'경력 삭감 철회 요구' 경기 사서교사들, 천막 철거... "결단 환영"

큰사진보기 ▲'교원+사서 교원 경력 인정 공동대책위' 기자회견 ⓒ 교원+사서 교원 경력 인정 공동대책위 관련사진보기

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큰사진보기 ▲'교원+사서 교원 경력 인정 공동대책위', 천막 철거 ⓒ '교원+사서 교원 경력 인정 공동대책위' 관련사진보기

'교원 경력 50% 삭감 방침 철회'를 요구하며 경기도교육청 앞에서 올 초부터 천막 농성을 하던 '교원+사서 교원 경력 인정 공동대책위'(아래 대책위)가 안민석 교육감 임기 첫날인 지난 1일 오후 천막을 철거했다.안 교육감과 '부당한 교원 경력 삭감의 소급 정상화, 타 교육청 수준의 지침 변경 검토, 이를 추진할 3개월 운영 대책위원회 구성'에 대한 합의가 임기 첫날인 1일 이루어졌기 때문이다.대책위는 천막 철거 직전에 한 기자회견에서 "안 교육감의 결단을 환영한다"며 "앞으로 구성될 '[교원+사서] 교원경력 회복 대책위'와 함께, 정상화를 위한 결정이 온전히 매듭지어지는 그날까지 동반자로서 함께 할 것"이라고 밝혔다.'교원+사서' 교사는 사서교사 자격증은 없지만, 교사 자격과 함께 사서 자격을 동시에 소유한 이들이다. 경기도교육청은 지난 2019년 사서교사 범위를 넓게 해석해 이들을 기간제 사서교사로 채용했다.하지만 교육감이 바뀌면서 방침을 바꿔 2024년부터 이들을 사서교사로 채용하지 않았고 2025년부터 이들의 호봉을 50% 삭감했다. 호봉 삭감 피해를 당한 교사들은 국가를 상대로 같은 해 3월 국가배상 소송을 제기했다. 릴레이 1인 시위도 벌였다. 2026년 1월부터는 경기도교육청 앞에서 천막농성을 벌였다.이날 기자회견에서 박혜성 전국기간제교사노동조합 위원장은 "오늘 [교원+사서] 선생님들의 교원경력을 인정하고 삭감했던 임금을 되돌려 주겠다는 약속을 안민석 교육감님이 해당 교사들 앞에서 천명하신 날"이라는 의미를 부여했다.김덕영 전국교직원노동조합 경기지부 기간제교사위원회 위원장은 "교원+사서 기간제교사의 경력을 50%로 삭감하고, 오랫동안 교사로 근무해 온 선생님들을 하루아침에 무자격자로 판단했던 행정은 분명 잘못"이라며 "이번 결정은 행정이 약속을 실천으로 보여준 의미 있는 첫걸음"이라고 환영의 뜻을 표했다.