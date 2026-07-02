'철강' 대기오염물질 배출량 3년 연속 1위... "감축 노력해야"

큰사진보기 ▲<2025년 굴뚝TMS대기오염물질 업종별 배출량 비율>충남환경운동연합 분석. ⓒ 충남환경운동연합 제공 관련사진보기

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업종별대기 오염물질 배출량에서 제철·제강업이 3년 연속 배출량이 1위를 차지한 것으로 나타났다. 충남에 위치한 현대 당진제철소도 철강업 중 대기오염물질 배출량 3위를 기록했다.앞서 지난 6월 30일 기후에너지환경부는 전국 954개 대형사업장의 2025년도 대기오염물질 연간 배출량을 굴뚝자동측정기기(TMS) 측정결과 공개 누리집을 통해 공개했다.충남환경운동연합(아래 단체)은 1일 해당 자료를 분석해 언론에 공개했다. 단체는 이날 "굴뚝 자동측정기기 부착 사업장의 전체 대기오염물질 배출량은 20만 8937톤으로 조사됐다"고 밝혔다.단체는 "업종별 배출량은 제철·제강업이 7만 962톤(33.96%)로 가장 많았다. 이어 발전업 5만 9203톤(28.34%), 시멘트 제조업 4만 907톤(19.58%), 석유화학 제품업 2만 3.815톤(11.4%) 순이다"라고 덧붙였다.단체에 따르면 이중 철강 3사인 포스코 광양제철소, 포항제철소, 현대제철 당진제철소가 2024년에 이어 2025년에도 나란히 배출량 순위 전국 1·2·3위를 기록했다.공개 자료에는 먼지, 황산화물, 질소산화물, 염화수소, 불화수소, 암모니아, 일산화탄소의 측정치를 담고 있다. 상위 3개 사업장인 광양제철소 29440톤, 포항제철소는 21245톤, 당진제철소 12416톤을 각각 배출한 것으로 나타났다. 이들 철강 3사의 배출량 합은 63,101톤으로 전체 배출량의 30.2%에 달한다.충남환경운동연합은 "당진, 광양, 포항은 국가 기간산업을 떠받치는 역할을 하고 있다. 하지만 그 과정에서 발생하는 환경 부담 역시 지역 주민들이 고스란히 감당하고 있다. 산업 발전의 혜택은 전국이 누리지만, 미세먼지와 질소산화물, 황산화물 등 대기오염물질의 피해는 지역에 집중되는 구조가 지속되고 있는 것"이라고 지적했다.그러면서 "철강사의 대기오염물질 감축을 위한 적극적인 투자와 노력이 요구된다"고 밝혔다.