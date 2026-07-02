'100일' 맞은 통합돌봄, 3만7000명 맞춤형 서비스로 연결

큰사진보기 ▲진천군의 통합돌봄사업인 '우리동네 돌봄스테이션' 가정방문 진료 모습 ⓒ 진천군 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲노인인구 1만 명당 통합돌봄 신청현황 ⓒ 보건복지부 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲지역사회 통합돌봄 사업운영 현황 (6.26일 기준) ⓒ 보건복지부 관련사진보기

큰사진보기 ▲지역사회 통합돌봄 제도 시행 인지도 ⓒ 보건복지부 관련사진보기

큰사진보기 ▲지역사회 통합돌봄 4개 서비스 분야 중 향후 가장 도움이 될 서비스 ⓒ 보건복지부 관련사진보기

지역사회 통합돌봄이 시행 100일을 맞았다. 그동안 전국에서 3만7000여 명이 맞춤형 통합돌봄 서비스를 연계받았고, 정부는 이 성과를 토대로 제도 보완과 지역 간 격차 해소에 속도를 내겠다고 밝혔다.2일 보건복지부가 발표한 '지역사회 통합돌봄 시행 100일 운영성과'에 따르면, 시행 첫 날인 3월 27일부터 6월 26일까지 통합돌봄을 신청한 사람은 모두 4만6215명이다. 주간 평균 3301명, 하루 평균 745명이 신청한 셈이다. "제도가 전국 229개 기초자치단체에 안착하고 있다"는 것이 복지부의 평가다.통합돌봄 신청자의 98.7%인 4만5619명이 '65세 이상' 노인이었고, 장애인은 1만6568명이었다. 이 가운데 실제 서비스를 연계받은 대상자는 3만7304명이다. 이용자 1명당 평균 3.3건의 서비스를 지원받았다.가장 많이 제공된 서비스는 가사지원과 이동지원 등을 포함한 일상생활돌봄(43.1%)이었다. 이어 건강관리·예방(19.7%), 장기요양(12.8%), 주거복지(10.1%), 보건의료(9.1%) 순으로 나타났다. 전체 서비스 제공 건수는 12만3595건에 달했다.눈에 띄는 점은 지방정부가 지역 특성에 맞춰 자체 개발한 '지역특화 서비스' 비중이다. 전체 서비스의 37.4%인 4만6257건이 지역 맞춤형 서비스로 제공됐다. 복지부는 올해 국비 620억 원을 투입해 지역 여건에 맞는 돌봄 모델을 확대하고 있다.인구 대비 신청 비율에서는 지역별 편차도 확인됐다. 65세 이상 노인 인구 1만 명당 신청자 수가 가장 많은 곳은 전남·광주(93.3명)였으며, 제주(65.9명), 대전(53.4명) 등이 뒤를 이었다. 반면 울산(21.0명), 경기(25.2명), 인천(25.5명), 대구(33.4명) 등은 신청 비율이 상대적으로 낮았다. 이 같은 격차는 지자체의 적극 행정과 단체장의 의지 차이에서 비롯된 것으로 분석된다.특히 전남·광주는 읍면동 공무원이 장기요양 재가급여 수급자 등 돌봄이 필요한 노인 가정을 직접 방문해 신청을 지원하는 방식으로 사각지대를 줄이고 있다는 평가를 받았다.현장에서는 제도가 단순한 복지서비스 연결을 넘어 삶을 유지하는 안전망 역할도 하고 있다. 경기도 부천에서는 암 수술 이후 건강이 악화된 80대 노인이 생활지원사의 발견으로 통합돌봄 대상자가 됐다. 노인은 건강관리와 가사지원, 병원 동행, 주거환경 개선 등을 함께 지원받으면서 시설이 아닌 자신이 살던 집에서 생활을 이어가고 있다.경북 의성에서도 시각장애와 중증 질환을 함께 앓던 고령 주민이 배우자를 잃은 뒤 마을 이장의 연계로 방문진료와 방문간호, 활동지원 등을 지원받으며 지역사회에서 생활을 이어가는 사례가 나왔다.다만, 시행 100일은 성과만큼 개선해야 할 과제도 드러낸 시간이었다. 정부가 실시한 국민인식조사에서는 응답자의 94.7%가 '통합돌봄이 가족 돌봄 부담을 줄이는 데 도움이 될 것'이라고 답했고, 이용 의향도 93.8%에 달했다. 그러나 정작 이 제도가 시행 중이라는 사실을 알고 있는 비율(인지도)은 57.1%에 그쳤고, 42.9%는 여전히 제도를 모르고 있었다. 인지도 부족이 숙제로 확인된 것이다.현장에서는 방문 신청 절차의 불편함도 꾸준히 제기됐다. 의료취약지와 인구감소지역은 돌봄 기반시설(인프라) 자체가 부족해 서비스 연계에 어려움을 겪고 있었다. 지방정부는 예산 부족과 담당 인력의 업무 부담도 개선이 필요하다고 호소하고 있다.복지부는 이러한 문제를 제도 개선의 우선 과제로 삼겠다는 방침이다. 우선 내년 통합돌봄 전산시스템 2단계 구축 과정에서 온라인 신청 기능을 도입해 신청 편의를 높인다. 방문재활과 방문영양, 재가 임종의료 등 국민 수요가 높은 신규 서비스도 시범사업을 거쳐 제도화할 계획이다.지역 간 격차 해소도 핵심 과제로 제시됐다. 의료취약지와 초고령 지역에는 지역특화서비스 예산을 차등 지원하고, 기초지자체별 돌봄 수요와 공급을 분석해 인프라 확충 계획을 마련한다. 지방정부의 사업 성과를 평가해 예산을 차등 지원하는 성과 중심 체계도 도입된다.복지부는 오는 6일부터 20일까지 전국 지방정부 공무원을 대상으로 통합돌봄 제도 개선 사항을 집중 접수한다. 이어 통합돌봄정책위원회와 전문가 포럼을 통해 현장의 의견을 정책에 반영할 예정이다.정은경 보건복지부 장관은 "지역사회 통합돌봄 시행 100일은 제도의 성과를 평가하는 시점이라기보다, 정책이 현장에서 실제 변화로 이어지는지 확인하는 출발점"이라며 "앞으로도 지역의 우수사례는 전국으로 확산하고 현장에서 확인된 개선 과제는 관계부처, 지방정부, 전문가들과 함께 지속적으로 보완해 국민이 체감하는 지역사회 통합돌봄 체계를 만들어나가겠다"라고 밝혔다.