"첫 일정은 청년벤처, 첫 약속은 대전환"... 이재준 수원시장, 민선 9기 '미래도시' 시동

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 1일 열린 ‘민선 9기 새로운 시작, 수원 포 유(SUWON For You)’에서 민선 9기 비전 메시지를 발표하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 1일 오전 ㈜리플라(영통구 신동)를 방문, 청년벤처기업인들과 만나는 것으로 민선 9기 첫 일정을 시작했다. 이 시장이 (왼쪽 4번째)이 청년벤처기업인들과 어깨동무를 하며 함께하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 1일 오전 ㈜리플라(영통구 신동)를 방문, 청년벤처기업인들과 만나는 것으로 민선 9기 첫 일정을 시작했다. 간담회에 앞서 ㈜리플라의 연구시설을 찾은 이재준 시장. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 1일 열린 ‘민선 9기 새로운 시작, 수원 포 유(SUWON For You)’에서 시민들과 함께 “수원 대전환, 완성!”을 외치고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 1일 열린 ‘민선 9기 새로운 시작, 수원 포 유(SUWON For You)’에서 시민들과 함께 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 1일 오전 ㈜리플라(영통구 신동)를 방문, 청년벤처기업인들과 만나는 것으로 민선 9기 첫 일정을 시작했다. ⓒ 수원시 관련사진보기

재선에 성공한 이재준 수원특례시장이 민선 9기의 첫날을 청년벤처기업인들과의 현장 간담회로 시작했다. 이어 시민 1,000여 명과 함께한 출범식에서는 '시민 삶의 대전환'과 '문화관광 대전환', '첨단산업·도시공간 대전환'을 새로운 시정 비전으로 제시했다.취임 첫 공식 일정을 청년 창업 현장에 배치한 데 이어, 저녁에는 시민들과 미래 비전을 공유한 행보는 앞으로 4년간 수원시정을 '미래 성장'과 '시민 체감'이라는 두 축으로 이끌겠다는 의지를 상징적으로 보여줬다는 평가다.이재준 시장은 1일 오전 현충탑을 참배한 뒤 영통구에 있는 벤처기업 ㈜리플라를 찾아 청년벤처기업인 7명과 소통 간담회를 열었다. 통상 취임 첫날 간부 보고나 기념행사를 택하는 것과 달리 기업 현장을 가장 먼저 찾은 것이다.간담회에서는 공공 레퍼런스 확보 지원, 임상시험 비용 지원, 법률·회계·노무 전문가 멘토링 등 스타트업들이 성장 과정에서 겪는 현실적인 애로사항이 쏟아졌다. 청년 기업인들은 수원시의 수출개척단과 글로벌 네트워킹 지원사업 등이 실질적인 도움이 됐다면서도, 창업 초기 기업이 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있도록 보다 촘촘한 지원이 필요하다고 입을 모았다.이재준 시장은 "늘 기업을 어떻게 지원할지 고민하고 있고, 특히 청년벤처기업을 더 육성해야겠다고 생각하고 있다"며 "수원이 첨단과학연구도시이자 대한민국을 대표하는 청년창업도시가 될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.이날 이재준 시장의 민선 9기 첫 공식 일정은 단순한 현장 방문 이상의 의미가 있다. 민선 8기 동안 이 시장은 경제자유구역 추진, AI 산업 육성, 기업 지원 확대 등을 미래 성장 전략으로 추진해 왔다. 민선 9기 첫 일정 역시 청년 벤처기업과의 만남으로 시작한 것은 이러한 성장 전략을 더욱 속도감 있게 추진하겠다는 의지를 드러낸 것으로 해석된다.특히 이재준 시장이 이날 방문한 ㈜리플라는 수원시의 글로벌 네트워킹 지원사업을 통해 해외 투자 유치 성과를 거두고, 세계 최대 IT·전자 전시회인 CES 혁신상을 두 차례 수상한 기업이다. 수원시의 기업지원 정책이 실제 글로벌 성과로 이어진 대표 사례를 첫 방문지로 선택한 것도 "기업이 성장해야 도시가 성장한다"는 이 시장의 시정 철학을 상징적으로 보여주는 대목이다.또한 청년기업인들의 건의를 일방적으로 듣는 데 그치지 않고 정책 개선 방향을 함께 논의한 것은 민선 9기에도 현장 중심의 경제정책과 기업 지원을 이어가겠다는 메시지로 읽힌다.이재준 시장이 청년기업인들과 나눈 대화의 핵심 키워드는 '청년'과 '첨단산업'이었다. 이는 저녁 출범식에서 발표한 민선 9기 비전과도 자연스럽게 연결됐다.이재준 시장은 수원SK아트리움에서 열린 '민선 9기 새로운 시작, 수원 포 유(SUWON For You)'에서 "시민과 함께 '수원 대전환'을 완성해 수원이 가장 빛나는 시대를 열겠다"며 "시민의 꿈을 현실로, 희망을 내일로 만드는 시장이 되겠다"고 밝혔다.시민과 국회의원, 수원시의원, 수원대전환추진단 등 1,000여 명이 참석한 이날 출범식에서 이재준 시장은 민선 9기를 이끌 세 가지 핵심 방향으로 ▲시민 삶의 대전환 ▲문화관광 대전환 ▲첨단산업과 도시공간 대전환을 제시했다.우선 민생 분야에서는 교통·교육·의료를 중심으로 한 '반값 생활비 정책'을 추진해 시민들의 필수 생활비 부담을 줄이겠다고 밝혔다. 문화관광 분야에서는 정조대왕 능행차 구간을 중심으로 K-컬처로드를 구축하고 능행차를 세계적인 축제로 육성하겠다는 계획을 내놨다.무엇보다 첨단산업 분야에서는 수원 경제자유구역을 기반으로 첨단과학연구도시의 기틀을 완성해 대한민국 첨단산업을 견인하겠다는 청사진을 제시했다.이재준 시장은 "세 가지 대전환은 하나로 연결된 과제"라며 "시민의 삶이 행복해지고 문화와 관광을 세계로 넓히며 미래를 여는 첨단산업과 도시공간이 함께 성장할 때 수원은 한 단계 더 큰 도시로 도약할 것"이라고 강조했다.이번 민선 9기 출범은 재선 시장으로서 지난 4년의 성과를 토대로 정책을 본격적으로 완성하겠다는 선언이라는 점에서도 의미가 있다. 민선 8기가 경제자유구역 추진과 기업 지원 확대, AI 기반 행정 혁신 등 미래 성장의 기반을 다지는 시기였다면, 민선 9기는 이를 시민들이 체감할 수 있는 성과로 연결해야 하는 단계에 들어섰다.특히 취임 첫 공식 일정을 청년벤처기업인들과의 간담회로 시작한 것은 이재준 시장이 민선 9기의 출발점을 '행사'가 아니라 '현장'에 두고 있음을 보여준다. 청년 창업과 첨단산업 육성, 양질의 일자리 창출을 도시 성장의 핵심 동력으로 삼고, 기업의 목소리를 정책의 출발점으로 삼겠다는 의지를 행동으로 보여준 셈이다.결국 이재준 시장이 제시한 '수원 대전환'은 민생과 미래산업을 별개의 정책으로 추진하는 것이 아니라 서로 연결해 도시 경쟁력을 높이겠다는 전략으로 요약된다. 시민들의 삶의 질을 높이는 정책과 첨단산업 육성, 문화도시 전략이 선순환을 이루는 구조를 만들겠다는 것이다.재선이라는 안정적인 정치적 기반 위에서 출범한 민선 9기 수원시정이 이러한 청사진을 실제 성과로 이어갈 수 있을지, 그리고 '대한민국 대표 청년창업도시'와 '첨단과학연구도시'라는 비전을 얼마나 현실화할 수 있을지가 앞으로 4년간 이재준 시정의 성패를 가를 핵심 과제가 될 전망이다.