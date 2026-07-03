"주민들과 캘리그라피로 위로와 희망 나눠요"

큰사진보기 ▲'늘해랑' 회원들이 직접 완성한 캘리그라피 작품. 곽우순, 박찬규, 배영자, 심나영, 우진명, 이미현, 이민자, 이순복 씨의 작품에는 삶의 이야기와 희망, 서로를 향한 응원의 마음이 담겨 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

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큰사진보기 ▲당진남부사회복지관 송해경 팀장과 주민모임 '늘해랑' 회원들의 작품 앞에 섰다. 왼쪽부터 늘해랑 회장 곽우순, 박찬규, 배영자, 당진남부사회복지관 송해경 팀장이 직접 완성한 손글씨 작품에는 서로를 향한 응원과 삶의 이야기를 담았다. ⓒ 김정아 관련사진보기

지난 1일 기자가 찾은 당진남부문화스포츠센터 1층 로비에는 오가는 시민들의 발걸음을 붙잡는 따뜻한 손글씨 작품들이 전시돼 있었다.작품 하나하나에는 희망과 감사, 사랑, 용기 등 일상에서 잊고 지내기 쉬운 소중한 가치들이 담겨 있었고, 시민들은 작품 앞에 잠시 발걸음을 멈춰 글귀를 천천히 읽거나 사진을 찍고, 가족과 이야기를 나누며 시간을 보냈다. 화려한 전시장은 아니었지만 정성껏 써 내려간 손글씨는 바쁜 일상 속 시민들에게 잠시 쉬어갈 수 있는 작은 위로와 따뜻한 울림을 전하고 있었다.당진남부사회복지관이 마련한 '늘해랑 캘리그라피 작품전시회'는 늘해랑 회원들의 손글씨를 한자리에 모았다. 이번 전시는 오는 12일까지 당진남부문화스포츠센터 1층 로비에서 진행된다. 다양한 캘리그라피 작품을 선보이는 가운데 작품 전시에 머무르지 않고 글씨를 통해 마음을 나누며 이웃과 소통하는 공동체 문화의 가치를 담아냈다. 늘해랑 회원들은 당진남부사회복지관 주민 모임으로, 모임 이름은 '늘 해와 함께 살아가는 밝고 강한 사람'이라는 순우리말의 뜻을 담고 있다.3년 전 예비 주민활동가로 첫걸음을 내디딘 늘해랑 회원들은 자조모임 활동을 꾸준히 이어오며 정기적인 모임을 통해 재능을 나누는 문화 공동체로 성장해 왔다. 현재는 ▲캘리그라피 자조모임 ▲지역 행사 및 전시 ▲재능 나눔 활동 ▲공동체 활동 등을 펼치며 문화 예술을 매개로 주민 화합과 소통을 실천하고 있다. 이번 전시에는 곽우순, 박찬규, 배영자, 심나영, 우진명, 이미현, 이민자, 이순복씨 등 총 8명의 회원이 참여했다.전시장 한편에는 주민들이 직접 응원의 메시지를 남길 수 있는 '늘해랑에 전하는 한마디' 코너도 마련됐다. 관람객들은 포스트잇에 따뜻한 격려와 응원의 글을 남기며 전시에 함께했다. 이와 함께 당진남부사회복지관 프로그램과 주민 모임을 소개하는 홍보 공간도 운영돼 지역 주민들이 공동체 활동에 자연스럽게 관심을 갖고 참여할 수 있는 계기를 마련했다.아울러 캘리그라피 무료 체험도 함께 진행됐다. 지난 2일 열린 1차 '캘리그라피 무료체험'에는 지역 주민들이 직접 붓을 들고 손글씨를 써보며 캘리그라피의 매력을 경험하는 시간을 가졌다. 이어 2차 무료체험은 오는 9일 오후 2시부터 4시까지 진행되며, 지역 주민 누구나 무료로 참여할 수 있다. 참가 신청은 당진남부사회복지관 배움나루 수강신청을 통해 가능하다.이번 전시를 총괄한 송해경 당진남부사회복지관 팀장은 "이번 전시는 일회성 행사로 끝나지 않는다"며 "면천과 순성, 신평 지역으로 전시를 이어가 더 많은 주민들이 캘리그라피를 통해 위로와 희망을 나누는 기회를 만들 계획"이라고 밝혔다.특히 당진도시공사 생활체육팀은 남부문화스포츠센터 1층 로비를 전시 공간으로 제공해 주민들의 작품이 더 많은 시민과 만날 수 있도록 지원했다. 고진석 당진도시공사 생활체육팀 주임은 "남부문화스포츠센터를 찾는 시민들이 운동과 함께 문화예술을 즐기며 잠시 쉬어갈 수 있는 공간이 마련돼 뜻깊게 생각한다"고 말했다. 이어 "앞으로도 주민들의 문화예술 활동이 더욱 활성화될 수 있도록 전시 공간 지원 등 다양한 협력을 이어가겠다"고 밝혔다.김창희 당진남부사회복지관 관장은 "손글씨는 단순한 글씨가 아니라 사람의 마음을 담아 전하는 또 하나의 언어"라며 "앞으로도 주민들이 문화 예술을 통해 서로 소통하고 행복을 나누는 다양한 프로그램을 지속적으로 운영해 따뜻한 공동체 문화를 만들어 가겠다"고 말했다.한편, 당진남부사회복지관은 이번 전시를 시작으로 면천과 순성, 신평 지역을 순회하며 더 많은 주민들과 따뜻한 공감과 나눔을 이어갈 계획이다.