[주장] 자영업 금융지원의 질적 전환이 필요하다

큰사진보기 ▲업종별 개인사업자 수 및 대출금 비중한국은행 금융안정보고서 (2026.6) ⓒ 한국은행 관련사진보기

큰사진보기 ▲자영업자 연령별 종사 업종 분포 (2026.4월 가동 개인사업자 기준)한국은행 금융안정보고서 (2026.6) / 기자 재편집 ⓒ 문진수 관련사진보기

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큰사진보기 ▲자영업자의 산업별 대출집중도와 자본생산성 간 관계한국은행 금융안정보고서 (2026.6) ⓒ 한국은행 관련사진보기

덧붙이는 글 | 문진수 기자는 사회적금융연구원장입니다

2026년 1분기 말 기준, 자영업자 대출이 1000조 원을 넘어섰다. 개인사업자 대출 745.5조 원, 가계대출 350조 원을 합한 수치다. 자영업자들은 돈이 필요할 경우, 사업자 명의의 대출을 받고 이와 별도로 개인 명의 대출을 발생시키는 경향이 강하다.한국은행 보고서(2026.6)에 따르면, 전체 금융권 대출에서 자영업자 대출이 차지하는 비중은 28.5%인 것으로 나타났다. 제도권 금융 대출금의 약 3할이 자영업자에게 흘러가고 있는 셈이다. 산업과 고용은 물론, 금융 측면에서도 자영업자의 비중이 무척 크다는 것을 알 수 있다.업종별로 살펴보면, 부동산업이 차지하는 비중이 가장 높다. 아래 그림은 업종별 개인사업자 수와 대출금 비중 추이를 나타낸 것이다.부동산업 개인사업자 수는 2015년 말 152만 개에서 2024년 말 252만 개로, 지난 9년 동안 100만 개가 늘었다. 전체 개인사업자에서 차지하는 비중도 25.8%에서 28.7%로 증가했다. 다세대 주택이나 오피스텔을 매입해 임대소득을 얻으려는 이들이 많아진 탓으로 추정된다.이들이 은행에서 차입한 개인사업자 대출금도 2015년 1분기 말 70조 원에서 2026년 1분기 말 163조 원으로, 11년 동안 2배 이상 늘어났다. 같은 기간, 부동산업 개인사업자가 전체 개인사업자 대출에서 차지하는 비중도 32.8%에서 35.6%로 증가한 것으로 확인된다. 자영업자 대출의 약 35%가 부동산업으로 '쏠리고' 있다는 뜻이다.위 그림은 연령별 자영업자 업종 분포를 나타낸 것이다. 청년층과 고연령층의 업종 분포 차이가 큼을 확인할 수 있다. 가장 눈에 띄는 항목이 부동산업이다. 부동산업 개인사업자의 약 4할이 고연령층이다. 부동산 임대 사업으로 노후의 안정적 수입을 얻으려는 의도로 풀이된다.투기 목적이 아니라면, 부동산을 활용해 수입을 창출하는 것은 정당한 경제 활동이다. 오피스텔이나 빌라를 매입, 임대소득을 창출해 부족한 공적 연금을 메우려는 시니어들을 비난할 순 없다. 문제는 공급량이다. 부동산업으로 대출금이 지나치게 쏠리면 도소매업, 제조업, 숙박음식업, 건설업에 할당되는 대출금이 줄어들게 된다.자영업으로 생계를 유지하는 이들이 은행 문턱을 넘지 못하면 비싼 이자를 물고라도 2금융권을 찾아야 한다. 위를 누르면 아래가 불룩해지는, 이른바 풍선효과(balloon effect)가 일어난다. 저소득, 저신용, 다중채무를 가진 자영업자 수는 계속해서 증가하는 추세다.위 그림은 산업별 대출집중도와 자본생산성 간 상관관계를 표시한 것이다. 가로축이 자본생산성, 세로축이 대출집중도다. 서비스업, 건설업, 제조업, 정보통신업, 도소매업의 생산성이 1.0 이상인 것에 비해 숙박음식업, 여가서비스업, 부동산업의 생산성은 1.0 이하인 것을 알 수 있다.한편, 대출집중도는 확연히 다른 양상을 보인다. 부동산업과 정보통신을 제외한 나머지 업종은 1점을 넘지 못하고 있다. 집중도가 확연히 높은 업종이 보인다. 부동산업이다. 부동산업의 대출집중도는 5점에 육박한다. 생산성이 가장 낮은 업종에 돈이 가장 많이 몰리는 현상이 나타나고 있다.경제의 혈액인 금융이 부동산 등 비생산적인 영역으로 쏠리면 자산 거품이 발생하고 실물경제의 체질을 망가뜨려 잠재 성장률을 갉아먹는다. 한국은행은 보고서에서 '자영업자 대출 중에서 부동산업 대출이 높은 비중을 지속하는 것은 자금 배분의 효율성을 저해시키는 요인으로 작용할 수 있다'라고 적시하고 있다.우리나라의 금융 시장은 부동산을 '축'으로 작동된다. 은행은 대출 심사 시, 불확실한 사업보다 확실한 담보물을 선호한다. 빌린 돈을 갚지 못하면 담보물을 처분해 돈을 회수하면 되기 때문이다. 부동산을 소유한 개인사업자에게 돈이 쏠리는 건 자연스러운 흐름이다. 은행 관점에선 이것보다 쉬운 장사가 없다.이 흐름을 바꾸지 못하면 경제는 힘들어지고 양극화는 가속화된다. 이재명 정부가 담보 중심의 손쉬운 이익 창출에 몰두하는 은행의 업무 관행을 비판하며 금융 자본을 일자리 창출, 미래산업 육성 등 실물경제 영역으로 흘러가도록 유도하는, 생산적 금융(productive finance) 정책을 펴는 이유다.정부가 생산적 금융으로의 전환을 강조하자 기업 대출의 위험성과 은행의 자산 건전성 악화를 걱정하는 언론 보도가 늘고 있다. '생산적 금융도 건전성을 해치지 않는 범위 안에서 추진돼야 하며 대출총량을 늘리는 것보다 산업별, 기업별 위험을 정밀하게 측정해 자금을 배분하는 것이 필요하다'라는 논리다.옳은 지적이다. 은행들이 담보대출 등 손쉬운 이자 장사에 몰두하지 않고 진작부터 이런 방향으로 움직였다면 우리나라 경제는 지금보다 훨씬 더 발전했을 것이다. 생산적 금융으로의 공급 확대와 자산 건전성 확보는 양립할 수 없는 딜레마가 아니라 금융기관이 마땅히 갖추어야 할 기본 요건이다.그간 은행들은 자영업 시장에서 편하게 이자 장사를 해왔다. 정부가 공적 보증기관을 통해 채무 불이행 위험을 인수해주었기 때문이다. 업종별, 사업자별 위험을 정밀히 측정할 기술과 방법을 개발할 유인이 없었고, 그로 인해 수많은 자영업자를 약탈적 금융에 노출시키는 결과를 초래했다.2023년 기준, 우리나라의 자영업 비율은 23.2%다. 경제협력개발기구(OECD) 평균(15.6%)을 한참 웃돈다. 베이비붐 세대의 은퇴가 시작되면서 자영업 시장의 고령화가 빠르게 진행되고 있다. 전문가들은 금융지원으로 이들의 지속가능성을 담보할 순 없다고 말한다.이 말은, 제대로 된 금융지원이 이루어지면 자영업자의 지속가능성을 높일 수 있다는 뜻이기도 하다. 생산적 금융은 비단 인공지능, 반도체 등 첨단산업으로의 자금 투입만을 뜻하지 않는다. 경제활동인구의 2할이 머무는 자영업 생태계도 생산적 금융지원 체계의 정립이 절실하다.