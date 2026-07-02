공항에 도착했지만 '도착하지 못한' 사람들이 있습니다

트랜스보더링랩(Trans-border-ing Lab)은 국경과 종(種)을 넘은 몸들이 통제와 구금, 박탈과 추방의 위험 속에서 살아가야 하는 현실에 주목하고, 난민과 비인간존재의 안전하지 않음이 ‘국민’과 ‘인간’인 ‘우리’의 ‘안전’을 위한 것으로 정당화되어 온 담론에 문제를 제기하며 실천적인 앎을 모색하는 것을 활동의 비전으로 삼고 있습니다. 12화에 걸친 이번 연속 기고는 2025년에 기획한 '디딤돌 걸림돌 애매한 돌, 판례로 만나는 이주/난민 이슈'에서 논의된 결과물입니다. 난민/이주민이 겪는 상황들이 지금-여기 우리에게 어떤 의미를 가질 수 있는지 함께 질문을 만들어가는 계기가 되기를 바랍니다.

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큰사진보기 ▲여권 파워에 따라 그린 세계 지도색상이 짙을수록 이동의 특권을 많이 누리고 있음을, 반대로 옅을수록 이동권을 많이 제한당하고 있음을 나타낸다. 대한민국 여권은 세계 2위를 차지하고 있음을 알 수 있다. https://www.henleyglobal.com/passport-index/ranking ⓒ 헨리&파트너스 관련사진보기

큰사진보기 ▲제주특별자치도 정부가 2018년 당시에 발행한 예멘 난민 관련 설명자료예멘을 무사증 입국 불허 국가로 지정했다는 내용과, 지정 이후 예멘인이 입국하지 않고 있다는 사실이 명시되어 있다. 이를 통해 각 국가의 사증 시스템이 난민 신청자에 대한 선제적 추방 장치로 작동하고 있음이 자명해진다. ⓒ 제주특별자치도 관련사진보기

큰사진보기 ▲법무부 출입국·외국인정책본부의 탑승자 사전확인제도 소개 자료국가가 '선량한 승객'만을 선별해 탑승권을 발권하겠다며 우범자의 탑승을 원천 차단하고 있지만, 선량함을 판단하는 기준과 정의가 무엇인지는 명확히 밝히지 않고 있다. (https://www.immigration.go.kr/immigration/1524/subview.do) ⓒ 법무부 출입국·외국인정책본부 관련사진보기

"변호사의 조력을 받을 권리에 앞서, 외국인들한테는 거주 이전의 자유가 없지 않습니까? 한국에 입국할 자유가 없는 거예요. 변호사의 조력은 본국에 돌아가서 얼마든지 받으십시오."

덧붙이는 글 | 필자 왕유쉔(에밀리)은 트랜스보더링랩에서 함께 공부하고 활동합니다.