김기재 당진시장, '여름철 자연재난 종합대책' 1호 결재

큰사진보기 ▲김기재 당진시장이 1일 민선9기 1호 결재로 ‘2026년 여름철 자연재난 종합대책’에 서명하고 있다. ⓒ 당진시 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘2026년 여름철 자연재난 종합대책회의’ 모습 ⓒ 당진시 관련사진보기

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김기재 당진시장의 민선9기 1호 결재는'2026년 여름철 자연재난 종합대책'이었다. 여름철 자연재난으로부터 시민의 생명과 재산을 지키는 데 행정력을 집중하겠다는 의지다.당진시에 따르면 김 시장은 취임 직후부터 시민 안전을 최우선으로 하는 시정 운영에 나섰다.김 시장은 2일 오전 당진시청 소회의실에서 국소장 및 각 부서장들이 참석한 가운데 '2026년 여름철 자연재난 종합대책회의'를 주재하고, 부서별 여름철 자연재난 대응체계와 수해복구사업 추진 현황을 점검했다.이번 종합대책은 '예방 중심의 사전 대응으로 인명피해 제로화'를 목표로, ▲단계별 비상근무 실시 ▲최우선 주민 대피 체계 구축 ▲인명피해 우려 지역 추가 발굴 관리 ▲지하공간(주차장) 및 주택 침수 피해 재발 방지 ▲재난 현장에 신속한 복구 인력·장비 투입 등을 중점 추진한다.특히 지난해 수해를 반영해 인명피해 우려 지역을 기존 19개소에서 38개소로 확대 관리하고, 위험지역 거주 취약계층에 대한 주민 대피 체계를 강화할 계획이다.이날 회의에서는 재난안전대책본부 운영 방안, 집중호우 및 태풍 시 국민행동요령 홍보 방안, 긴급 시 주민 대피 및 현장 통제 중점사항 등 분야별 대책을 보고했다.김기재 당진시장은 "시민의 생명과 안전을 지키는 일이 가장 우선되어야 한다"며 "철저한 사전 대비와 신속한 현장 대응에 최선을 다해 달라고 당부했다.한편 김기재 시장은 이날 오후 ▲읍내동 배수펌프장 설치 공사 현장 ▲당진천 및 역천 수해복구 현장 ▲대방교 재설치 공사 현장 ▲수당1저수지 복구공사 현장 등 5개 수해복구 현장을 직접 방문해 추진 상황을 확인할 예정이다.