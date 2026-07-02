미 민주당 '민주사회주의' 돌풍... 15선 현역 꺾은 20대 이민자

큰사진보기 ▲민주당 의회 후보 멜라트 키로스가 6월 30일(현지시각) 덴버 브로드웨이에서 열린 예비선거 야간 당직 파티에서 민주당 후보로 지명된 뒤 연설을 하고 있다. ⓒ AP/연합뉴스 관련사진보기

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미국 민주당의 강경 진보파 민주사회주의(DSA) 돌풍이 거세다.정계 경험이 없는 20대 신예 멜랏 키로스가 민주당 경선에서 15선 현역 하원의원인 다이애나 디겟(68)을 꺾은 것이다.1일(현지시각) 개표가 끝난 콜로라도 제1선거구 연방 하원의원 예비선거에서 승리한 키로스는 오는 11월 중간선거에서 민주당 후보로 나서 하원 입성에 도전한다. 정치 경력 30년이 넘는 디겟은 이변의 희생양이 됐다.에티오피아 이민자 출신으로 29세의 키로스는 뉴욕의 로펌에서 변호사로 일했다. 하지만 '이스라엘의 가자지구 침공에 반대하는 학생 시위를 반유대주의와 동일시해서는 안 된다'는 공개 서한을 발표했다가 해고당했다.이후 본격적으로 정계에 입문한 키로스는 민주사회주의 진영을 이끄는 조란 맘다니 뉴욕시장과 버니 샌더스 상원의원의 지지를 받으며 이번 선거에서 승리했다.선거 모금액이 66만 달러로 디겟의 140만 달러에 비해 턱 없이 적었지만, 키로스는 맘다니처럼 소셜미디어로 공약을 알리고 유권자들과 직접 만나면서 선거 운동을 펼치면서 놀라운 승리를 거뒀다.키로스는 디겟이 국민의 현실과 동떨어진 기득권층에 속해 기업들의 기부금을 받으면서 노동자들을 위한 지원은 충분히 하지 않았다고 주장했다.반면 디겟은 "지금은 경험 없는 사람을 의회에 보내는 도박을 할 때가 아니다"라며 키로스를 극단적인 후보라고 비판했으나, 키로스의 돌풍을 막지 못했다.키로스는 선거 승리 후 지지자들에게 "우리는 도널드 트럼프 대통령 세력에 맞서 싸우길 망설이지 않는다"라며 "이민세관집행국(ICE)을 폐지하고, 모든 국민을 위한 의료보험 제도를 도입하는 것도 망설이지 않을 것"이라고 말했다. 그러면서 "나의 승리는 모두의 승리"라며 민주사회주의 진영의 돌풍을 "하나의 흐름이다. 이제 막 시작했을 뿐"이라고 강조했다.민주당 내에서 소수 비주류 조직이었던 민주사회주의 진영은 지난해 말 맘다니의 뉴욕시장 당선을 시작으로 여러 선거에서 예상 밖의 승리를 거두며 빠르게 덩치를 키우고 있다.지난주 뉴욕 제13선거구 민주당 연방 하원의원 경선에서는 민주사회주의 진영의 다리알리자 아빌라 슈발리에가 5선 현역 의원인 애드리아노 에스파이아트를 꺾었고, 뉴욕 제10선거구에서도 브래드 랜더가 현역 의원인 대니얼 골드먼에게 승리하며 민주당 후보가 됐다.AP통신은 "콜로라도 예비선거는 뉴욕에서 거둔 민주사회주의 진영의 승리가 정치 성향이 더욱 다양한 서부 지역으로 확산될지를 가늠할 관전 포인트였다"라며 "최근 민주당은 '유권자들이 젊고 더 진보적인 세대의 지도자에게 끌리고 있는가'라는 질문에 직면했으며, 이번 선거가 그 대답이 되고 있다"라고 분석했다.이들은 맘다니 시장의 진보적 경제 노선을 공유하면서 주거, 교통, 보육 등 유권자들의 민생을 파고들었다. 또한 이스라엘의 이란 및 가자지구 침공을 비판하면서 미국의 대이스라엘 정책 변화를 촉구하고 있다.다만 민주당 주류 세력은 민주사회주의 진영을 '이념적 광신도'라고 비난하면서 이들의 강경한 목소리가 공화당과의 전국 선거에서는 승리하기 어려울 것이라며 당내 패권 경쟁에 열을 올리고 있다.이와 관련 <워싱턴포스트>는 "민주당은 트럼프와 싸울 투사를 원하고, 밀실에서 결정되는 정치가 아닌 대중의 집단적 투쟁에 뿌리내린 정치를 원한다"라며 "중도 성향의 유권자를 설득하려면 온건한 인물도 필요하지만, 전국적으로 좌파 물결이 이는 가운데 당의 핵심 지지층과 심각하게 동떨어진 민주당 지도부는 자신들을 진지하게 되돌아봐야 한다"라고 지적했다.