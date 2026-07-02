구황 작물 메밀과 최시형, 김원봉, 김남주, 문익환, 전태일의 삶

큰사진보기 ▲박승흡 전태일 재단 이사장이 쓴 <메밀꽃 피우는 사람들> 표지 이미지 ⓒ 더봄 관련사진보기

AD

박승흡 전태일 재단 이사장이 메밀의 생명력을 통해 인간의 평화와 존엄을 사유한 철학 에세이 <메밀꽃 피우는 사람들>(더봄)을 펴냈다. 지난달 26일 출판했으니, 정말 따끈따끈한 책이다.메밀은 한국 농경 사회에서 가장 소박한 곡식 가운데 하나다. 척박한 땅에서도 자라고 짧은 기간에 결실을 맺는 메밀은 오래전부터 가난한 농민들의 생명을 지켜 온 구황 작물이었다. 화려하지 않지만 끈질기게 살아남는 곡식, 바로 이 점에서 메밀은 민중의 생명력을 닮았다고 책은 말한다.박승흡은 오랫동안 전국의 메밀집을 찾아다니며 메밀 한 그릇에 담긴 시간과 사람들의 이야기를 기록했다. 전작 <박승흡의 메밀 순례기>(더봄/2025)가 메밀 음식과 풍경의 기록이었다면, 이 책은 그 길 위에서 만난 삶의 흔적과 마음에 조금 더 가깝다.책 <메밀꽃 피우는 사람들>에는 최시형, 김원봉, 김남주, 문익환, 전태일처럼 서로 다른 시대를 살았던 다섯 사람의 삶이 담겨 있다. 작가는 메밀의 뿌리와 줄기, 잎과 꽃, 씨앗에 그들의 시간을 겹쳐 보며, 다섯 사람이 자기 삶을 어떻게 버티고 서로를 지켜왔는지를 살펴본다.하지만 작가는 책에서 다섯 인물의 전기가 아니다"라고 밝힌다. "사람이 어떻게 다른 사람의 곁이 되는가. 어떻게 서로의 삶을 지탱하는가. 그리고 어떻게 끝내 사람을 잃지 않는가. 그 질문을 따라 걸어온 시간의 기록에 가깝다"고 설명한다.작가 박승흡은 대학 시절 민주화운동으로 옥고를 겪었다. 2000년 한국비정규노동센터를 설립해 양극화 해소에 힘을 쏟았고, 2003년 고 노회찬 의원으로부터 <매일노동뉴스>를 이어받아 노동일간지를 35년째 발행하고 있다. 2024년 12월 전태일재단 이사장으로 선임됐다.