정명근 민선 9기, '성장·포용·공정' 선언... 첫날부터 햇빛소득·통합돌봄 현장으로

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 1일 화성특례시청 대강당에서 열린 민선 9기 취임식에서 민선 9기 취임 선서를 하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 1일 화성특례시청 대강당에서 열린 민선 9기 취임식에서 민선 9기 업무개시 서명을 하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 1일 '제1호 화성특례시 햇빛소득마을'을 방문해 현판을 전달하고 있다 ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 1일 '제1호 화성특례시 햇빛소득마을' 운영을 기념해 주민들과 함께 기념촬영을 하고 있다 ⓒ 화성시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 1일 케어안심주택 ‘온(溫)이음채’ 시설을 둘러보며 입주 준비 상황을 점검하고 있다 ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 1일 케어안심주택 ‘온(溫)이음채’ 시설을 둘러보며 현장을 점검하고 있다 ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 1일 화성특례시청 대강당에서 열린 민선 9기 취임식에서 민선 9기 시정 운영 방향을 발표하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 1일 화성특례시청 대강당에서 열린 민선 9기 취임식에서 참석자들과 함께 민선9기 출범을 다짐하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

재선에 성공한 정명근 화성특례시장이 민선 9기 첫날부터 취임식을 마치자마자 민생 현장으로 향했다. 취임사를 통해 '성장·포용·공정'을 민선 9기의 핵심 가치로 제시한 데 이어, 첫 공식 일정으로 주민주도 재생에너지 사업인 '햇빛소득마을'과 화성형 통합돌봄의 핵심 기반인 '온(溫)이음채'를 찾으면서 향후 4년 시정 방향을 상징적으로 보여줬다는 평가다.정명근 시장은 1일 화성특례시청 대강당에서 열린 민선 9기 취임식에서 "도시 전 분야에서의 행복한 성장, 모든 시민을 포용하는 따뜻한 기본사회, 더 바른 공정과 투명한 행정혁신"을 시정의 핵심 가치로 제시했다. 그는 "멈추지 않는 도전과 담대한 비전으로 화성특례시를 대한민국의 새로운 미래를 여는 국가 발전의 중심축이자 대한민국의 심장으로 만들겠다"고 밝혔다.민선 9기의 첫 공식 행보도 이 같은 철학을 그대로 담았다. 정명근 시장은 취임식 직후 별도의 의전 행사 대신 시민들이 정책 효과를 직접 체감할 수 있는 현장을 잇달아 방문했다. 이는 민선 9기 시정의 출발점을 선언이 아니라 정책 실행에 두겠다는 메시지로 읽힌다.취임식에서는 업무개시 서명식을 통해 '따뜻한 화성형 기본사회 실현 기본계획'과 '출퇴근 광역버스 증차 계획'에 가장 먼저 서명했다. 기본사회와 교통 문제를 민선 9기 최우선 과제로 제시하며 시민 생활과 가장 밀접한 정책부터 속도감 있게 추진하겠다는 의지를 분명히 한 것이다.정명근 시장이 가장 먼저 찾은 곳은 장안면 석포리의 '제1호 화성특례시 햇빛소득마을'이었다.이 사업은 주민이 직접 태양광 발전소를 운영하고, 발전수익을 마을 복지와 공동체 활성화에 활용하는 화성형 주민주도 재생에너지 모델이다. 특히 전국 최초로 국유지 제방을 활용한 주민참여형 사업이자, 행정안전부 햇빛소득마을 사업보다 8개월 앞서 추진된 선도 사례라는 점에서 의미가 크다.422kW 규모의 발전시설은 연간 약 1억 원의 전기 판매 매출과 약 7,000만 원의 순이익을 낼 것으로 예상된다. 수익은 마을버스 운영, 공동식당, 건강검진, 문화 프로그램 등 주민 복지에 재투자된다.이는 단순한 신재생에너지 사업이 아니라 '에너지 전환의 이익을 주민과 공유하는 기본사회 모델'이라는 점에서 정명근 시장이 강조해 온 기본사회 정책과도 맞닿아 있다. 중앙정부나 대기업 중심의 에너지 정책을 넘어 주민이 생산과 수익의 주체가 되는 지역 순환경제 모델을 화성에서 구현하겠다는 의미가 담겨 있다.정명근 시장은 "화성특례시와 석포6리 주민들이 함께 만들어 낸 값진 결실"이라며 "더 많은 마을이 재생에너지 생산의 주체가 되고 그 성과를 주민과 함께 나눌 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.이후 정명근 시장은 병점구에 조성된 케어안심주택 '화성 온(溫)이음채'를 찾아 운영 준비 상황을 점검했다.온(溫)이음채는 퇴원 이후나 노쇠·장애 등으로 돌봄이 필요한 시민에게 주거와 의료, 건강관리, 일상생활 지원 등을 통합 제공하는 화성형 통합돌봄의 핵심 거점이다. 특히 이날부터 실제 입주가 시작된 만큼 정 시장은 시설 운영과 관계기관 협력체계를 직접 확인하며 현장 점검에 나섰다.화성시는 이미 돌봄통합지원법 시행에 앞서 통합지원협의체를 구성하고 서비스 제공기관 144곳, 돌봄매니저 466명과 연계 체계를 구축하는 등 선제적으로 통합돌봄 기반을 마련했다. 현재까지 322명을 대상으로 1,061건의 돌봄 서비스를 연계하는 성과도 거뒀다.정명근 시장은 "통합돌봄은 시민이 살던 곳에서 존엄하고 건강한 삶을 이어갈 수 있도록 지원하는 화성특례시의 핵심 복지정책"이라며 "민선 9기의 핵심 가치인 '포용'에 맞게 누구도 돌봄에서 소외되지 않는 촘촘한 지원체계를 구축하겠다"고 강조했다.정명근 시장의 민선 9기 첫날 일정은 단순한 현장 방문 이상의 의미가 있다. 민선 8기 동안 추진해 온 핵심 정책들이 실제 성과를 내기 시작한 시점에서, 이를 민선 9기 대표 정책으로 본격 확산시키겠다는 의지를 보여준 것이다.햇빛소득마을은 기후위기 대응과 주민소득, 공동체 회복을 결합한 지역 에너지 전환 모델이고, 온(溫)이음채는 초고령사회에 대비한 보편적 통합돌봄 체계의 출발점이다. 여기에 취임식에서 가장 먼저 서명한 기본사회와 광역교통 정책까지 더하면 민선 9기는 성장과 복지, 교통, 기후정책을 시민 체감 중심으로 연결하는 데 방점이 찍혀 있다는 분석이 나온다.결국 정명근 시장이 취임 첫날 선택한 '햇빛소득'과 '통합돌봄'은 각각 민선 9기의 '성장'과 '포용'을 상징하는 정책이다. 여기에 공정하고 투명한 행정 혁신을 더 해 화성특례시를, 대한민국을 대표하는 기본사회 선도도시이자 시민 삶의 질을 높이는 특례시로 도약시키겠다는 것이 정명근 시장이 제시한 민선 9기의 청사진으로 읽힌다.