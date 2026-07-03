대통령 배우자 경호 둘러싼 보호와 특권 사이 '질문'

큰사진보기 ▲청와대 앞길이 전면 개방된 2017년 6월 26일 문재인 대통령의 배우자 김정숙 여사가 시민들과 함께 있다. ⓒ 대통령경호처 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이명박 대통령과 배우자 김윤옥 여사가 2009년 9월 6일 경호처 경호무도 및 상황조치 시범을 참관하고 있다. ⓒ 대통령경호처 관련사진보기

큰사진보기 ▲산책하는 윤석열 대통령 내외대통령실은 3일 북대서양조약기구(NATO.나토) 정상회의에 참석한 윤석열 대통령이 당시 김건희 여사와 숙소 인근을 산책하는 사진을 공개했다. [대통령실 제공] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

대통령 배우자는 법률상 경호처의 '경호대상자'에 해당하지만, 정치·사회적 맥락에서는 지속적인 설명과 검증의 대상이 되기도 한다. 이러한 이중적 위치에서 경호처와 대통령 배우자의 관계는 단순한 신변 보호를 넘어 권력과 책임의 경계를 가늠하는 문제로 확장되기도 한다. 대통령 배우자는 공식적 권한을 행사하는 직위는 아니지만, 공적 활동을 통해 대통령의 국정 수행을 보조하고 상징적 역할을 수행하는 존재다. 이로 인해 경호의 범위와 방식 역시 단순한 안전 확보를 넘어 공공성·투명성과의 균형 속에서 설정될 필요가 있다. 결국 경호처가 어디까지 보호하고 어디에서 절제해야 하는가는 '영부인 역할'에 대한 사회적 인식과 맞물린 중요한 정책적 쟁점으로 이어진다. 이는 경호의 기술적 문제를 넘어 민주적 통제와 책임성의 문제로까지 연결된다는 점에서 함의가 크다.군사정권 시기 박정희 대통령 배우자 육영수 여사 피격 사건은 대통령 배우자 역시 중대한 위해 가능성에 노출될 수 있음을 보여준 사례다. 이후 경호 체계는 대통령뿐 아니라 배우자에 대한 보호 필요성까지 포함하는 방향으로 강화되어 왔다. 경호처 가족부장 등을 역임한 이재우 박사의 연구에 따르면, 문민정부 이후 대통령 배우자의 대외 공개 활동은 연평균 134회 수준으로 나타났다. 김대중 정부 시기 이희호 여사의 경우 연평균 253회로 가장 높은 수치를 보였으며 권양숙(126)·손명순(114)·김윤옥(99)·김정숙(78) 순이었다. 민주화 이후 대통령 배우자의 공적 활동 범위가 늘어난 것으로 파악된다. 활동 증가에 따라 경호 대상의 노출 빈도와 위험 요인 역시 함께 증가했다. 이러한 변화는 경호의 물리적 범위뿐 아니라, 역할과 기준 설정에 대한 정책적 고민을 함께 요구하는 환경을 형성했다.이에 따라 문민정부 이후 경호조직은 대통령뿐 아니라 배우자에 대해서도 사실상 유사한 수준의 경호체계를 구축하는 방향으로 발전해 왔다. 이 과정에서 대통령 배우자는 단순한 가족의 지위를 넘어 공적 보호 대상이라는 성격이 강화되었고, 관련 법령상 경호대상 범위 역시 배우자를 포함하는 방향으로 해석·운용되어 왔다. 대통령 배우자의 대외 활동이 확대되면서 영향력과 역할에 대한 사회적 관심도 함께 증가했다. 일부에서는 영향력이 제도적 근거 없이 확대될 수 있다는 우려를 제기했다. 공권력의 사유화 양상도 윤석열 배우자 김건희뿐만이 아니다. 역점 사업의 성과를 위해 기업에 찬조금을 요구하거나 여당 후보자 공천을 배후에서 개입하고, 자신의 관심 사업의 국가 예산을 오용한 사례 등도 있었다. 이러한 흐름은 대통령 배우자의 역할과 영향력에 대한 제도적 정립 필요성을 지속적으로 제기하는 이유였다.대통령 배우자 직위가 법적으로 명문화되어 있지 않은 상황에서 활동 범위가 확대되면서, 책임성과 통제 방식에 대한 논의도 이어져 왔다. 선출되지 않은 행위자임에도 공적 영향력을 행사할 수 있다는 점에서, 일정한 수준의 제도적 관리나 책임성 확보 장치가 필요하다는 주장도 꾸준히 나왔다. 그러나 현재까지 대통령 배우자는 공식적인 직제나 권한 규정이 없는 상태에 있다. 이와 관련해 경호처에서 퇴직한 이재우 박사는 "대통령 배우자는 공식 직제가 없어 권한과 책임의 범위가 불명확하며, 영향력에 비해 제도적 통제가 제한적이다 보니 통제되지 않는 그림자 권력에 대한 우려가 끊이지 않는다"고 지적하며 "대통령 배우자의 역할을 둘러싼 논란을 줄이기 위해서는 일정한 수준의 법적·제도적 정비가 필요하다"는 견해를 내놓았다. 이러한 논의는 향후 대통령제 운영에서 비선출 권력을 어떻게 설정할 것인지와 직결되는 과제로 평가된다.이처럼 대통령 배우자는 임명이나 선출 절차 없이 대통령과 함께 공적 공간에 진입하는 존재로, 법적 지위와 역할이 명확히 규정되어 있지 않다. 관련 법령에 구체적인 직무 범위가 명시되어 있지는 않지만, 현실적으로는 최고 수준의 경호체계 안에 포함되어 국가 자원이 투입되는 대상이다. 경호 차량 운용, 통제구역 설정, 경호 인력 배치 등 일련의 조치는 안전 확보라는 목적에 기반한 것이다. 심지어 김건희의 경우 경호차량을 제공하는 세레머니를 연출하기도 했다. 이런 기묘한 구조 속에서 대통령 배우자는 사인(私人)이면서도 공인(公人)이고, 공인이면서도 책임의 명확한 범주 밖에 놓인 존재가 된다. 이러한 특수성은 경호와 공공성, 책임성 사이의 균형 문제를 더욱 복잡하게 만드는 요인이었다.문제는 이러한 구조적 특성에서 비롯되는 다양한 논란 가능성에 있다. 직무가 명확히 규정되어 있지 않기 때문에 권한 행사 여부를 판단할 기준이 모호하고, 공식 직제가 없다는 점에서 제도적 통제 장치 역시 제한적이다. 그럼에도 대통령과의 물리적·정치적 근접성으로 인해 일정한 영향력이 행사될 수 있다는 의심이나 우려가 반복적으로 제기되었다. 이는 실제 영향력의 유무와 별개로 구조 자체가 의혹을 발생시키는 요인으로 작용할 수 있음을 시사한다. 2022년 11월 7일 국회 예산결산특별위원회 전체회의 과정에서 경호처 관계자의 "집무실(코바나) 집기류 등의 거의 이사 완료"라는 메시지가 사진기자 렌즈에 포착된 사례는, 경호조직이 대통령 배우자 관련 일정과 환경에도 관여하고 있음을 보여주는 장면으로 해석되었다.경호처는 대통령 배우자의 안전을 확보하기 위한 경호 임무를 수행한다. 이 과정에서 배우자의 이동 경로와 일정은 보안 사항으로 관리되고, 일정 공간은 통제구역으로 전환되며 관련 자원이 투입된다. 이러한 조치는 안전 확보라는 목적에 기반한 것이지만, 외부에서는 공적 자원의 사용과 관련해 다양한 해석이 제기될 수 있다. 특히 공식 직위가 없는 대상에게 국가 자원이 투입된다는 점에서 내부적으로도 문제의식이 제기될 여지가 있다. 이른바 '베갯속 내조형' 대통령 배우자처럼 막후에서 은밀하게 영향력을 행사하는 경우가 흔하기에 역대 경호처 기관장들은 대통령 배우자의 한마디에 깊은 관심을 기울이기도 했다. 다만 대통령 배우자의 활동이 갖는 상징성과 잠재적 위험 요소를 고려할 때 보호와 공공성 사이의 경계는 명확히 구분하기는 현실적으로 쉽지 않은 게 사실이다.경호처에 의한 안전조치 확대는 대통령 배우자의 역할과 경호 범위를 둘러싼 논쟁으로 이어져 왔다. 이명박 정부 시기 김윤옥 여사와 관련된 내곡동 사저 부지 논란은 경호 필요성과 사적 영역의 경계 설정 문제를 둘러싼 대표적 사례로 거론된다. 당시 경호상 필요에 따른 부지 확보라는 설명과 대통령 가족의 사적 이익과 공적 예산이 뒤섞였다는 비판이 충돌하면서, 경호처는 단순한 경호기관이 아니라 권력 주변의 재산 문제까지 연결된 조직으로 비쳤다. 경호라는 이름으로 확보된 토지와 예산이 사적 공간과 맞닿는 순간, 보호는 특혜로 의심받았다. 경호처의 예산 처리가 법적 문제가 있다는 것을 알면서도 경호 부지를 확보했던 것은 김윤옥과의 날 선 대립을 피하고 싶었기 때문이었을 것이다. 이러한 논쟁은 경호처의 역할이 단순한 안전 확보를 넘어 어디까지 확장될 수 있는지에 대한 근본적인 질문을 제기했다.대통령 배우자의 사적 일정에 경호가 동행하는 순간, 해당 영역은 완전히 사적인 공간으로 남기 어렵고 일정 부분 공적 관리의 대상이 된다. 반대로 공적 행사에 참여할 경우에는 공식 권한이 없는 존재가 공적 무대에 등장한다는 점에서 해석의 여지가 발생한다. 이로 인해 대통령 배우자의 활동은 상황에 따라 상반된 평가에 직면하게 된다. 외교 무대에서는 국가를 대표하는 상징적 존재로 평가되다가도, 예산과 의전이 공개될 경우 역할의 적정성을 둘러싼 논란이 제기된다. 물러나 있으면 '존재감 없음'이라 하고, 전면에 나서면 '탈법적 월권'이라고 한다. 그 사이 어딘가에서 경호는 존재감을 키우고, 월권을 희석하는 구실을 맡는다. '경호처의 요청에 따라'라거나 '경호상의 이유로' 등을 내세워 대통령 배우자를 향하는 스포트라이트의 조도를 낮추는 것이다.이러한 구조를 실증하는 사례로 문재인 정부 시기 김정숙 여사의 해외 단독 방문과 관련된 논란이 거론된다. 해외 일정에 동행한 경호 인력, 전용기 이용, 현지 안전 조치 등은 모두 제도적 기준에 따른 조치였지만, 지원 범위의 적정성을 둘러싼 논쟁을 유발했다. 일부에서는 공적 직위가 없는 배우자에게 국가 자원이 어디까지 투입되어야 하는지에 대한 문제를 제기했다. 반면, 외교적 상징성과 안전 확보 필요성을 고려할 때 일정 수준의 지원은 불가피하다는 견해도 있었다. 경호처의 지원은 법적으로는 정당했지만, 정치적으로는 과잉이라는 비판을 받기도 했다. 이때 경호는 단순한 안전 확보를 넘어 영부인의 활동 범위를 실질적으로 가능하게 만드는 인프라로 기능했다. 즉, 경호가 곧 정치적 공간을 확장하는 장치가 된 셈이다.주영훈이 이끌던 경호처를 둘러싸고 제기된 '대통령 배우자의 수영 강습' 의혹은 언론 보도 이후 논란이 5년여 동안 이어진 사안이었다. 해당 의혹에 대해 수사기관은 수년간의 검토 끝에 불기소 처분을 내린 것으로 파악된다. 일반적으로 경호 대상자가 위기 상황에 대비해 필요한 기초 능력을 보완하는 수준의 활동은 경호의 예방적 조치 범위로 해석될 여지가 있다. 즉, 안전 확보를 위한 제한적이고 보조적인 지원은 경호 임무의 연장선에서 이해될 수 있다는 것이다. 다만 초기 해명 과정에서 "강습은 없었다"는 취지의 단정적 설명이 제시되면서, 이후 사실관계와 표현의 차이를 둘러싼 논란이 장기화된 측면이 있다. 이러한 사례는 경호 활동의 범위와 표현 방식이 얼마나 민감한 문제로 작용하는지를 보여준다.당시 경호처의 해명은 단순한 사실 부인을 넘어 조직 차원의 대응 메시지로 해석되기도 한다. 즉, 경호 활동이 제도적 범위를 벗어나지 않았다는 점을 강조하려는 의도가 반영된 것으로 볼 수 있다. 실제 현장에서 이루어진 행위가 안전 보조인지, 교육적 성격의 강습인지에 따라 그 의미와 평가가 달라질 수 있기 때문이다. 특히 '강습'이라는 표현은 반복성과 적극성을 내포해 경호 임무의 범위를 넘어서는 것으로 받아들여질 수 있는 반면, '안전 지원'은 경호의 일환으로 해석될 수 있다. 이러한 표현 선택은 조직이 설정한 경계와 원칙을 외부에 어떻게 전달할 것인지와 직결된다. 아울러 대통령 배우자와 관련된 사안이 정권의 도덕성 논쟁으로 비화되는 것을 막으려는 정치적 판단이 작용했을 수도 있다. 경호조직의 공적 권한을 사적 공간으로 들여보내는 '권력의 내밀한 집사 조직'으로 비치지 않도록 할 필요가 있었다는 말이다.이러한 논란이 반복적으로 제기되는 배경에는 대통령 배우자의 특수한 지위와 더불어 경호처 업무의 비공개성과 설명 방식이 결합되어 있다는 지적이 나온다. 경호처는 배우자의 안전을 확보하는 기관이지, 활동 자체를 감독하거나 통제하는 기능을 수행하는 조직은 아니다. 이에 따라 감사나 행정적 통제의 범위 역시 명확히 설정되기 어려운 측면이 있다. 예컨대 수영과 같은 활동이 경호 대상자의 안전 확보 차원이라면 공적 자원이 투입된 것으로 볼 여지가 있지만, 외부에서는 이를 사적 활동으로 인식할 가능성도 있다. 이러한 인식 차이를 해소하기 위한 설명이 충분하지 않을 경우 논란이 장기화되기 마련이다. 경호처의 제한된 공개 원칙과 정치적 파장에 대한 고려가 맞물리며 해명 방식이 신중해질수록, 오히려 의혹이 증폭되는 역설이 발생할 수 있다.경호처는 신변 안전을 이유로 동선을 관리하고 인력을 배치하지만, 해당 동선이 사적 활동과 중첩될 경우 경호의 범위와 역할이 모호해질 수 있다. 이때 보호 조치가 사적 편의 제공으로 해석되는 순간, 경호의 정당성을 둘러싼 논쟁이 불가피하게 제기된다. 일부 사례에서는 대통령 배우자의 이동이나 일정과 관련해 국가 자산 사용 여부가 논란의 대상이 되기도 했다. 실제로 이명박 정부에서 공군2호기가 수일간 제주공항에 주기되었다는 의혹이 제기되면서 언론매체에서 사실 확인을 요청했다. 물론 경호처는 공식적인 사실확인 요청에 응하지 않았다. 이러한 상황은 사실관계와 별개로 공공 자원의 사용 기준과 투명성에 대한 문제 제기로 이어질 수 있다. 경호와 사적 영역이 교차하는 지점에서 발생하는 논란은 제도적 기준뿐 아니라 설명 책임의 범위를 어떻게 설정할 것인지에 대한 과제를 남긴다.윤석열 정부 시기 대통령 배우자와 관련된 여러 논란은 경호처와의 관계를 다시 정치적 쟁점으로 만들었다. 일부에서는 배우자의 활동과 경호 범위를 둘러싸고 다양한 의혹과 문제 제기가 이어졌으며, 경호처 인사와의 연관성에 대한 관측도 제기된 바 있다. 특정 보도 과정에서는 촬영 경위와 동선 관리 문제, 비공식 일정에 대한 경호 범위가 어디까지인지 등에 대한 논의가 이루어졌다. 이에 대해 경호처는 대통령 배우자의 외부 활동에 대해 안전 확보 차원에서 필요한 조치를 수행한다는 원칙적 입장을 밝혀왔다. 다만 이러한 조치가 경우에 따라 공적 기능을 넘어선 보호로 해석될 수 있다는 점에서 정치적 논란이 확대되기도 했다. 이는 경호의 필요성과 공공성 사이의 균형 문제가 여전히 해결되지 않은 과제로 남아 있음을 보여준다.또한 대통령실의 용산 이전 이후 한남동 관저를 둘러싼 경호구역 설정과 주민 통제 문제 역시 중요한 논쟁 지점이다. 경호를 이유로 설정된 통제 범위가 국가 안보를 위한 불가피한 조치인지, 아니면 시민의 일상에 대한 과도한 제한인지에 대해 상반된 평가가 제기된다. 유튜브 채널 '서울의 소리'가 2024년 9월 18일 공개한 '김 여사의 심야 개 산책 현장 취재'는 김건희가 추석 연휴 기간이던 9월 15일 새벽 1시쯤 한남동 관저 인근의 편의점을 찾은 모습이었다. 이에 대해 대통령실은 "관저 경비 군 장병들의 간식을 사기 위해서였다"고 해명했다. 하지만 군 장병 격려를 심야에 해야만 하는지 의문일 뿐만 아니라 심야에 경호 근무자들과 동행한 편의점 방문의 적절성도 모호했다. 이러한 사례는 대통령 배우자의 사적 생활과 공적 역할, 경호의 범위 등이 어떻게 맞물리는지에 대한 사회적 논의를 촉발했다.이처럼 경호처와 대통령 배우자의 관계에서 반복적으로 제기된 논란들은 일정한 구조적 특징을 드러낸다. 우선 경호는 본래 물리적 안전 확보를 위한 제도이지만, 실제 운영에서는 대통령 배우자의 활동 범위와 공적 역할 수행을 가능하게 하는 기반으로 작용하는 측면이 있다. 경호 인력과 장비, 이동 수단이 결합되면서 배우자의 동선은 자연스럽게 확대되고, 이는 결과적으로 사회적 영향력과 가시성을 높이는 효과로 이어질 수 있다. 이러한 점에서 경호는 단순한 보호 장치를 넘어 활동의 조건을 형성하는 요소로 작용한다. 또한 공적 예산과 인력이 투입되는 순간, 개인의 행위로 볼 수 있는 영역도 공적 책임과 평가의 대상이 되는 구조가 형성된다. 이런 사정에 따라 사적 활동과 공적 행위의 경계가 흐려지며, 동일한 행위가 상황에 따라 상반된 평가를 받는 일이 반복된다.더 나아가 이러한 구조 속에서는 경호처의 충성 대상과 역할에 대한 근본적인 질문이 제기되기도 한다. 경호가 헌법과 제도에 기반한 공적 책무로 작동하는지, 아니면 특정 권력 핵심부 인물을 중심으로 해석되는지에 따라 조직의 정당성에 대한 인식이 달라질 수 있기 때문이다. 이러한 의문이 지속적으로 제기될 경우, 경호처의 기능과 위상 자체가 정치적 논쟁의 대상이 되는 상황이 발생한다. 결국 이는 대통령 배우자의 법적 지위와 역할이 명확히 규정되어 있지 않은 데서 비롯된 문제로 이어진다. 따라서 대통령 배우자의 활동 범위와 지원 기준, 그리고 책임성을 제도적으로 정립할 필요성이 꾸준히 제기되고 있으며, 이는 경호조직의 공적 성격과 민주적 통제 원리를 어떻게 조화시킬 것인지에 대한 제도적 과제로도 확장된다.결국 '영부인 정치학'의 관점에서 보면, 경호처는 단순히 물리적 위협으로부터 신체를 보호하는 기능을 넘어, 선출되지 않은 영향력을 제도권 안에서 어떻게 다루고 통제할 것인가를 드러내는 장치로 이해될 수 있다. 경호가 강화될수록 안전 확보라는 본래 목적은 분명해지지만, 동시에 그 외형은 특권으로 인식될 가능성도 함께 커진다. 이로 인해 보호와 통제, 안전과 공공성 사이의 균형 등은 언제나 민감한 문제로 남는다. 특히 대통령 배우자의 활동이 확대될수록 경호의 범위와 방식 역시 정치적 해석의 대상이 되기 쉽다. 이러한 점에서 경호는 기술적 영역을 넘어 정치적·제도적 의미를 함께 갖는 행위로 작동한다.대통령 배우자 관련 논란의 핵심은 대통령 배우자에 대한 보호가 어디까지 허용되어야 하는지, 그리고 그 과정이 민주적 통제와 투명성 원칙 안에서 어떻게 정당성을 확보할 수 있는지에 있다. 정권이 교체될 때마다 구체적 양상은 달라지지만, 이 질문 자체는 반복적으로 제기되어 왔다. 보호의 필요성과 공공성에 대한 요구가 충돌하는 지점에서 경호처와 대통령 배우자의 관계는 항상 긴장 상태에 놓이게 된다. 이러한 긴장은 제도적 공백과 사회적 기대가 교차하는 구조에서 비롯된 측면이 크다. 특히 명확한 기준과 절차가 부재할 경우, 동일한 행위도 상황과 해석에 따라 상반된 평가를 받을 가능성이 높아진다. 따라서 이 문제는 개별 사례를 넘어, 제도 설계와 운영 원칙 전반을 재검토할 필요가 있다.