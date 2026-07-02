이상일 용인시장 "미래 용인르네상스 시즌2 시작" 민선 9기 공식 출범

큰사진보기 ▲이상일 용인특례시장이 1일 '시민과 함께 완성하는 미래 용인르네상스 시즌2'를 새로운 시정 구호로 내걸고 민선 9기 용인특례시의 공식 출범을 선언했다. ⓒ 이상일 시장 sns갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이상일 용인특례시장이 1일 '시민과 함께 완성하는 미래 용인르네상스 시즌2'를 새로운 시정 구호로 내걸고 민선 9기 용인특례시의 공식 출범을 선언했다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

이상일 용인특례시장이 1일 '시민과 함께 완성하는 미래 용인르네상스 시즌2'를 새로운 시정 구호로 내걸고 민선 9기 용인특례시의 공식 출범을 선언했다.이 시장은 이날 용인포은아트홀에서 열린 취임식에서 "민선 8기 4년 동안 시작한 용인의 대도약을 완성하고 시민이 체감하는 성과를 만들어내는 것이 앞으로 4년의 목표"라며 "시민과 함께하는 시정, 여야가 협치하는 시정을 통해 용인을 대한민국을 대표하는 르네상스 도시로 만들겠다"고 밝혔다.용인특례시 최초의 재선 시장으로 취임한 이 시장은 "민선 8기 동안 시민들이 보내준 신뢰에 감사드린다"며 "시정의 연속성을 바탕으로 중단 없는 발전을 이어가고, 말보다 성과로 평가받는 시정을 펼치겠다"고 강조했다.이 시장은 특히 대한민국 반도체 산업의 경쟁력을 좌우할 핵심 거점으로 용인을 육성하겠다는 의지를 거듭 밝혔다.그는 용인에 조성 중인 용인첨단시스템반도체 클러스터 국가산업단지, 용인반도체클러스터 일반산업단지, 삼성전자 기흥 미래연구단지를 묶어 반도체지원특별법상 '제1호 반도체 클러스터'로 지정해야 한다며 정부의 적극적인 지원을 촉구했다.이 시장은 "세계 최대 규모의 반도체 생태계가 조성되고 있는 용인은 대한민국 반도체 초격차 전략의 중심축"이라며 "국가산단 조성과 전력·용수 공급 등 기반시설 구축이 계획대로 추진될 수 있도록 정부가 속도를 내야 한다"고 말했다.아울러 반도체 산업을 중심으로 인공지능(AI), 로봇, 바이오헬스케어 등 미래 첨단산업을 육성해 용인을 세계적인 첨단산업도시로 성장시키겠다는 청사진도 제시했다.민선 9기 핵심 과제로는 반도체 산업 육성과 함께 교통 인프라 확충에도 속도를 내겠다고 밝혔다.경부지하고속도로와 반도체고속도로, 용인~성남고속도로, 용인~충주고속도로 등 광역도로망 구축을 차질 없이 추진하고, 경기남부광역철도와 경강선 연장, 반도체선 등 철도망 확충도 국가계획에 반영될 수 있도록 역량을 집중하겠다는 계획이다.도시개발과 교육 분야 청사진도 함께 제시했다. 이 시장은 2040 도시기본계획을 토대로 플랫폼시티와 이동공공주택지구, 언남지구 등을 차질 없이 추진하고, 처인구의 계획적 개발을 통해 난개발을 막겠다고 밝혔다.또 용인반도체고의 안정적인 개교와 AI예술융합고 설립, 청년 창업 지원 확대, 의료·요양 통합돌봄 강화, 생활체육시설 확충 등을 통해 교육과 복지 수준도 한 단계 높이겠다고 약속했다.민선 9기 첫 행보는 현장에서 시작됐다. 이 시장은 새벽 5시 30분 기흥구 동백동에서 환경관리원들과 함께 생활폐기물을 수거하며 근무 여건과 애로사항을 청취했다. 이어 원삼면의 용인반도체클러스터 일반산업단지와 이동·남사읍 용인첨단시스템반도체 클러스터 국가산업단지를 찾아 사업 추진 상황을 점검하고 반도체 산업 육성 의지를 다시 한번 강조했다.이어 민선 9기 첫 결재로 '반도체산업 육성 및 클러스터 조성 종합계획'에 서명했다. 이 계획에는 반도체 클러스터의 적기 조성과 산업생태계 고도화, 전문인력 양성, 기업 지원 확대 등의 내용이 담겼다.이상일 시장은 "용인의 미래를 결정할 중요한 시기인 만큼 시민과 더욱 활발하게 소통하고 국회와 경기도, 용인시의회와도 긴밀히 협력하겠다"며 "앞으로 4년은 민선 8기의 성과를 완성하는 시간이다. 시민과 함께 미래 용인르네상스를 반드시 완성하겠다"고 말했다.