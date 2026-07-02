"이제 영종의 시간"... 손화정 초대 영종구청장 취임

큰사진보기 ▲영종구청장 취임식 기념사진2026년 7월 1일 새로 탄생한 인천시 영종구의 초대 구청장의 취임식 기념사진이다. ⓒ 김정형기자 관련사진보기

"이제 단순한 행정 책임자를 넘어, 영종의 백년대계를 설계하라는 구민 여러분의 엄중한 소명을 받들겠습니다."

AD

큰사진보기 ▲취임사하는 손화정 구청장초대 영종구청장으로서 취임사를 하고 있다. ⓒ 김정형기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲손화정 구청장취임 축하 장면주민들의 축하 꽃다발을 받는 손화정 구청장 ⓒ 김정형기자 관련사진보기

1일 오후 2시, 인천 영종복합문화센터 강당. 신설 독립 자치구인 영종구의 역사가 시작되는 순간, 손화정 초대 영종구청장의 목소리에는 단호함과 책임감이 묻어났다. 어린이 합창단의 맑은 노랫소리로 문을 연 이날 취임식은, 새로운 영종구를 향한 14만 구민들의 뜨거운 열망으로 가득 찼다.취임사에 나선 손화정 구청장은 영종구가 대한민국 경제·물류의 심장으로 도약하기 위한 구정 비전을 제시했다. 손 구청장은 '삶의 질이 함께 성장하는 도시'를 기치로 내걸고, 구민들의 삶과 직결된 5대 핵심 과제를 약속했다.가장 먼저 언급된 것은 교통 문제였다. 손 구청장은 공항철도 보완, GTX-D·E 노선 및 제2공항철도, KTX 인천공항 연장 등을 통해 '출퇴근이 편리한 도시'를 만들겠다고 선언했다. 또한, 전 생애주기별 통합 의료·복지 서비스를 제공할 '공공의료 복지타운' 조성과 공항 경제권을 기반으로 한 반도체·항공 정비·바이오 산업 유치 등 자족도시 실현을 위한 구체적인 청사진도 제시했다.손 구청장은 "영종의 미래는 공항이라는 인프라 그 자체에 머물지 않는다"며 "공항을 통해 만들어진 새로운 기회를 양질의 일자리와 성장으로 연결하는 것이 나의 핵심 과제"라고 강조했다.이날 취임식에서 손 구청장이 가장 강조한 키워드는 '현장'과 '실천'이었다. 그는 선거 기간 동안 아파트 단지와 상가, 공사 현장, 해안가를 누비며 들었던 구민들의 절박한 목소리를 '영종 부정(政)의 출발점'으로 삼겠다고 밝혔다.그는 "화려한 말보다 눈에 보이는 성과로 구민 여러분께 증명하겠다"며, 정파를 초월한 의회와의 협치와 700여 공직자의 헌신을 당부했다. 이어진 축사에서 최미자 영종구의회 의장 또한 초당적 협력을 약속하며 힘을 보탰다. 박찬대 인천시장은 영상 메시지를 통해 "영종은 대한민국의 심장"이라며 시 차원의 전폭적인 지원을 약속했다.취임식을 지켜본 영종구민들의 기대는 그 어느 때보다 높았다. 강당을 가득 메운 200여 명의 주민들은 손 구청장의 비전 발표가 끝날 때마다 뜨거운 박수와 환호를 보냈다.한 주민은 "그동안 우리 지역만을 위한 독립된 구청을 염원해왔는데, 이렇게 출범하는 모습을 보니 매우 든든하다"며 "교통부터 병원 문제까지 그동안 불편했던 점들을 손 구청장이 반드시 해결해 줄 것이라 믿는다"고 기대감을 드러냈다.