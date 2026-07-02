최현덕 남양주시장 취임... "시민주권시대 남양주 대전환 시작"

큰사진보기 ▲최현덕 남양주시장이 1일 공식 취임하며 민선 9기 시정의 막을 올렸다. 최 시장은 "시민이 시정의 주인이 되는 시민주권시대를 열겠다"며 시민과의 소통과 참여를 기반으로 한 새로운 시정 운영을 약속했다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲최현덕 남양주시장이 1일 공식 취임하며 민선 9기 시정의 막을 올렸다. 취임식 행사 현장 모습 ⓒ 박정훈 관련사진보기

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최현덕 남양주시장이 1일 공식 취임하며 민선 9기 시정의 막을 올렸다. 최 시장은 "시민이 시정의 주인이 되는 시민주권시대를 열겠다"며 시민과의 소통과 참여를 기반으로 한 새로운 시정 운영을 약속했다.남양주시는 이날 시청 광장에서 시민 1천여 명이 참석한 가운데 '민선 9기 최현덕 남양주시장 취임식'을 개최했다고 밝혔다.최 시장은 취임사를 통해 "속도감 있는 변화로 시민의 기대에 부응하겠다"며 "현장에서 시민과 직접 소통하고 시민의 주권 의지가 시정 전반에 반영될 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.민선 9기 핵심 과제로는 왕숙첨단클러스터 조성과 자족도시 기반 구축을 제시했다. 최 시장은 "데이터 기반 첨단 제조와 인공지능(AI), 바이오, 에너지 융합산업을 중심으로 왕숙첨단클러스터를 조성해 새로운 성장동력을 만들겠다"며 "개발이익의 외부 유출을 막고 지역에 재투자하는 '남양주형 개발이익 환수 모델'을 도입해 자족도시 기반을 마련하겠다"고 강조했다.교통과 생활 인프라 확충도 주요 과제로 제시했다. 최 시장은 "대중교통망을 촘촘하게 연결해 시민 이동 편의를 높이고, 하천길과 둘레길을 체계적으로 정비해 시민 누구나 편리하게 이용할 수 있는 도시를 만들겠다"고 밝혔다.이어 안전과 복지 분야에 대해서는 "안전보다 중요한 예산은 없다"며 "위험 현장에 먼저 달려가는 선제 대응으로 시민의 생명과 안전을 지키겠다"고 말했다. 또한 "집 가까운 곳에서 문화예술과 의료서비스를 누리고 생활에 필요한 서비스를 해결할 수 있는 도시를 만들겠다"고 덧붙였다.취임식에는 이재명 대통령의 축하 메시지도 전달됐다. 이 대통령은 축하 서한을 통해 "대한민국 헌법은 '모든 권력은 국민으로부터 나온다'는 국민주권의 원칙을 천명하고 있다"며 "국민 삶과 가장 가까운 현장에서 변화를 만들어가는 기초지방정부의 역할이 무엇보다 중요하다"고 밝혔다.이어 "더 살기 좋은 남양주시, 더 성장하는 대한민국, 더 희망찬 내일을 함께 만들어 가길 바란다"며 최 시장의 취임을 축하했다.이날 취임식은 의전 중심 행사를 최소화하고 시민 참여를 확대하는 방식으로 진행됐다. 최 시장과 어르신, 청년, 청소년, 어린이, 다문화가정, 장애인 등 시민 대표들이 함께 취임 선서를 하고, 시민들이 직접 작성한 메시지를 낭독하며 민선 9기의 출발을 함께 선언했다.행사 마지막에는 참석한 시민들이 남양주시의 새로운 출발을 응원하는 메시지가 담긴 부채를 함께 흔들며 합창을 이어가는 퍼포먼스로 민선 9기의 시작을 축하했다.최현덕 시장은 "시민이 시정의 중심이 되는 남양주, 누구나 기본적이고 인간다운 삶을 누릴 수 있는 도시를 만들겠다"며 "시민과 함께 남양주의 새로운 미래를 열어가겠다"고 말했다.