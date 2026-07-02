민선9기 김현기 강남구청장 취임식 열려... 오세훈 시장 축사

큰사진보기 ▲민선9기 김현기 강남구청장 취임식김현기 강남구청장 취임선서 ⓒ 강남구청 홍보실 관련사진보기

큰사진보기 ▲민선9기 김현기 강남구청장 취임식이재명 대통령 축하메시지, 오세훈 서울시장 축사, 서명옥 국회의원 축사 ⓒ 김성화 관련사진보기

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큰사진보기 ▲민선9기 김현기 강남구청장 취임식김현기 강남구청장 취임사 ⓒ 김성화 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 강남내일신문 에도 실립니다.

1일 오후 3시 강남구민회관 대강당에서 '민선9기 김현기 강남구청장 취임식'이 열렸다. 취임식이 시작되기에 앞서 김현기 강남구청장은 로비에서 강남구민과 인사를 나누는 시간을 가졌다.개회와 함께 국민의례가 진행됐고, 첫 순서로는 취임을 축하하는 이재명 대통령과 오세훈 서울시장의 영상 메시지가 화면에 펼쳐졌다. 강남구와 친선을 맺은 국내외 도시 단체장들의 축사와 주민 대표들의 축하 메시지가 영상을 통해 전해졌다. 다음으로 서명옥 국회의원의 축사가 이어졌다.이재명 대통령은 축사를 통해 "대한민국 헌법은 모든 권력은 국민으로부터 나온다는 국민주권의 원칙을 천명하고 있다. 국민께서는 저에게 국정 운영의 책임을, 김현기 강남구청장님께는 강남구 주민의 삶을 책임질 막중한 책무를 맡기셨다. 서로 맡은 역할은 다르지만 국민의 삶을 더 나아지게 만들려는 책임의 무게는 결코 다르지 않다고 생각한다"고 말했다.또한 "중앙 정부와 지방 정부가 함께 힘을 모아 나아갈 때 국민께서 체감하는 진짜 변화가 비로소 시작될 것이다. 강남구가 주민의 삶을 바꾸는 따뜻한 변화와 새로운 희망을 만들어가는 지역으로 힘차게 도약하기를 기대한다"라며 "다시 한 번 취임을 진심으로 축하드리며 국민만을 바라보고 국민께서 부여한 소임을 다해주시길 바란다"고 밝혔다.오세훈 서울시장은 축사에서 "민선9기 김현기 강남구청장의 취임을 진심으로 축하드린다. 4선 시의원과 시의회 의장까지 역임하며 쌓아 오신 경륜과 리더십을 바탕으로 대한민국의 경제와 산업의 최전선에서 강남이 국가 성장의 핵심 동력이 될 것으로 확신한다"라고 말했다. 덧붙여서 "서울시는 강남구와 긴밀히 협력해서 삶의 질과 도시의 품격을 함께 높이는 데 모든 지원과 노력을 아끼지 않겠다"라고 말하며 구민들의 희망과 행복을 기원하며 축사를 마쳤다.민선8기 김현기 강남구청장의 약력이 소개됐다. 김현기 구청장은 2006년 7월부터 2018년 6월까지 서울시의회 의원으로 연속 3선 당선돼 재직하며 교통위원회와 예결위 부위원장, 가락시장 개선 특별위원회 위원장, 문화체육관광위원회 위원장 등을 역임했다. 2022년 지방선거에서 다시 당선돼 4선 서울특별시의회 의원, 그리고 제11대 서울특별시의회 전반기 의장으로 선출됐다. 의장 시절부터 '현장 속으로 시민 곁으로'라는 슬로건으로 현장을 통해 답을 찾는 정치를 했다.2000년도에 전문성을 더하기 위해 동국대학교 대학원에서 행정학 박사 학위를 취득했다.김현기 구청장은 34년간 강남에 뿌리내리고 살아오면서 골목골목 구민의 삶을 가장 가까이에서 살펴왔다. 김현기 구청장은 강남구민의 선택을 받아 더 큰 강남의 미래를 이끌 막중한 소명을 맡게 됐다.약력 소개에 이어 취임선서와 취임사가 있었다. 김현기 구청장은 취임사에서 '강남 대전환'을 반드시 이루어낼 것을 다짐했다. 김 구청장은 "의회는 지방자치의 양대 근간이며 의회를 철저히 존중하겠다"라며 자신은 의회주의자임을 밝혔다. "대립과 갈등을 지향하고 대화, 타협, 협치와 소통으로 문제를 해결하며 강남 100년의 성장 동력을 확보하겠다"고 밝혔다."현장에 답이 있다"고 믿는 김 구청장은 언제나 현장을 먼저 찾을 것이며, 주민을 똑바로 섬기고 받들어 강남구민 주권시대를 열겠다고 약속했다. "예산을 허투루 집행하면 배임이다. 예산을 효율적으로 운영하겠다. 용도가 불요불급한 예산, 목적이 불분명한 예산, 효과가 불투명한 예산 등을 원점에서 재검토하여 퇴출시키겠다"라며 예산의 낭비요인에 대한 확실한 의지를 선언했다.김현기 구청장은 "속도감 있게 혁신하고 공약을 추진하겠다. 재건축 재개발 신속 추진단 운영 구성을 오늘 아침 9시 제1호로 결재했다"며 재건축을 제대로 추진할 것임을 밝혔다. 그 외 장기보유 주택의 조세 부담 완화, 교통, 교육, 환경, 안전, 일자리, 복지 등의 분야를 하나하나 짚어가며 방향을 제시했다. 특히 세텍 부지 활용과 역세권 개발과 로봇·AI 등 신산업 육성 등 '강남 대전환 프로젝트'를 제시했다.또한 "전임 구청장님이 추진하시던 좋은 정책은 승계 발전하고 부족한 점은 보완 발전시키겠다"라며, "형식주의는 철저하게 배격하고 고착화된 관료주의는 전격적으로 타파하겠다. 공무원들이 소신있게 일하도록 공직 환경과 풍토를 조성하겠다. 그러나 모든 책임은 최종적으로 구청장인 제가 책임질 것"임을 밝혔다.김현기 구청장은 "국가가 여러분을 위해 무엇을 할 수 있는지를 묻지 말고 여러분들이 국가를 위해 무엇을 할 수 있는지 물으십시오"라는 존 F 케네디 대통령의 취임 연설을 인용하며 취임사를 마쳤다.