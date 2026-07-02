여권만 들고 캅카스로... 아제르바이잔 '1년 한정 무비자' 문 열렸다

큰사진보기 ▲아제르바이잔 공식 전자비자(ASAN Visa) 웹사이트 메인 화면에 소개된 수도 바쿠 전경 ⓒ 아제르바이잔 ASAN Visa 공식 홈페이지 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 남캅카스 지역의 한국 문화 및 외교 교류를 다루는 기획 연재 <남캅카스 리포트>의 일환입니다. 필자는 남캅카스 지역내 대학에서 저널리즘 석사과정을 전공 중인 기자이며, 현지 소식과 외교 당국의 발표를 바탕으로 취재했습니다.



남캅카스(남코카서스) 지역을 찾는 한국인 여행자들에게 뜻밖의 문이 열렸다. 지난 1일부터 한국 여권 소지자는 비자 없이 아제르바이잔 땅을 밟을 수 있다. 그동안 악명 높은 전자비자(e-visa) 발급 절차와 수수료 때문에 진입장벽이 높았던 아제르바이잔이 전격적으로 빗장을 푼 것이다.하지만 이번 조치는 양국 간의 영구적인 협정이 아니다. 내년 7월 1일까지 딱 1년 동안만 시범 운영되는 '한시적 비자 면제' 조치다. 단기 여행자라면 환영할 일이지만, 입국 횟수와 체류 기간 등 까다로운 조건이 붙어 있어 주의가 필요하다.그동안 한국인이 아제르바이잔에 입국하려면 공식 전자비자 발급 시스템인 'ASAN Visa'를 통해 25달러(약 3만 8000원)의 수수료를 결제하고 최소 사흘 이상을 기다리거나 도착비자를 이용해야 했다. 오늘부터는 이 번거로운 비용 부담이 모두 사라진다.아제르바이잔 국가이주관리국(State Migration Service)이 고지한 구체적인 무비자 특례 조건은 다음과 같다.시행 기간 : 2026년 7월 1일 ~ 2027년 7월 1일 (1년간 한시 적용)체류 기간 : 1회 입국 시 최대 30일까지 체류 가능입국 횟수 : 1년 내 최대 3회까지 무비자 입국 가능주의 사항 : 4번째 입국부터는 기존처럼 정식 비자를 발급받아야 함이번 조치는 한국과 함께 일본 국적자에게도 동일하게 적용됐다. 현재 ASAN 비자 공식 홈페이지에는 양국 국민에 대한 이 같은 한시적 무비자 규정이 각주 형태로 명시되어 있다. 관광이나 단기 방문, 비즈니스 미팅 등 일반적인 단기 체류에는 모두 적용되지만, 유학이나 취업, 장기 체류의 경우 기존의 비자 절차를 밟아야 한다.왜 정식 협정이 아닌 1년짜리 기한부 조치일까?여기에는 아제르바이잔 정부의 철저한 외교·경제적 계산이 깔려 있다. 사실 아제르바이잔의 이러한 '테스트 베드'형 개방은 이번이 처음이 아니다. 앞서 아제르바이잔은 올해 2월 15일부터 사우디아라비아, 오만, 쿠웨이트, 바레인 등 중동 GCC 4개국 국민에게도 동일한 방식(1년간 3회, 회당 30일)의 무비자 입국을 허용한 바 있다. 이번 한·일 무비자 조치 역시 그 연장선에 있다.중요한 점은 이번 조치가 양국이 비자를 동시에 면제해 주는 '상호주의'에 기반한 것이 아니라, 아제르바이잔 정부의 '일방적 면제'라는 사실이다. 즉, 한국인이 아제르바이잔에 갈 때는 무비자가 적용되지만, 아제르바이잔 국민이 한국에 입국할 때는 기존의 까다로운 비자 심사를 그대로 거쳐야 한다. 아제르바이잔 입장에서는 동아시아의 주요 경제국인 한국과 일본의 관광객 및 투자 유치 효과를 1년간 모니터링한 뒤 연장 여부를 결정하겠다는 취지다.이러한 깜짝 조치의 배경에는 지난달 중순 수도 바쿠에서 열린 외교 회담이 자리 잡고 있다. 지난 6월 17일, 제이훈 바이라모프(Jeyhun Bayramov) 아제르바이잔 외교장관은 한국 외교부 정의혜 차관보가 이끄는 대표단을 접견한 자리에서 한국인 대상 비자 면제 방침을 전격 전달했다.당시 아제르바이잔 외교 당국은 이번 조치가 단순한 관광 교류를 넘어, 유럽과 아시아를 잇는 거대 물류 통로인 '미들 코리도(Middle Corridor)' 전략에서 한국과의 경제·물류 협력을 강화하기 위한 포석임을 숨기지 않았다.그런 의미에서 이번 아제르바이잔의 한시적 무비자 선언은 남캅카스 3국을 연계해 이동하는 배낭여행객들과 현지 진출을 모색하는 단기 비즈니스맨들에게 실질적인 활로를 열어준 셈이다. 비용과 행정적 절차가 줄어든 만큼, 민간 차원의 교류는 이전보다 훨씬 활발해질 것으로 전망된다.다만 1년 뒤 이 제도가 정식으로 안착할지는 이 기간 동안 쌓일 교류의 질에 달려 있다. 제도의 허점을 악용해 체류 문제를 야기하거나 규정을 위반하는 사례가 늘어난다면, 1년 뒤 아제르바이잔 정부는 미련 없이 문을 닫을 가능성이 크다.여권 하나만 들고 카스피해의 바람과 바쿠의 플레임 타워를 마주할 수 있는 시간은 오늘부터 딱 1년 동안 보장된다. 이 기한부 개방이 남캅카스와 한국을 잇는 단단한 외교적 브릿지로 발전할 수 있을지 귀추가 주목된다.