원구성 앞둔 논산시의회... '협치의 출발선' 설 수 있을까

큰사진보기 ▲1일 임기를 시작한 제10대 논산시의회 의원 13명이 논산시 강산동 충령탑에서 순국선열과 호국영령에게 헌화·분향한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 의원들은 이날 시민을 위한 책임 있는 의정활동과 지역 발전을 다짐하며 4년 임기의 첫 공식 일정을 시작했다. (사진 논산시의회 제공) ⓒ 서준석 관련사진보기

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제10대 논산시의회가 1일 임기를 시작하며 첫 공식 일정으로 충령탑을 찾아 순국선열과 호국영령을 참배했다. 하지만 진정한 출발은 오는 6일 예정된 전반기 의장단 선출이 될 전망이다. 다수당인 더불어민주당과 국민의힘이 원구성 협상에 합의점을 찾을 수 있을지 시민들의 관심이 쏠리고 있다.제10대 논산시의회 의원들은 이날 의원 및 의회사무국 직원들과 함께 충령탑을 찾아 헌화와 분향을 하며 순국선열의 희생정신을 기렸다. 의원들은 시민 삶의 질 향상과 지역경제 활성화를 위해 책임감 있는 의정활동을 펼치겠다고 다짐했다.제10대 논산시의회는 지역구 의원 11명과 비례대표 의원 2명 등 모두 13명으로 구성됐다. 정당별로는 더불어민주당 7명, 국민의힘 6명으로 민주당이 과반 의석을 확보했다. 의원 임기는 2026년 7월 1일부터 2030년 6월 30일까지 4년이다.관심은 오는 6일 열리는 제272회 임시회에 쏠린다. 이날 논산시의회는 의장과 부의장을 비롯해 의회운영위원장, 행정자치위원장, 산업건설위원장 등 전반기 의장단과 상임위원장 선출을 마무리할 예정이다. 이어 오후 3시에는 의회 5층 본회의장에서 제10대 논산시의회 개원식을 개최한다.현재 더불어민주당은 의장 후보를, 국민의힘은 부의장 후보를 아직 확정하지 못한 상태다. 상임위원장 배분을 비롯한 원구성 협상도 마무리되지 않아 막판 조율이 이어지고 있는 것으로 알려졌다.다수당인 민주당이 의장직을 맡을 가능성이 높은 가운데 여야가 원만한 합의를 통해 원구성을 마무리할지, 또는 이견으로 진통을 겪을지가 제10대 의회의 첫 시험대가 될 것으로 보인다. 원구성 결과에 따라 향후 2년간 의회 운영의 분위기와 집행부와의 관계에도 적지 않은 영향을 미칠 것이라는 전망이 나온다.특히 제10대 논산시의회는 전체 의원 13명 가운데 8명이 초선으로, 전체의 61.5%를 차지한다. 새로운 얼굴이 대거 입성한 만큼 의정활동의 전문성을 높이기 위한 실무교육과 의정연수, 반부패·청렴교육도 순차적으로 실시할 계획이다.지역 정가에서는 제10대 논산시의회가 출범 첫 단추인 원구성을 순조롭게 마무리하고 협치의 기반을 마련할 수 있을지 주목하고 있다. 의장단 선출 과정이 향후 의회의 운영 방향과 여야 협력의 가늠자가 될 것으로 보여 시민들의 관심도 한층 높아지고 있다.같은 날 인근 부여군의회에서는 당초 여야가 합의한 안과 다른 결과로 의장이 선출되면서 원구성이 파행을 빚은 반면, 계룡시의회는 여야가 사전 협의를 통해 의장단 구성을 원만하게 마무리하며 대조를 이뤘다. 지역 정가에서는 제10대 논산시의회가 협치를 바탕으로 순조롭게 원구성을 마칠지, 아니면 원구성 과정에서 진통을 겪을지가 향후 의회 운영의 첫 시험대가 될 것으로 보고 있다.