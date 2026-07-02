김대중 교육감, 1호 업무지시 '교육 지산지소' 인재양성

큰사진보기 ▲김대중 전남광주통합특별시 초대 교육감. ⓒ 전라남도교육청 관련사진보기

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김대중 전남광주통합특별시 교육감은 2일 '교육 지산지소' 실현을 위한 인재양성 방안 수립을 제 1호 지시사항으로 내렸다.이번 업무지시는 전남광주가 인공지능(AI), 반도체, 에너지 등 미래 산업 거점으로 부상하는 가운데, 이러한 변화가 학생 진로와 일자리 기회로 이어지도록 학교 교실에서부터 체계적으로 준비하겠다는 의지가 반영된 것이다.교육 지산지소는 본래 지역에서 생산한 것을 지역에서 사용한다는 의미의 '지산지소'(地産地消)를 교육으로 확대 적용한 개념이다. 지역 인재를 지역에서 양성하고 지역에서 활용하자는 취지다.교육 지산지소는 새롭게 출범한 전남광주통합특별시교육의 역점 정책이다. 이를 통해 지역 인재들이 일자리 문제로 고향을 떠나는 악순환을 끊어내자는 게 핵심이다.김 교육감은 1호 업무지시를 각 부서에 하달하며 '교육' 기반의 미래 전략 설계를 통한 지속가능한 지역발전 동력을 확보하는 방안을 연구하도록 했다.아울러 배움·일자리·정주로 이어지는 지역 인재 선순환 생태계 구축 방안 마련도 지시했다.특히 AI·반도체·에너지 등 지역 전략산업과 연계한 교육과정 운영, 지자체·대학·기업과 협력체계 구축, 현장 중심 진로·취업 연계 모델 마련 등 인재양성 기반 구축에 초점을 맞춰야 한다고 강조했다.김대중 교육감은 "지역에서 키운 인재가 지역의 미래산업을 이끌고, 다시 지역에 정착하는 선순환 구조를 만드는 것이 교육 지산지소의 핵심"이라며 "교실에서부터 미래산업에 필요한 역량을 갖춘 인재를 길러 전남광주를 대한민국을 대표하는 교육특별시로 만들어 가겠다"고 말했다.