정책적 제언을 던진다.첫째, '양지현 관아지 표지석' 설치가 시급하다. 옛 관아의 심장부였던 양지초등학교 정문 인근이나 해밀도서관 진입로에 당당한 규모의 표지석을 세워야 한다. 표지석 전면에는 고을의 명칭과 상징을 새기고, 후면에는 < 1872년 양지현 지도 >의 관아 배치도 음각과 고을의 내력을 세밀히 기록해 지역 주민과 후세들에게 자긍심을 심어주어야 한다.둘째, '조선시대 양지현 역사문화 탐방로'의 조성이다. 양지읍행정복지센터 송덕비 군락에서 출발해 옛 관아터, 전통 교궁인 양지향교, 그리고 청년 김대건 신부의 영성이 깃든 은이성지와 골배마실 성지, 한국 천주교의 요람을 하나의 선으로 잇는 탐방로를 구축하는 것이다.이러한 시도는 조선시대 행정·교육·교통 문화와 종교적 자산을 융합한 양지읍만의 독보적이고 품격 있는 문화 콘텐츠가 될 것이다. 역사와 미래가 공존하는 양지읍의 내일을 기대한다.* 이 기사는 지역신문발전기금을 지원받아 작성됐습니다.