변화가 목마른 이에게 건네는 겁쟁이 가족의 '야호'

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큰사진보기 ▲<호주 지금 여기서 행복> 세상 밖으로 나선 겁쟁이 가족의 성장일기 ⓒ 답게 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 SNS에도 실립니다.

우리는 대부분 태어난 곳, 태어난 나라에서 살기 마련이다. 나도 마찬가지였다. 고향에서 자라고 대학을 위해 서울로, 취업 후 결혼하며 경기도로 사는 곳을 옮겼다. 언젠가 은퇴를 하면 시골에 내려가겠다는 막연함을 품고 살았다. 태어난 나라를 떠난다는 선택이 있다고는 생각지도 못한 채로.혼자였던 내가 인생의 동반자를 만나 둘이 되고, 새로운 생명을 얻어 셋이 되면서 상황은 변한다. 그 이후 어쩐지 같은 곳에서 지내다간 가족 누구도 원하는 삶을 살지 못할 거라는 판단을 내리게 된다. 그렇게 태어나지 않은 곳으로 터전을 옮기는 시도를 한다.한 번이라도 이런 인생의 갈림길을 상상해 본 적이 있는가? 훌쩍 떠나 다른 나라에서 살아가는 색다른 그림. 만일 있다면 우린 제대로 만난 셈이다. 이 책 <호주 지금 여기서 행복>의 독자로 꼭 맞을 테니까. 혹시 없었다고 해도 걱정할 필요 없다. 운명적인 만남도 처음엔 어색하게 시작되니.세상에 둘도 없는 겁쟁이 가족을 소개한다. 어떻게 여기까지 왔냐고 물으면 셋 중 누굴 둘러봐도 하나같이 겁쟁이라서 기가 막힌다. 난 곳이 아닌 다른 곳에 산다는 상상은 하지도 못했다. 더 이상 살아갈 앞길이 보이지 않아 방향을 틀었고, 이젠 어디서라도 살 수 있다는 자신감을 가졌다.그림과 노래를 사랑한 끼 많은 예술가 지망생 파랑은 사람을 돕는 간호사가 되어 사람을 살리는 의사를 꿈꾸고, 정답지를 벗어난 적 없는 평범 그 자체 회사원 초록은 진짜 아빠와 출간 작가가 되어 해외에서 맹활약하는 한국어 선생님을 그려가고, 인사도 어렵던 수줍은 아이지만 지금 여기에 집중하는 노랑은 세계를 넘나드는 축구선수를 향해 달린다. 각자의 목소리로 전하는 새로운 여정에 색색깔의 용기와 해방을 담았다.책은 가족 구성원 한 명이 일방적으로 늘어놓지 않는다. 개개인이 본인 인생의 주인공으로서 겪는 모든 순간을 담는다.부딪히는 어려움과 얻는 깨달음 사이에서 천천히 나아가는 세 사람의 고유한 이야기를 고스란히 느낄 수 있다. 그렇다고 도저히 견딜 수 없이 어려워서 떠난 이야기가 아니다. 평범하게 지내던 가족이 어느 날 문득 다른 삶을 원해서 움직인다. 흔하디 흔한 대상이 오히려 독특하다. 마음을 정할 당시 우리에게 필요했던 건 단순한 자료나 지식이 아니었다. 결심의 동기와 지내며 겪는 감정이 궁금했다. 그때 그 결핍의 갈증을 기억하며 바깥 세계의 시간이 쌓인 지금까지의 우리를 온전히 담았다.책 속 한 명 한 명의 자유 의지로 개척하는 장면은 남다른 의미를 지닐 거라 믿는다. 오직 아이를 위해서도, 부부 중 누구 하나만을 위한 결정이 아니었다. 세 사람 각각의 판단과 선택으로 움직인다. 하나의 가족이라도 각각의 자리에서 홀로 헤쳐 나가는 몫이 오롯이 존재한다. 그렇지만 혼자서 쉽지 않은 분량을 감당할 수 있는 원동력은 다름 아닌 '함께'라는 든든함이다.다른 곳에서 살아보기를 꿈꾸는, 넓은 세상을 온몸으로 경험할 준비가 되어 있는 이에게 하나의 진실을 전달한다. 수많은 경험 중 일부겠지만, 처음 내딛는 발걸음부터 걸어가는 과정의 고민, 선택, 불안, 만족을 생생하게 전한다.나라 밖의 삶이 겁이 나서 미뤄둔 이의 행동을 막는 이유는 셀 수 없다. 있던 이유도 없던 이유도 들이대자면 끝이 없다. 수많은 부정의 근거를 잠시 제쳐두고, 그럼에도 움직인 자들의 이야기에 귀 기울여 본다면 어떨까. 똑같이 불완전한 존재의 흔들림과 꿋꿋함이 일말의 응원이 되어 밀어 주기를.꿈에서도 나가서 살 생각을 해보지 않은 이도 귀 기울일 만하다. 여기 한국을 떠나 이리도 오래 잠을 잘 거라 짐작도 못 한 겁쟁이 세 가족이 있다. 급격히 전개되는 흐름을 따르다 보면 자신도 모르던 호기심이 끓어오를지 모른다. 갑자기 안 꾸던 꿈을 꾸게 될지도. 나라 밖의 삶을 생각지도 못했거나, 조금이라도 고민해 봤거나, 하염 없이 미뤄둔 어떤 경우라도 우리의 사정이 도움이 되기를.얻어가는 게 정보든 용기든 웃음이든 걱정이든 간에. 마지막에 가서도 여전히 우리를 향해 끄덕이지 못해도 상관없다. 꾀거나 구슬리려 한 글이 아니니까. 이런 것도 가능하구나 싶은 마음만 전해도 좋겠다. 언젠가 바라는 지점이 맞닿아 돌아보면 더 좋고. 변화가 목 마른 이에게 메아리를 기대하지 않고 외치는 '야호'랄까. 가감 없는 솔직한 외침이 당신에게 투명하게 전해지길. 행여 움직이는 순간에 우리가 떠오른다면 기쁘겠다.