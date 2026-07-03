2017년 6월, 청와대 앞에 펼쳐진 '경호사'의 상징적 장면

큰사진보기 ▲문재인 대통령이 국회에서 취임식을 마치고 청와대로 가는 길에 시민들에게 인사하고 있다. ⓒ 대통령경호처 관련사진보기

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큰사진보기 ▲문재인 대통령이 2018년 3월 경호 관계자 등과 함께 인왕산 탐방로를 둘러보고 있다. ⓒ 대통령기록관 관련사진보기

큰사진보기 ▲청와대 앞길이 전면 개방된 2017년 6월 26일 문재인 대통령의 배우자 김정숙 여사가 시민들과 함께 있다. ⓒ 대통령경호처 관련사진보기

큰사진보기 ▲대통령 경호관이 2018년 8월 14일 위안부 피해자 기림의 날 행사에서 참석자에게 수건을 건네고 있다. ⓒ 대통령경호처 관련사진보기

2017년 1월 5일, 당시 더불어민주당 소속 유력 대선주자였던 문재인은 '권력 적폐 청산을 위한 긴급 좌담회'에서 권력기관 개편 구상을 밝히며 대통령경호실의 조직 위상 조정 가능성을 언급했다. 그는 경호 기능을 개방적이고 국민 친화적인 방향으로 전환할 필요가 있다는 취지에서 경호실을 경찰청 산하 조직으로 재편하는 방안까지 포함해 검토할 수 있음을 시사했다. 아울러 이른바 '광화문 대통령' 구상도 함께 제시했다. 이는 박근혜 대통령 탄핵 정국 속에서 권력기관 개혁 요구가 고조된 상황과 맞물려 제기된 것으로, 대통령 권력의 상징 공간과 경호체계를 동시에 재구성하겠다는 정치적 메시지로 해석됐다.이러한 기조는 당시 청와대 경호실 내부에도 일정한 영향을 미쳤다. 특히 국정조사 과정에서 제기된 '보안손님' 논란 등으로 경호체계 전반이 사회적 검증의 대상이 된 상황에서, 경호실로서는 냉가슴을 앓을 수밖에 없었다. 다만 구체적인 개편 방향과 실행 방식이 명확히 제시되지 않았기에, 실제 조직 개편의 범위와 수준에 대해서는 다양한 견해가 쏟아졌다.이런 분위기는 조직 내부의 동요라기보다는 변화 가능성에 대한 신중한 관망 기류로 이해된다. 기존 경호체계의 전문성과 연속성을 유지해야 한다는 견해가 주류인 가운데 개방성과 민주적 통제를 강화해야 한다는 요구를 수용할 수밖에 없다는 의견도 있었다. 또한 조직 차원에서는 외부 환경 변화에 대응하기 위한 기능 재정비와 역할 재정립의 필요성이 차츰 제기되는 계기가 되었다.2017년 5월 10일 문재인 정부 출범 이후, 문 대통령은 국회의사당에서 취임 선서를 마치고 청와대로 이동했다. 같은 날 발표된 첫 인사에서 노무현 정부 시기 청와대 경호실 가족부장과 안전본부장을 지낸 주영훈을 대통령 경호실장으로 임명했다. 이는 기존 경호체계를 어느 정도 유지하면서도 점진적 개편을 모색하려는 인사로 평가되었다. 이후 실제 조직 개편은 경호실을 폐지하거나 경찰청으로 이관하는 방식이 아니라, 명칭을 '대통령경호처'로 변경하고 조직의 위상과 기능을 조정하는 안이었다. 이러한 접근은 급격한 조직 해체에 따른 혼선을 방지하면서도 개혁 기조를 반영하려는 절충적 방식으로, 안정성과 개혁 요구를 동시에 고려한 단계적 전환의 의미로 해석되었다.주영훈은 대선 과정에서 민주당 선거대책위원회 산하 '광화문대통령공약기획위원회' 부위원장으로 활동하며, 권력기관 개편과 집무실 이전 구상 논의에 참여했다. 당시 다수 언론은 그를 '광화문 대통령' 구상과 연계해, 기존 청와대 중심의 폐쇄적 경호체계를 넘어 개방적이고 국민 친화적인 경호모델을 설계할 수 있는 인물로 평가했다. 특히 도심 개방형 집무 환경에 대응하기 위한 경호 방식의 전환, 경호와 시민 접근성 간 균형 등을 모색할 수 있는 실무형 전문가라는 점이 강조되었다. 이러한 평가는 경호조직의 역할을 단순한 보호 기능에서 공공성과 소통을 고려한 복합적 기능으로 확장하려는 당시 정책 기조와도 맞물려 있었다.대선 과정에서 문재인 캠프의 경호 업무에 관여했던 일부 인사들은 주영훈의 경호실장 임명이 다소 의외라는 반응이었다. 당시 캠프에서 활동한 한 관계자는 "선거 직전까지는 캠프 내 후보자 경호 책임자가 경호실장을 맡을 것이라는 관측이 유력했으나, 인선이 갑작스럽게 변경된 배경을 둘러싸고 다양한 해석이 나왔다"고 전했다. 이는 선거 과정에서 형성된 인적 네트워크와 실제 인선 결과 사이의 간극에서 비롯된 반응으로 볼 수 있다. 이와 관련해 봉하마을 인맥을 통한 추천설이 거론되며 정치적·인적 배경에 대한 추측이 이어졌으나, 구체적인 사실관계는 확인되지 않았다. 이러한 일련의 과정은 정권 출범 초기 인사 결정이 갖는 상징성과 함께, 경호조직 수장의 선임에 단순한 전문성 평가를 넘어 정치적 신뢰와 경험, 조직 안정성 등을 종합적으로 고려하는 복합적 판단이 작용한 결과로 추정할 뿐이다.한국외국어대학교에서 아랍어를 전공한 주영훈은 군 복무를 마친 뒤, 전두환 집권기인 1984년 준공채 제한경쟁을 통해 대통령 경호관으로 임용되며 공직에 입문했다. 당시 경호조직은 군대에 비견될 정도로 엄격한 조직문화 속에서 폐쇄적으로 운영되고 있었다. 그는 이러한 환경 속에서 현장 경호 요원으로서 경호 현장과 행정 분야에서 실무 경험을 축적했다. 이 과정에서 경호 현장뿐 아니라 보안과 인사 등 다양한 분야를 거치며 조직 운영 전반에 대한 이해를 넓히는 등 경험을 쌓을 수 있었다. 현장 경험과 조직 관리 경험을 겸비했다는 점은 그의 경력에서 중요한 특징으로 꼽힌다. 이러한 이력은 훗날 고위직으로서 조직을 총괄하는 데 필요한 역량을 형성하는 기반이 된 것으로 여겨진다.주영훈은 노무현 정부에서 두드러진 활동을 보였다. 가족부장으로 재직하며 배우자 권양숙 여사를 경호하는 역할을 맡았고, 이때의 신뢰를 바탕으로 인연을 형성한 것으로 알려졌다. 집권 후반기에는 2급 안전본부장으로 승진해 보안과 정보 업무 등을 총괄하는 핵심 직위를 맡으며 조직 내 입지를 강화했다. 이후 노무현 대통령이 퇴임하자, 이례적으로 직급을 3급으로 낮춰 봉하마을 경호를 책임지는 부서장으로 이동하면서 조직 안팎의 주목을 받았다. 이를 두고 노무현 전 대통령의 요청에 따른 인사였다는 추정과 주영훈 본인의 의지에 따른 선택이라는 정황이 함께 제기되었으나 구체적인 경위는 확인되지 않았다. 이러한 행보는 개인적 신뢰 관계와 공직 경력 사이에서 이루어진 선택이라는 점에서 다양한 해석을 낳았다.노무현 전 대통령의 서거는 경호조직 전반에 깊은 충격을 남긴 사건이었다. 2009년 5월 23일 봉하마을 인근 봉화산 부엉이바위에서 발생한 투신 사건은, 피경호인의 생명을 보호해야 하는 경호의 기본 책무를 다하지 못한 중대한 사고다. 당시 상황이 피경호인의 요청에 따른 수행요원의 이동이었다 하더라도, 경호관이 현장을 이탈한 점은 경호 원칙과 절차 등의 측면에서 부적절했다는 지적이 제기됐다. 이와 함께 정권이 교체된 상황에서 전직 대통령에 대한 경호 범위와 자율성 보장 사이의 균형 문제도 중요한 쟁점으로 떠오르기도 했다. 이 사건은 전직 대통령 경호체계의 한계와 함께, 현장 대응 기준과 책임 범위에 대한 문제를 다시 환기시키는 계기가 되었다.노무현 전 대통령의 서거 이후 책임 소재를 둘러싼 논의도 이어졌다. 현장 책임자였던 경호과장은 문책성 인사로 물러났지만, 당시 노 전 대통령의 사저 경호를 총괄하던 부서장 주영훈에 대해서는 별도의 징계가 내려지지 않았다. 이를 두고 조직 내부와 외부에서는 형평성과 책임 범위에 대한 다양한 해석이 나왔다. 당시 상황을 잘 아는 한 퇴직 경호관은 "징계가 불가피해 보였지만, 봉하마을에서 당시 경호처장에게 주영훈 부장에 대한 선처를 요청한 것으로 알고 있다"고 회고했다. 노무현의 서거 관련하여 정치적 책임론이 제기되는 상황에서 김인종의 경호처가 봉하마을의 요청을 수용해 징계를 피할 수 있었다는 것이다. 이러한 증언은 공식적으로 확인된 바는 없으며, 해당 인사조치는 경호조직 내 의사결정 구조와 책임 판단 기준을 둘러싼 논란을 남겼다.이러한 경위 속에서 주영훈은 봉하마을을 담당하는 부서장으로서 권양숙 여사에 대한 경호 임무를 계속 수행할 수 있었다. 이는 개인적 인연과 조직의 책임 판단 기준의 모호성 등이 복합적으로 작용한 결과로 해석되기도 한다. 이후 경호처 특정직 정년을 맞은 그는 행정안전부 소속 비서관으로 자리를 옮겨, 전직 대통령 배우자를 가까이에서 보좌하며 봉하마을에 남았다. 이 과정에서 그는 '강등된 자리에서도 묵묵히 임무를 수행한 경호관'이라는 일각의 평가를 받으며 공직을 이어가 6개 정부를 거친 장수 공무원으로 자리매김했다. 이러한 이력은 당시로서는 조직 내에서 드문 사례로 언급되며 상징성을 갖게 되었다.2017년 대통령 선거 개표 상황에서 문재인 후보의 당선이 확실시되자 주영훈은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "벅찬 감동이다. 여사님을 부둥켜안고 울고 싶다"는 글을 남기기도 했다. 이는 개인적 감정과 정치적 전환의 순간이 맞물린 장면으로 눈길을 끌었다. 이후 문재인 정부에서 그가 경호실장으로 발탁되었으니, 권양숙 여사와의 오랜 인연이 작용했다는 시각도 나오는 것이 무리는 아니었다. 봉하마을의 경호 책임자이자 권양숙 여사의 비서실장을 역임한 주영훈으로선 노무현의 비서실장이었던 문재인의 당선이 남의 일로 여겨지지 않았을 것은 당연한 일이다. 아무리 그렇다 해도 경호 책임자가 피경호인을 부둥켜안고 우는 장면은 좀처럼 상상조차 되지 않는다.탄핵 정국을 지나 새 권력이 출범한 시점에 청와대 경호조직은 '충성의 방향'을 다시 세우라는 요구에 직면해 있었다. 기존 권력에 대한 개인적 충성에서 벗어나 제도와 원칙에 기반한 조직으로 거듭나야 한다는 압박이 동시에 작용했다. 주영훈의 경호실장 임명은 단순한 보은이나 개인적 인연만으로 설명하는 것은 충분하지 않다. 오랜 충성의 축을 권력 중심에서 헌정질서 중심으로 재정립하려는 정치적 신호로 읽을 수 있기 때문이다. 문재인 대통령은 청와대 경험이 풍부한 만큼, 경호실이 단순한 신변 보호 기관을 넘어 권력의 최후 보루이자 동시에 가장 취약한 지점이라는 사실을 누구보다 잘 알고 있었다. 주영훈의 발탁은 그 경계 위에서 충성의 방향을 '사람이 아닌 헌법으로' 돌리려는 나름의 의지를 담고 있었다.경호조직의 특성상 충성은 개인에게 집중되기 쉽다. '인격적 충성'을 요구받는다는 것이다. 대통령의 신변을 보호하는 임무의 본질이 인간적 밀착을 요구하기 때문이다. 이러한 특성은 위기 상황일수록 더욱 강화되는 경향을 보인다. 그러나 탄핵이라는 국가적 단절을 겪은 직후, 문 대통령에게 필요한 것은 인물에 대한 절대적 헌신이 아니라 헌정질서에 대한 제도적 충성이었다. 주영훈의 경호실장 임명은 바로 그 균형을 잡기 위한 선택으로 볼 수 있다. 노무현 정부 시절부터 쌓인 신뢰와 공통된 가치관은 친분에 기반했지만, 동시에 경호조직의 개혁을 제도적 원칙 위에 올려놓으려는 의지를 뒷받침하는 인사였다. 이는 개인적 친분을 매개로 경호실의 개혁을 도모하려는 전략으로 받아들일 수 있다.한편 문재인 후보가 대선 당시 '권위의 상징인 대통령 직속 경호실을 폐지하겠다'고 밝힌 공약은 취임 한 달도 되지 않아 현실적 제약 속에서 사실상 폐기됐다. 이는 단순한 입장 변경이라기보다는 집권 이후 국가 운영의 복잡성과 경호 환경을 반영한 조정으로 해석된다. 국정기획자문위원회는 광화문 대통령 구상과 연계해 경호조직의 기능을 유지할 필요가 있다는 의견을 제시했고, 더불어민주당 지도부도 이를 수용했다. 대통령 경호는 단순한 조직 개편의 문제가 아니라 국가안전과 직결된 사안이라는 점에서, 대체가능한 모델을 단기간에 마련하기 어려웠던 현실적 여건도 작용했다. 어쨌든 경호실 폐지 공약은 제도적 재설계로 방향이 전환되었으며, 기존 조직을 유지하되 운영 방식의 변화를 모색하는 쪽으로 정리되었다.대신 문재인 정부에서 경호의 기본 방향은 '열린 경호', '낮은 경호', '친근한 경호'로 재정립되었다. 과거의 폐쇄적이고 권위적인 경호 방식에서 벗어나, 국민과의 거리감을 줄이면서도 안전을 확보하겠다는 새로운 접근이었다. 경호 인력 노출을 최소화하면서도 자연스러운 동선을 유지하고, 대통령의 대외 활동에서 시민과의 접점을 확대하려는 시도가 병행되었다. 이러한 변화는 경호를 단순한 보호 기능이 아니라 공공성과 상징성을 함께 고려하는 영역으로 확장하려는 정책적 실험으로 볼 수 있다. 한편 경호처 내부에서는 주영훈 처장 취임을 계기로 조직이 존폐의 위기에서 벗어났다고 안도하는 분위기였고, 동시에 새로운 운영 기조에 적응해야 한다는 긴장감도 함께 형성되었다.경호는 본능적으로 닫히려 하고, 정치는 상징적으로 열리려 한다. 이 상반된 속성을 조율하기 위해서는 대통령의 국정철학에 대한 깊은 이해가 필수적이었다. 특히 '광화문 대통령'과 같은 개방적 통치 구상을 현실에서 구현하려면, 경호조직 역시 기존의 관성에서 벗어나 새로운 기준을 수용해야 했다. 주영훈은 경호조직이 단순한 방패가 아니라, 문재인 정부의 통치 철학을 실질적으로 구현해야 한다는 점을 인식하고 있었던 것으로 보인다. 이러한 인식은 경호를 둘러싼 역할 정의를 재설정하는 데 중요한 출발점이 되었다. 이는 경호조직 내부의 사고방식과 운영 원칙에도 변화를 요구하는 문제였다.주영훈은 취임 직후부터 자신을 통해 원칙을 구현하려는 문 대통령의 기대에 부응하기 위해 속도감 있게 움직였다. 그와 관련된 상징적 조치이자 변화의 신호탄으로 청와대 앞길 전면 개방을 전격적으로 추진했다. 이는 경호상 부담을 감수하면서도 국민과의 물리적·심리적 거리를 좁히겠다는 의지를 드러낸 결정이었다. 문재인 대통령의 배우자 김정숙 여사는 2017년 6월 26일 해질녘 시민 50여 명과 함께 '청와대 50년 만의 한밤 산책'에 나서 "권력이 막아섰던 광장의 길을 다시 국민께 돌려드리게 돼 매우 기쁘다"고 밝혔다. 이 장면은 경호와 개방이라는 두 가치가 긴장 속에서도 공존할 수 있음을 보여주는 상징적 사례로 받아들여졌다. 이러한 시도는 이후 청와대 운영 전반의 개방성을 확대하는 흐름으로 이어졌다.주영훈이 이끈 대통령경호처는 정부의 일자리 창출 정책 기조에 맞춰 비교적 선도적인 대응을 보였다. 그는 경호기관 수장으로서는 이례적으로 춘추관 브리핑을 통해 "경호처의 특수활동비와 업무추진비 20억 원을 절감해 일자리 창출 재원으로 활용하겠다"고 밝히며, 그중 16억 원은 정부 일자리 예산으로 반납하고 4억 원은 경호처 공무직 신규 채용에 사용할 계획이라고 설명했다. 이러한 조치는 단순한 예산 조정을 넘어 권력기관이 재정 운용 방식에서 변화 의지를 드러낸 사례로 여겨졌다. 이후 공무직 채용 과정에서 논란이 제기되기도 했으나 발표 당시에는 정책적 상징성이 부각되면서 호평을 받았다. 특히 권력기관이 자체 예산을 자발적으로 조정해 정책 재원으로 전환하는 사례는 드물다는 점에서 일정한 의미를 부여하기도 했다. 내부적으로는 긴축 운영에 따른 부담이 제기될 여지도 있었으나, 공식적인 반대 움직임이 표출될 리 없었다.경호처 예산은 폐쇄적 조직의 생명줄과 같은 기능을 한다. 비공개성과 재량성은 지휘부에 대한 충성을 묵묵히 강화하는 장치로 작용해 왔다. 그 예산을 내놓는다는 주영훈의 결단은 단순한 조정이 아니었다. 이는 조직 운영의 방식뿐 아니라 권력기관의 존재 방식 자체에 변화를 시사하는 조치였다. 수직적 권력선에서 수평적 공공의 길로 충성의 물줄기를 돌리는 상징적 전환을 기대하게 했다. 지휘관의 신뢰에서 국민의 시선으로 옮겨가는 신호일 수도 있었기 때문이다. 폐쇄된 문을 열어 공공의 빛을 들이려는 시도였지만, 동시에 충성의 보상 체계가 흔들리는 위험을 안고 있었다. 그것은 대통령 권위를 소비하지 않겠다는, 묵직한 선언이기도 했다.경호처 예산은 조직의 특성상 높은 비공개성과 재량성을 바탕으로 운용된다. 이는 지휘체계 유지와 조직 결속에 중요한 기반으로 작용하기도 한다. 이러한 구조 속에서 예산은 단순한 재정 수단을 넘어 조직 운영의 안정성과 신뢰를 뒷받침하는 요소로 작용해 왔다. 그런 점에서 일부 예산을 외부 정책 재원으로 전환하겠다는 주영훈의 결정은 통상적인 범위를 넘어서는 조치로 받아들여졌다. 이는 권력기관 내부 중심의 운영 논리에서 공공적 책임과 외부적 시선을 중시하는 방향으로의 변화를 시사하는 행보로 해석될 여지가 있었다. 특히 특수활동비는 통상 외부 공개가 제한되는 영역이라는 점에서 예산 운용 방식의 상징적 변화로 반향을 일으키기에 충분했다. 이러한 결정은 향후 유사 기관의 재정 운용 방식에도 일정한 기준점으로 작용할 가능성이 있다는 점에서 주목되었다.이 같은 조치는 경호처 운영의 투명성과 공공성을 강화하려는 시도로 볼 수 있지만, 동시에 기존 조직문화와 운영 방식에 일정한 변화를 요구하는 측면도 내포하고 있었다. 특히 제한된 재원을 기반으로 하는 조직 특성상 내부적으로는 운영 부담이나 자원 배분에 대한 고민이 뒤따를 가능성도 있었다. 이러한 결정은 경호기관이 단순한 권력 보호 장치를 넘어 공공기관으로서의 책임성을 강화하려는 흐름과 맞닿은 것으로 평가할 수도 있다. 이는 조직 구성원들에게도 기존의 관행적 인식에서 벗어나 새로운 역할 정체성을 요구하는 신호로 작용했을 가능성이 있다. 폐쇄된 문을 열어 공공의 빛을 들이려는 시도였지만, 충성의 보상 체계가 흔들리는 위험을 안고 있었다.이러한 결정 이후 조직 내부에서는 다양한 반응과 평가가 뒤따르며 일정한 긴장과 이견이 표출될 수밖에 없었다. 일부에서는 특수활동비가 공식 급여 체계와는 별도로 조직 운영의 유연성을 보완하는 기능을 해왔다는 점에서, 그 축소가 기존 보상 구조에 영향을 줄 수 있다는 우려도 있었다. 특히 재정 조정으로 인해 특정 부서나 기능에 상대적으로 유리하게 작용할 수 있다는 지적도 함께 제기되었다. 이는 예산 운용의 변화가 단순한 재정 문제를 넘어 조직 내 보상 인식과 동기 부여 체계에까지 영향을 미칠 수 있음을 보여주는 사례로도 해석된다. 나아가 비공식적 보상 요소의 축소는 조직 결속 방식의 변화를 요구하는 계기로 작용했을 가능성도 있다.경호조직에서의 충성은 단순한 애국심을 넘어서는 개념으로 이해된다. 사선을 넘나드는 임무를 각오하고 밤낮없는 수행과 상시 대기, 예측하기 어려운 출동 상황 속에서 개인의 일상을 상당 부분 유보하는 근무 특성이 이를 뒷받침한다. 이러한 환경에서 현장의 경계와 대응, 감내해야 하는 부담 등은 조직과 구성원 간의 묵시적 신뢰 관계로 이어진다. 이는 구성원의 헌신에 대해 조직이 적절한 인정과 보상을 제공할 것이라는 일종의 비공식적 기대 구조로 작용해 왔다. 이러한 맥락에서 예산 반납 조치는 긴축의 필요성이라는 측면에서는 나름의 의미가 있었으나, 이후의 인사 운영과 결부되면서 추가적인 평가와 논의를 낳았다. 이로 인해 재정 조정이라는 단일 조치가 조직 전반의 운영 방식과 신뢰 구조에까지 영향을 미칠 수밖에 없었다.일부에서는 특정 인사 배경이나 근무 이력이 승진 과정에서 영향을 미친 것 아니냐는 문제제기가 있었고, 조직 내 비공식적 관계망의 작동 가능성에 대한 관측도 뒤따랐다. 다만 이러한 평가는 시기와 사례에 따라 다르게 나타나며, 일률적으로 단정하기는 어렵다는 신중한 입장도 있다. 그럼에도 긴축 기조 속에서 구성원들의 체감 보상과 인사 공정성에 대한 인식이 맞물리며 조직 내부 분위기에 일정한 영향을 주었을 가능성은 제기된다. 허리띠를 묶은 희생 위에, 상식의 경계를 넘나드는 움직임이 조용히 스며든 셈이다. 일부에서는 희생과 보상의 균형, 그리고 조직 운영의 투명성에 대한 문제의식이 확산되는 계기가 되었다는 평가도 나온다. 이러한 흐름은 향후 조직 운영에서 공정성과 수용성을 함께 확보하는 과제가 중요하게 제기되는 배경이 되었다."박근혜 정부에서 실시한 다면평가 등을 기준으로 볼 때 승진이 쉽지 않을 것으로 여겨졌던 일부 직원이 승진해 뒷말이 나오기도 했다. 다단계 평가와 인사 심의를 거쳤다고는 하나, 최종 결정 과정에서 기관장의 영향력이 작용했을 가능성을 배제하기 어렵다." 이는 당시 평가위원으로 참여했던 한 퇴직 경호관의 증언이다. 이와 관련해 당시 부적절 승진의 대상자로 꼽혔던 특정 인물이 진급해 윤석열 정부의 경호 현장에서 절대자로 군림했던 것으로 전해진다. 다만 개별 인사 사례에 대한 평가는 시점과 관점에 따라 다르게 해석될 여지가 있을 수 있으나 인사 과정의 투명성과 절차적 정당성에 대한 의구심이 제기되었던 것은 틀림없는 사실이다.충성은 명분만으로 유지되기보다는 조직과 구성원 간의 신뢰에 기반한 심리적 계약 속에서 형성되는 경향이 있다. 특히 위험을 감수하는 업무 특성상 공정한 보상과 예측 가능한 인사 체계에 대한 기대는 조직 안정성에 중요한 요소로 작용한다. 이러한 기대가 약화될 경우 조직 내부에서는 공식적으로 드러나지 않는 긴장이나 불신이 축적될 가능성이 있다. 결과적으로 이는 조직 운영의 효율성과 결속력에 영향을 미칠 수 있다는 점에서 지속적인 관리와 점검이 필요한 부분으로 지적된다. 나아가 이러한 문제는 단기적 인사 운영을 넘어 조직 문화 전반에 영향을 미칠 수 있는 구조적 과제로 이어질 수 있다.주영훈 경호처는 인사 과정의 공정성과 투명성을 강화한다는 취지에서 새로운 인사 심사제를 도입했다. 내부 직원들로 심사단을 구성해 승진 대상자를 평가·선별하는 방식으로, 이는 기존 인사 관행에 변화를 주려는 시도로 평가되었다. 그러나 운영 과정에서 후보자의 실적이나 전문성 외에 조직 내 평판이나 대외적 이미지가 상대적으로 부각될 수 있다는 지적이 제기되었다. 또한 심사 결과가 인사권자의 판단과 다를 경우 평가 과정 자체에 대한 신뢰 문제가 제기될 가능성도 있었다. 이러한 구조는 제도 설계와 실제 인사권 행사 사이의 간극을 드러내 또다른 논란을 야기하기도 했다.심사단 운영 초기부터 인사권자의 의중을 사전에 고려하려는 분위기가 일부 감지되었다는 견해도 있었다. 심지어 인사권자의 선호와 엇갈리면 "인물을 제대로 못 보는군"이라는 타박이 따라붙기도 했다는 증언도 있다. 심사단 출범 전부터 인사권자의 마음을 읽으려는 움직임이 감지되며, 시스템의 취약점이 고스란히 노출됐다. 아무리 제도를 갖춰도 인사권자의 영향력은 여전히 조직의 그늘에 드리워져 있었다. 이는 제도의 취지와 달리 심사 과정이 독립적으로 기능하기 어려운 한계를 보여주는 요소로 지적되었다. 결국 제도적 장치가 마련되더라도 최종 인사권자의 영향력이 일정 부분 작용할 수밖에 없다는 현실이 재확인된 셈이다.박근혜 전 대통령 탄핵 과정에서 수개월 동안 이어진 촛불집회는 단순한 정권 교체 요구를 넘어 권력의 사유화 방지와 권력기관의 정치적 중립성 회복을 촉구하는 집단적 의사 표현으로 전개되었다. 이러한 흐름 속에서 대통령 경호조직 역시 제도적 점검과 개편 요구의 대상이 되었다. 당시 청와대 비선 개입 의혹이 구조적 문제로 지적되면서, 주영훈이 이끈 경호처는 조직 운영의 공공성과 제도적 책임성을 강화하려는 방향을 모색했다. 청와대 비선 개입 의혹이 구조적 적폐로 규정되면서 주영훈의 경호처는 사유화된 충성을 청산하고자 했다. 충성이 침묵 속의 미덕이 아니라 성찰의 대상이 되어야 한다는 강력한 의지가 작용한 것이었다. 박근혜 정부에서 관저 경호를 위해 일부 인원을 채용한 사안도 적폐로 지목되어 이에 관여한 부서장이 징계를 받는 식이었다.충성의 정치적 성격을 약화하고 제도적·공적 성격을 강화하려는 의도에서 추진된 적폐 청산이었다. 이는 특정 개인이나 권력에 대한 충성에서 벗어나, 규정과 절차에 기반한 조직 운영을 정착시키려는 시도로 이해될 수 있다. 그러나 적폐 청산 태스크포스가 가동되는 과정에서 경호처를 둘러싼 여러 사안이 제기되며, 개혁의 취지와 실제 운영 사이의 간극에 대한 문제 제기도 뒤따랐다. 특히 일부에서는 관련 사안들이 개인적 이해관계와 연결된 것 아니냐는 의혹을 제기하며, 충성의 공적 성격이 충분히 정착되지 못했다는 비판적 시각도 나타났다. 이를테면 사안의 성격과 사실관계가 서로 다르게 이해되며 내부 갈등이 심각한 양상으로 치닫는 식이었다.2019년 4월 8일 <조선일보>가 주영훈 경호처장과 관련된 의혹을 '주영훈 경호처장, 무기계약직 여직원 가사도우미로 썼다'는 제목으로 보도하며 논란이 확산되었다. 해당 보도는 시설관리 담당 공무직 직원이 경호처장 공관으로 출근해 가족의 빨래와 청소 등 가사 업무를 수행했다는 의혹을 제기했다. 이에 대해 청와대는 사실과 다르다는 입장을 공식적으로 밝히며 전면 부인했다. 이 사안을 둘러싸고 사실관계와 해석에 대한 상반된 주장들이 이어지면서, 베일에 싸여 있던 경호조직 운영의 적정성과 책임성에 대한 논란이 다양한 방식으로 표출되었다.당시 청와대의 논란 초기 대응은 사태의 진실과는 일정한 거리가 있었다. 민정수석실 조사 결과를 토대로 공식 입장을 신속히 밝혔다. 한정우 부대변인은 "경호처장 가족이 식사 준비를 요청한 사실이 없고, 해당 직원이 개인 빨래를 수행한 일도 없다"며 "공관 1층은 회의 등 공적 용도로 사용되는 공간으로 규정에 따라 청소 업무가 이뤄진 것"이라고 설명했다. 이는 제기된 의혹의 사실관계를 부인하고, 해당 업무가 공적 범위 내에서 수행되었다는 점을 강조한 해명이었다. 당시 청와대의 대응은 사안의 확산을 차단하고 공식 입장을 명확히 하려는 목적에서 이뤄진 것으로 볼 수 있다. 다만 초기 해명이 제기된 의혹 전반을 사실확인을 통해 충분히 해소했는지에 대해서는 아쉬움이 남는다.이후 관련 의혹에 대해 추가 증언과 반박이 이어지면서 논란은 일정 기간 지속되었다. 일부에서는 공무직 직원이 공관에서 사적 성격의 업무를 수행했다는 취지의 증언이 제기되었고, 당시 관련 부서 근무 경력이 있는 인사의 반론도 언론 등을 통해 보도되었다. 당연히 사실관계 확인이 필요한 사안이었지만 내부에서 이를 지적하는 분위기는 형성되기 어려웠던 것으로 파악된다. 특히 공관 공간의 공적·사적 구분과 업무 범위 설정에 대한 해석 차이가 핵심 쟁점으로 부각되었다. 즉 공관 1층을 공적 공간으로만 규정한 해명 자체가, 2층 사적 영역과의 경계를 흐린 출발점이었다는 것이다. 이러한 상황은 동일 사안을 둘러싼 인식 차이가 사적 친분에 의해 어떻게 확대될 수 있는지를 보여주는 사례라고 하겠다.당시 사정을 알고 있다고 밝힌 한 퇴직 경호관은 관련 경위를 이렇게 설명했다. "처장의 부인이 재활치료를 받아야 할 정도로 건강 상태가 좋지 않았다. 공관에 입주하면서 가사도우미 소개를 요청해 경호처 근무 경험이 있는 '여사님'을 채용했다. 당연히 가사를 돕는 분과 사적 계약을 맺고 가사를 돕도록 했다. 그러다가 2017년 하반기에 퇴직 여직원을 공무직으로 채용하면서 사달이 난 것이었다." 이 증언은 초기 상황이 사적 계약 관계에서 출발했을 가능성을 시사한다. 다만 여사님 채용 관련한 조사가 제대로 이뤄지지 않으면서 실체적 진실을 확인하는 데는 이르지 못한 것으로 파악된다.일각에서는 해당 사안이 공관이라는 공간의 성격과 인력 운용 방식 등이 맞물리며 확대되었을 가능성을 제기한다. 즉, 사적으로 운영되던 가사 지원 인력이 공적 조직의 인사 체계로 편입되는 과정에서 논란이 촉발되었다는 것이다. 애당초 주영훈이 사적으로 채용해 사비로 월급을 지급한 정상적인 계약이었으나, 공관의 가사도우미를 알고 있던 누군가가 "공관은 공적 공간으로 여길 수도 있다"며 공무직으로 채용하는 것을 권유하면서 공사의 구분이 모호해졌다는 것이다. 이를테면 공관의 공적·사적 구분에 대한 인식 차이와 제도적 기준의 불명확성이 문제를 키운 요인으로 지목되기도 한다. 특히 공관이 공적 기능과 사적 생활 공간을 동시에 포함하는 특수한 장소라는 점에서, 업무 범위 설정과 인력 운용 기준에 대한 명확한 지침 필요성이 제기되었다.충성의 사유화는 반드시 거창한 대가나 의도에서 비롯되기보다는, 일상적 편의의 축적 속에서 발생할 수 있다는 점을 환기해야 한다. 그러한 맥락에서 이른바 가사도우미 논란도 해석될 여지가 있다. 누군가의 "공적 공간으로 볼 수도 있다"는 식의 인식에는 공적 권한과 사적 편의의 경계를 흐릴 위험성이 내포되어 있을 가능성을 배제할 수 없다. 일부에서는 이러한 판단이 조직 내 상하 관계 속에서 인사권자에 대한 배려나 기대 심리와 맞물려 형성되었을 가능성을 언급하기도 한다. 이는 명시적 지시가 없더라도 조직문화와 권력구조가 특정 방향의 선택을 유도할 수 있음을 보여주는 것으로 여겨질 수 있다. 나아가 이러한 인식의 누적은 제도적 기준보다 관행이 우선하는 환경을 형성할 위험성도 내포한다.조직 구성원의 노동이 공적 임무 범위를 넘어 사적 생활 영역과 결합되는 순간, 충성의 성격 역시 제도적 책무에서 개인적 요구로 미끄러질 수밖에 없다. 특히 해당 사안이 1년 6개월 동안이나 '보안'이라는 이름 아래 외부에 드러나지 않았다는 점은, 경호조직의 폐쇄성이 누구를, 무엇을 위한 것인지를 생각하게 한다. 다만 구체적 기간이나 경위에 대해서는 확인된 사실과 해석이 혼재되어 있을 수도 있다. 이러한 논의는 결국 공공기관에서 공적 권한과 사적 영역의 경계를 어떻게 설정하고 관리할 것인지라는 근본적인 문제로 이어진다. 동시에 이는 조직 내부 통제 장치와 외부 감시 기능이 어떻게 균형을 이루어야 하는지에 대한 과제를 함께 제기한다.애당초 충성은 위험한 감정으로 해석될 수 있다. 헌법과 제도로 규율될 때에는 안정성을 갖지만, 개인적 관계와 일상적 맥락에 연결될 경우 그 성격이 왜곡될 가능성이 있기 때문이다. 특히 경호조직처럼 폐쇄성과 위계성이 강한 환경에서는 사적 요청조차 공적 명령으로 받아들여질 여지가 있다. 이 과정에서 충성의 방향과 범위가 점차 확장되며 경계가 흐려질 게 불을 보듯 뻔하다. 일부 구성원은 조직문화나 사적 관계를 고려해 문제 제기를 자제할 수 있고, 어떤 이는 이를 관행이나 조직 유지의 필요에 의해 받아들일 수도 있다. 그런 과정에서 공과 사를 자유롭게 넘나들며 시혜를 베풀고, 주군을 섬기는 유형의 사유화가 뿌리를 내리게 된다. 이러한 상황이 반복될 경우 공적 기준과 사적 요구가 혼재된 형태의 관행이 고착될 수 있다는 우려도 제기된다.이러한 장면들은 단순한 일회성 사례가 아니라는 시각도 있다. 공무직 직원이 가사도우미로 주영훈의 공관에서 의무에 없는 노동을 하는 동안에 경호처에서는 적폐 청산이라는 산을 넘고 있었다. 이처럼 개혁을 추진하는 과정에서 유사한 문제가 있었다는 점은 상황의 복합성을 보여준다. 일부에서는 이를 남아 있는 조직문화의 단면으로 해석하며, 제도 변화만으로는 충분하지 않다는 점을 지적하기도 한다. 또한 작은 편의가 반복되며 점차 관행으로 자리 잡을 수 있다는 점에서, 초기 대응과 기준 설정의 중요성이 강조된다. 만약 이러한 문제 제기가 보안이나 조직 보호 논리로만 다뤄질 경우, 개혁의 취지와 실제 운영 사이의 간극이 확대될 수밖에 없다. 충성의 사유화마저 '보안'이라며 진실을 은폐한다면 그것은 개혁의 언어와 현실의 간극을 보여주는 아이러니라고 하겠다.언론 보도로 촉발된 논란은 조직 운영 방식과 대응 절차를 둘러싼 문제를 드러내는 계기가 되었다. 공무직 관련 사안이 제기되었을 당시, 통상적으로는 사실관계 확인과 재발 방지 대책 마련이 우선되어야 한다는 것은 상식에 속한다. 처장 직속의 감사관실은 제보 경위나 정보 유출 과정에 대한 확인에 집중되어 진상 파악에는 관심을 기울일 여력조차 없었다. 감사관실은 제보와 관련이 있는 직무를 수행한 직원들을 의심의 눈초리로 바라보았을 뿐이다. 개인 비위에 해당하는 사안의 제보자를 색출하기 위해 기관의 감사 시스템이 작동한 셈이다. 이로 인해 사안의 핵심이 행위의 적절성이 아니라 발설의 '불충'으로 이동으로 이동한 것이라는 비판적 시각이 상당했던 것으로 파악된다. 충성의 기준이 '공적 정당성'이 아니라 '조직적 침묵'으로 재배치되는 장면이었다.이 같은 논란은 조직 내부에서 어떤 기준이 우선되는지에 대한 문제의식을 환기시켰다. 일부에서는 공적 정당성 확보보다 기관장 보호나 내부 결속 유지가 강조되는 방향으로 인식될 수 있다는 우려를 제기했다. 반면, 보안 유지와 조직 안정성 역시 중요한 가치라는 점에서 균형 있는 접근이 필요하다는 반론도 함께 제시되었다. 감사 기능의 역할과 범위에 대해서도 문제 해결 중심이어야 하는지, 내부 통제 기능이 우선되어야 하는지를 둘러싼 다양한 시각이 존재했다. 이러한 논의는 결과적으로 공공기관 내 감사 시스템의 독립성과 역할 설정에 대한 재검토 필요성으로 이어진다. 이렇듯 감사관실의 역할이 문제 해결이 아닌 내부 통제 기구로 기능한 것은 어제, 오늘의 일이 아닌 셈이다.당시 감사관실은 강도 높은 조사 분위기를 형성하는데 분주했다. 더구나 제보자 특정과 관련한 조사 역량이나 절차의 적정성에 대한 법적 이해마저 부족했던 것으로 알려졌다. 당연히 조사 과정에서 사안의 실체 규명보다 정보 유출 경로 확인에 무게가 실릴 수밖에 없었고 내부에선 우려의 목소리가 제기되기도 했다. 이는 위기 상황에서 조직이 선택하는 대응 방식이 내부 신뢰에 어떤 영향을 미치는지를 여실히 보여준다고 하겠다.한편 당시 상황을 경험했다고 밝힌 한 퇴직 경호관은 "언론에 보도된 내용 중 상당수는 직접적인 관계자만이 알 수 있는 것으로 다수의 직원들이 예상하지 못했던 사안이었으며, 결과적으로 대부분의 의혹이 사실로 확인되어 놀랄 수밖에 없었다. 당연히 주영훈 처장의 리더십은 심각하게 훼손됐다"고 밝혔다. 이 같은 증언은 당시 조직 내부 상황에 대한 일반적인 시각으로 보인다. 언론에서 제기하는 대부분의 사안은 명확하게 주영훈을 겨누고 있었다. 마치 누가 이기나 해보자는 식의 무차별 폭격이었다. 이와 관련해 한 퇴직 경호관은 "전임 정부 시기에 조직문화가 크게 바뀌었으나 주영훈 처장이 과거의 방식으로 조직을 이끌면서 등을 돌린 직원들이 많았다. 그것도 사적 이익과 친소 관계 등과 얽힌 게 많아 원성이 자자했다"고 회고했다.언론 보도가 이어지면서 조직 내부의 신뢰 기반이 급격하게 흔들리는 양상이 나타났다. 경호처는 복수의 제보 가능성을 염두에 두고 상황 파악에 나섰다. 면담 형식으로 진행된 조사 혹은 검증을 통해 옥석을 가려내려고 했다. 심지어 사적인 대화나 회식 자리 발언까지 조사 대상이 됐다. 이 과정에서 일부 직원들은 조사 대상 선정 기준이나 절차의 공정성에 대해 문제를 제기하기도 했다. 감사관실의 조사는 내부 단결을 위한 통제 논리에서 비롯됐으나, 장기적으로 조직의 결속력을 약화하는 역설적 결과를 낳은 셈이다.이런 가운데 감사 기능의 운영 방식과 범위를 둘러싼 논란도 함께 제기되었다. 일부에서는 제보 경로 확인과 보안 점검 과정이 강화되면서 내부 통제 성격이 두드러졌다는 평가를 내놓았고, 다른 한편에서는 조직 특성상 보안 유지가 불가피하다는 반론을 폈다. 특히 무차별적 휴대폰 통화기록 요구 관련한 적정성을 두고 다양한 의견이 제기되었다. 감사관실은 현장부서 직원들을 중심으로 조직 기강과 보안 점검을 명분으로 휴대폰 통화 목록 제출을 요구했다. 150여 명의 직원들이 통신사 서비스 창구에서 번호표를 받아 두툼한 통화 기록지를 받아야만 했다.주영훈 경호처장 관련 언론 보도와 제보자 추적 시도는 이듬해인 2020년까지 이어졌다. 물론 다양한 통신 수단과 익명성이 보장되는 환경에서 제보자를 특정하는 것은 현실적으로 쉽지 않은 상황이었다. 일부에서는 무리한 대응이 오히려 추가 제보나 후속 보도를 자극하는 결과로 이어졌다는 분석도 내놓기도 했다. 마침내 <조선일보>는 2020년 4월 10일 '청 경호관의 특수임무는 여사님 수영 과외'라는 의혹까지 보도했다. 주영훈 관련 의혹이 대통령 배우자를 향하는 데까지 이른 것이다. 이에 대해 경호처는 해당 인력이 수영장 안전요원으로 근무했을 뿐 별도의 강습은 없었다는 입장을 내놓았다. 이런식의 발뺌식 해명은 논란이 장기화되는 배경으로 작용한 측면이 있다.경호처 관계자는 2025년 검찰의 수영 강습 관련 조사에서 "이전 정부에서도 피경호인의 안전 목적에서 수영 관련 강습이 이뤄졌다"라고 진술한 것으로 파악됐다. 경호대상자의 안전을 위한 경호조치의 일환으로 '원포인트레슨'이 이뤄지는 것은 자연스러운 일이었다는 것이다. 하지만 이런 완전무결성 회피성 대응은 내부 신뢰 구조를 무너뜨리는 결과를 초래한 것으로 보인다. 당시 언론대응에 관여했던 한 퇴직 경호관은 "주영훈 처장 관련된 보도가 있을 때 사실관계를 명확하게 밝히며 재발 방지 대책을 내놓는 식이었다면 사태가 해를 넘기며 지속되지 않았을 것이다. 제기되는 사안의 관계자들이 수두룩한 데도 눈 가리고 아웅 하는 식의 해명을 내놓았다. 리더십이 무너지는 상황에서 무리수를 둘 수밖에 없었다"고 평가했다.이처럼 논란이 지속되는 상황에서 주영훈 경호처장은 조직 운영과 대응 체계를 재정비하기 위한 방안을 모색했다. 그 일환으로 2020년 4월 23일, 처장 직속의 '특임부서'를 신설하는 인사 조치가 내부에 공지되었다. 해당 부서는 특별 경호 및 위기 대응 기능 강화를 명분으로 구성되었으며, 일부 인원이 선별적으로 배치된 점에서 조직 내부의 관심을 끌었다. 특히 기존 지휘 체계와는 별도로 처장 직속 형태로 운영된다는 점에서 다양한 해석이 제기되었다. 대응 역량을 집중하려는 시도로 볼 수 있다는 평가와 함께, 개인적 충성 네트워크 강화하려는 것 아니냐는 우려가 병존했다. 이는 위기 대응이라는 명분과 조직 운영의 원칙 사이에서 균형을 어떻게 설정할 것인지에 대한 문제를 드러내는 것이기도 했다.처장 직속의 특임부서 신설이 내부 통제와 보안 관리 강화를 염두에 둔 선택이라는 데는 별다른 이론이 있을 리 없다. 특정 인력을 중심으로 한 별도 운영 구조가 조직 내 균형에 영향을 줄 수 있다는 지적도 제기되었다. 특히 선별된 인력 중심의 운영 방식이 조직 내 신뢰와 공정성 인식에 어떤 영향을 미칠지에 대해 다양한 의견이 표출되었다. 갈수록 심각한 양상으로 치닫는 언론 폭로에 대한 우려가 거세지자, 선별된 인원을 통해 보안 유출을 원천 차단하고 자신이 직접 통제하며 별동대로 운영할 필요가 있다고 생각한 결과였다. 특임부서에 정예 요원을 배치해 다른 직원들에게 '이제 진짜 충성파 중심으로 조직이 움직인다'는 공포 메시지를 주는 것이라는 분위기도 있었다.그러한 맥락에서 특임부서 편성이 예정대로 추진되었다면, 조직 내 충성의 기준과 방향에 일정한 영향을 미칠 수 있는 상황이었다. 이러한 경호조직의 움직임을 빠르게 알아차린 곳은 청와대 비서실이었던 것으로 파악된다. 당시 대통령 부속실에 근무했던 한 행정관은 "주영훈 처장 관련 언론보도를 지속적으로 주시하고 있었고, 특임부서와 관련한 경호처 내부 동향을 파악해 보고했다"고 밝혔다. 이는 당시 청와대 내부가 해당 사안을 일정한 리스크로 인식하고 있었음을 시사하는 대목이다. 특임부서 구상은 의도와 달리 주말을 지나며 원천무효가 되면서 조직 운영과 리더십에 대한 추가적인 논란을 촉발하는 계기로 작용할 수밖에 없었다.이와 같은 형태의 특별기구가 도입될 경우 조직 구조에 이중적 성격이 형성될 수 있다는 지적도 있다. 공식적으로는 헌법과 직무에 대한 충성을 강조하면서도, 실제 운영에서는 비공식적 지휘나 영향력이 작동할 가능성이 존재하기 때문이다. 이 경우 구성원들은 제도적 기준과 현실적 판단 사이에서 선택을 요구받는 상황에 놓일 수 있다. 특히 인사와 평가 권한이 특정 경로와 연결된다는 인식이 형성될 경우, 조직 내 의사결정과 행동 양식에도 영향을 미칠 수 있다. 충성이 기존 수직구조가 아니라 시스템 밖의 특별기구를 따라 비틀려 흐를 수 있기 때문이다. 이러한 점에서 특임부서 논란은 단순한 조직 개편을 넘어, 내부 운영 원칙과 문화에 대한 문제를 제기한 것이라 하겠다.주영훈 시기 추진된 특임부서 구상은 충성의 방향과 조직 운영 원칙을 둘러싼 논란을 심화시키는 계기로 작용하기도 했다. 일부에서는 충성의 기준이 제도적 틀을 넘어 특정 지휘 체계로 기울 수 있다는 우려가 표출되었으며, 이러한 논란이 리더십에 대한 부담으로 이어졌다는 해석도 나온다. 결과적으로 해당 사안은 주영훈의 거취 문제와 맞물리며 조직 내외의 관심을 집중시키는 요인이 되었다. 주영훈이 사의를 표명한 이후, 2020년 5월 14일 당시 경호처 차장이던 유연상이 후임 처장으로 임명 절차를 밟았다. 이는 조직 안정과 운영 정상화를 위한 조치로 설명되었으나, 당시 상황을 고려할 때 인사 배경에 대한 다양한 해석이 뒤따랐다. 이러한 일련의 흐름은 특정 정책이나 조직 개편이 리더십 평가와 직결될 수 있음을 보여주는 사례라고 하겠다.청와대는 공식적으로 '조직 혁신' 차원의 인사라고 설명했지만, 대부분의 언론매체에서는 사실상 경질에 가까운 조치로 받아들였다. 특히 연이은 논란과 내부 분위기 변화가 인사 결정에 영향을 미쳤을 가능성이 거론되었다. 조직 내부의 신뢰와 결속이 일정 수준 이상 흔들렸다는 인식이 확산된 점도 이러한 해석에 힘을 보탰다. 또한 반복되는 의혹 제기와 언론 보도가 조직 운영의 안정성을 저해할 수 있다는 우려가 제기되면서, 상황 관리의 필요성이 커졌다는 분석도 뒤따랐다. 무차별적인 내부 폭로가 지속되는 상황에서 청와대로서도 특단의 조치를 취할 수밖에 없었을 것이라는 지적이다. 나아가 이러한 결정은 단순한 인사조치를 넘어, 조직 전반의 신뢰 회복과 대외적 메시지 관리라는 측면에서도 고려된 선택으로 해석될 수 있다.