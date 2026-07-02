장정순 의장·김길수 부의장 선출... 제10대 용인특례시의회 출범

큰사진보기 ▲용인특례시의회가 의장단과 상임위원장 선출을 마무리하고 제10대 전반기 의정활동에 본격 돌입했다. ⓒ 용인시의회 관련사진보기

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용인특례시의회가 의장단과 상임위원장 선출을 마무리하고 제10대 전반기 의정활동에 본격 돌입했다.용인특례시의회는 1일 제304회 임시회 제1차 본회의를 열어 전반기 의장에 더불어민주당 장정순 의원(풍덕천1·동천동), 부의장에 국민의힘 김길수 의원(구갈·상갈동)을 각각 선출했다.이어 열린 상임위원장 선거에서는 ▲의회운영위원장 박병민 의원(더불어민주당) ▲자치행정위원장 신나연 의원(더불어민주당) ▲문화복지위원장 황재욱 의원(더불어민주당) ▲경제환경위원장 안치용 의원(국민의힘) ▲도시건설위원장 김영식 의원(국민의힘)이 각각 선출됐다.앞서 교섭단체 대표의원으로는 더불어민주당 이상욱 의원과 국민의힘 강영웅 의원이 각각 선출돼 전반기 원구성의 틀을 갖췄다.장정순 의장은 당선 인사를 통해 "의장은 권한이 아닌 책임의 자리"라며 "의원들의 뜻을 존중하고 공정하고 원활한 의회 운영을 통해 110만 용인특례시민의 기대에 부응하는 신뢰받는 의회를 만들겠다"고 말했다.김길수 부의장은 "장정순 의장을 잘 보필해 제10대 의회가 원활하게 운영되고 시민에게 사랑받는 의회가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.새롭게 구성된 의장단과 상임위원장은 앞으로 2년간 제10대 용인특례시의회 전반기를 이끌며 시민 삶의 질 향상과 지역 발전을 위한 의정활동을 펼칠 예정이다.