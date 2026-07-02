공항에 도착했지만 '도착하지 못한' 사람들이 있습니다

트랜스보더링랩(Trans-border-ing Lab)은 국경과 종(種)을 넘은 몸들이 통제와 구금, 박탈과 추방의 위험 속에서 살아가야 하는 현실에 주목하고, 난민과 비인간존재의 안전하지 않음이 ‘국민’과 ‘인간’인 ‘우리’의 ‘안전’을 위한 것으로 정당화되어 온 담론에 문제를 제기하며 실천적인 앎을 모색하는 것을 활동의 비전으로 삼고 있습니다. 12화에 걸친 이번 연속 기고는 2025년에 기획한 '디딤돌 걸림돌 애매한 돌, 판례로 만나는 이주/난민 이슈'에서 논의된 결과물입니다. 난민/이주민이 겪는 상황들이 지금-여기 우리에게 어떤 의미를 가질 수 있는지 함께 질문을 만들어가는 계기가 되기를 바랍니다.1. 도착에 대해서 생각하기: 물리적 도착과 규범적 도착 사이의 간극
'공항난민'이란 무엇인가. 이 기사에서는 이들을 '물리적으로' 공항에 도착했지만 '규범적으로' 도착하지 못한 상태에 갇힌 '난민신청자'라고 정의해 본다. 2013년 4월, 나는 인천공항에서 이 '도착'의 이중성을 경험했다.
동료들과 해외 일정을 마치고 함께 인천공항에 도착했지만, 나는 입국을 거부당해서 '규범적인 도착'을 못한 상태로 '출국대기실'에 머물러야 했다. 입국 유예상태에 있는 나와 함께 하려 했던 동료들은 '입국장'에 갇혔다가 공무원에게 규범적인 도착(=입국)을 강요받았다.
이 경험을 통해 나는 국경의 실체를 실감했다. 국경은 지도에 그려져 있는 '선'이 아닌, 공항이라는 '공간'도 아닌, 사람의 '행위'로서, 누군가의 '몸에 구현된 규범'이란 것을 알게 되었다. 물리적인 도착과 규범적인 도착의 격차를 만들어 낸 그 '행위'가 바로 공항(출입국항)에 그어진 국경이며, 이러한 국경이 비국민에게는 물리적인 구금공간과 규범으로 만든 '도착 미완료'라는 복합적 가상공간이라면, 국민에게는 연대와 관계 맺음이 허락되지 않은 공간이라고 할 수 있다.
이처럼 '물리적인 도착'과 '입국'은 엄연히 다르다. '입국'은 오로지 입국심사의 통과를 의미하며, 항공기의 착륙으로 즉시 발생하지는 않는다. 문제는 이 간극에서 발생한다. 출입국항에 도착해 난민 신청을 했다가 입국을 거부당한 채 '도착 미완료'의 공간에 구금된 이들 중, 훗날 재판을 통해 '부당한 구금'이었음이 밝혀지는 비율이 무려 72%에 달한다고 한다(관련기사: 72%의 억울함... 공항난민에게 무슨 일이 벌어지고 있나
https://omn.kr/2dqjc).
이 놀라운 오판율은 우리 사회가 비호를 신청하러 온 자들에게 얼마나 쉽게 '가짜난민'의 낙인을 찍고 국경에 가두어왔는지를 보여준다. 즉, 물리적으로 도착한 난민신청자의 '입국할 권리'가 출입국항에서 행해지는 간이 심사를 통해, 제대로 된 난민심사를 받아보기도 전에 악의적인 행정 '실수'로 침해당하고 있는 것이다. 그러나 공항 난민의 인권에 있어 '입국할 권리' 이전에, '물리적으로 도착할 권리'에 대해도 주목해야 한다.
2. '도착할 권리'에 대한 침해는 '선제적인 추방'이다
이해를 돕기 위해 개인적인 경험을 하나 더 나누고자 한다. 7, 8여 년 전에 가족을 방문하려고 아이와 함께 부산에서 대만으로 가는 비행기를 타려던 때의 일이다. 대만 여권 소지자인 나와 달리, 한국 여권을 소지한 아이는 '대만에서 떠날 티켓'이 없다는 이유로 항공사로부터 체크인을 거부당했다. 대만에 도착해서 입국 거부를 당해도 좋으니 일단 탑승하겠다고 의사를 밝혔으나 허락되지 않았다. 도착해서 입국 거부를 당할 자유마저 권리로 주장해야 한다는 것을 알아차렸다. 상대적인 특권을 가진 누군가에게는 말도 안 되는 주장일지 모르나, 절박한 이들에게는 생사를 가르는 장벽이 되며, 서로를 통해 구성한 사회에서 사는 누군가에게는 미래에 대한 가능성을 훔치는 행위다.
2018년 제주 예멘 난민 사태 당시 우리 정부의 대응을 떠올려보자. 정부는 국제협력에 대한 어떤 노력도 없이, 예멘을 제주의 '무사증 입국 제외 국가' 리스트에 서둘러 추가했다. 이는 단순히 행정 절차를 강화하는 것이 아니라, 출발지 예멘에서부터 아예 난민신청자의 발을 묶어버리는 '선제적 입국 거부'라고 할 수 있다. 난민신청자들이 항공권을 구입할 때 실제적 목적지를 '경유지'로 설정하는 이유가 바로 여기에 있다. 도착지의 정부가 촘촘하게 짜 놓은 선제적 난민 추방 장치가 이미 마련되어 있기 때문에, 도착하기 위해 '경유'하는 것이다. 우회해야만 비로소 실날 같은 가능성이라도 생기기 때문이다.
출발하고 도착할 권리 자체를 침해 당하면, 난민들은 난민신청을 하거나 입국 거부에 불복해 소송을 제기할 최소한의 계기조차 얻지 못한다. 따라서 난민신청자의 입국할 권리를 논하기 전에, '도착할 권리'가 선행적 필수 조건임을 인지해야 한다. 공항난민 이슈는 이미 도착했으나 입국하지 못한 자들의 문제로만 축소될 수 없다. 출입국항에 구금되더라도 이의를 제기할 기회와 선택의 자유, 즉 '문을 두드릴 수 있는 권리'를 뺴앗기는 자들의 문제이기도 하기 때문이다.
국제적인 관행이라는 이름 아래, 모두가 '출발하고 도착할 권리'를 잃어버린 채 오직 '여권의 권력'에 의해서만 이동하고 있는 것이 현실이다. 이 과정에서 항공사는 '국가의 대리인'이 되어 목적지에 닿기도 전에 누군가의 여정을 선제적으로 차단해 왔다. 출발선에서 소리 소문 없이 자행되는 이러한 '선제적 추방'은 난민 인권의 가장 기본 원칙인 '강제송환 금지의 원칙을 정면으로 위반하는 행위로서 문제제기 되어야 한다.
현재 한국을 비롯한 세계 각국이 추진 중인 '탑승자 사전 확인제도'는 이러한 선제적 추방을 교묘하게 시스템화할 우려가 있다. 법무부는 '선량한 승객'만을 태우겠다고 공언하지만, '가짜난민'의 낙인 뒤에 숨은 72%의 억울함을 떠올려보라. '국제테러범', '입국규제자', '분실여권 소지자'라는 호명 속에 누가 포함될지는 전적으로 국가의 자의적 기준에 달려 있다. 즉 항공사 예약 정보를 미리 받아 출발지에서부터 난민을 사전에 차단하겠다는 도구로 쓰일 우려가 있다. 출입국관리는 국가 주권의 영역으로 규정되어 있기 때문에 당사자가 문제를 제기하거나 정보를 정정할 개인정보 자기결정권 행사하기도 어렵다.
3. 인식의 전환에 대해 생각하기: 권리로서의 입국
내가 공항에서 입국을 거부 당했을 때, 동료들은 변호사의 조력과 접견을 요청했다. 그러나 단번에 거절당했다. 그때 출입국공무원은 확신에 찬 목소리로 이렇게 말했다.
"변호사의 조력을 받을 권리에 앞서, 외국인들한테는 거주 이전의 자유가 없지 않습니까? 한국에 입국할 자유가 없는 거예요. 변호사의 조력은 본국에 돌아가서 얼마든지 받으십시오."
그것은 비국민에게 입국할 자유가 '어떠한 합리적 사유'로 인해 제한된 상태라는 설명이 아니었다. 애초에 그런 자유는 존재하지 않는다는 확신에서 비롯된 말이었다. 이러한 믿음이 상식처럼 통용되는 사회에서 비국민이 자신의 권리를 주장하는 행위는 오로지 '탄압의 구실'이 될 뿐이다.
반면, 비국민에게도 본질적으로 입국할 자유가 있으나 현재의 사회 제도가 이를 받쳐주지 못하고 있다는 인식으로 방향을 전환한다면 어떻게 될까. 그때야 비로소 그러한 '제한의 이유'에 대해 생각할 수 있고, 토론할 여지가 생기며, 제도를 개선할 노력을 시작할 수 있다. 해결 방법이 비국민의 입국할 권리를 영구적으로 삭제하는 것이 아니라, 사회의 점진적 변화에 달렸다는 사실이 자명해지는 것이다. 우리가 어떤 방향성을 설정하느냐에 따라 전혀 다른 세계가 펼쳐진다.
4. '입국할 권리'에 대한 남은 질문들
'자국민 수인 의무'와 '외국인 수인 거절권'은 국제사회에서 국제법이 인정하는 각 국가의 고유 권리이자 보편적 원칙으로 간주되고 있다. 이런 관행은 모든 사람의 입국할 권리를 국적국에 한정했고, 국적국을 떠나 어디를 가더라도 국가 주권의 자의적인 기준으로 입국을 거절당할 수 있게 되었다. 이런 국가 주권의 구조에서 난민의 비호 신청권을 예외로 두는 식으로 문제해결을 하려고 하지만, 나는 난민신청자가 아니었기 때문에 비호 신청권은 국경에 갇혔던 나를 구제할 수 없었다. 이런 사각지대를 해결하려다 보니 '입국할 권리'를 말하게 되었다.
입국할 권리는 마음대로 이동할 최대한의 자유를 보장해달라는 것이 아니라, 최소한의 기본권을 침해하지 말아 달라는 요청이다. '이동' 자체가 핵심이라기보다 관계가 핵심이다. 떠나온 곳에 '관계'를 그대로 남겨두고 도망쳐야만 하는 사람들에게 새로운 '관계'를 만들어갈 기회와 기존의 생활동반자와 '관계'를 이어갈 기회(가족결합권)를 보장하고, 사회구성원과 '관계'를 맺어온 사람에게 분리/분단을 겪지 않을 권리 등을 보장하기 위한 권리가 바로 입국권이다. '관계'에 대한 최소한의 보장으로 주권 사용의 투명성을 높여야 하고, 이는 검증 가능해야 한다. 잘못되었을 때 문제제기가 가능해야 하고 수정 가능해야 한다.
덧붙이는 글 | 필자 왕유쉔(에밀리)은 트랜스보더링랩에서 함께 공부하고 활동합니다.