민경선 고양특례시장 취임... "신청사 원안 추진·고양아레나 조기 착공"

큰사진보기 ▲식전 공연을 펼치는 합창단고양소년소녀합창단이 취임식 개식 선언과 함께 무대에 올라 합창 공연을 하고 있다. ⓒ 고양e뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲객석을 통해 입장하는 민경선 시장민경선 시장이 단상이 아닌 객석 뒤편 통로를 통해 행사장으로 들어서고 있다. ⓒ 고양e뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲참석자들과 인사하는 민 시장단상으로 이동하던 민경선 시장이 객석의 시민들과 인사를 나누고 있다. ⓒ 고양e뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲축사하는 한준호 의원한준호 국회의원이 무대에 올라 민경선 시장의 취임을 축하하며 발언하고 있다. ⓒ 고양e뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲취임사를 발표하는 민경선 시장민경선 시장이 단상에서 민선 9기 고양특례시의 주요 비전과 정책 방향을 발표하고 있다. ⓒ 고양e뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲무대에 등장한 고양고양이공식 부활이 선언된 고양고양이 캐릭터가 무대에 올라 민경선 시장과 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 고양e뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲모두 함께 행복의 나라로.고양시립합창단과 객석에 앉은 민경선 시장 및 취임식 참석자들이 행복의 나라로를 함께 부르고 있다. ⓒ 고양e뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 시민의 관점에서 지역 사회의 본질을 분석하고 기록합니다.

민선 9기 민경선 고양특례시장이 1일 공식 취임했다. 민 시장은 취임사에서 고양신청사 건립사업의 원안 추진과 고양아레나 조기 착공 등 주요 현안에 대한 구체적인 방향을 제시했다.7월 1일 오후 6시 30분, 경기도 고양시 덕양구 고양어울림누리 어울림극장에서 '민선 9기 민경선 고양특례시장 취임식'이 열렸다. 이날 행사에는 시민과 지역 정치인, 유관기관 관계자 등 약 1200명이 참석했다. 행사는 김연진 아나운서의 사회로 차분한 분위기 속에서 치러졌다.오후 6시 30분, 고양소년소녀합창단의 축하 공연으로 공식 행사가 시작되었다.이어 6시 45분경, 단상 스크린을 통해 인트로 영상이 상영된 후 민경선 시장이 행사장에 입장했다. 민 시장은 무대 뒤편이 아닌 객석 뒤쪽 통로를 이용해 입장했다.입장 과정에서 민 시장은 자리에서 일어난 참석자들과 인사를 나누며 단상으로 이동했다. 약 10여 분에 걸쳐 시민들과 접촉한 후 무대에 올랐다.오후 6시 55분부터 국민의례가 진행되었다.이날 애국가 제창은 대화고등학교에 재학 중인 김지율 학생이 맡아 단상에서 선창했다. 자폐성 장애를 지닌 학생의 독창에 맞추어 참석자들이 함께 애국가를 불렀다.이후 한준호 국회의원(고양시 을)의 축사가 이어졌다. 한 의원은 단상에 올라 국회 차원의 협력을 강조했다.한준호 의원은 축사를 통해 "국회와 지자체가 완벽한 원팀을 이루어 고양시의 발전을 이끌어가야 한다"며 "고양시의 새로운 도약을 위해 국회 차원에서 필요한 예산 지원과 제도적 뒷받침을 아끼지 않겠다"고 말했다.이어 추미애 경기도지사, 세계지방정부연합(UCLG) ASPAC 사무총장, 일본 하코다테 시장의 축하 메시지 영상이 상영되었으며, 고양시민들의 다양한 의견을 담은 인터뷰 영상도 공개되었다.오후 7시 35분, 민경선 시장이 단상에 올라 취임 선서를 낭독했다.선서 직후 이어진 취임사에서 민 시장은 시정 운영의 3대 비전으로 ▲ 교통 혁신 ▲ 경제 활성화 ▲ 민생 안정을 제시했다.민 시장은 "출퇴근길 시민들의 불편을 덜기 위해 광역 교통망을 촘촘히 구축하는 '교통 혁신'을 최우선으로 추진하겠다"고 밝혔다. 이어 "자족도시로의 도약을 위한 '경제 활성화'와 소상공인 및 소외계층을 위한 '민생 안정'에 시정 역량을 집중하겠다"고 덧붙였다.특히 민 시장은 취임과 동시에 즉각 추진할 '4가지 변화'를 구체적으로 열거했다. 그는 "그동안 논란이 되었던 고양신청사 건립사업은 덕양구 주교동 원안대로 속도감 있게 추진하여 행정의 일관성을 회복하겠다"고 명확히 선을 그었다.또한 "K-콘텐츠의 핵심이 될 고양아레나의 조기 착공을 이끌어내고, 정발산동에 위치한 김대중 전 대통령 사저기념관을 재개방하여 시민의 품으로 돌려드리겠다"고 말했다. 마지막으로 "시민들의 많은 사랑을 받았던 소셜 캐릭터 '고양고양이'를 부활시켜 소통 행정의 상징으로 삼겠다"고 밝혔다.취임사에서 고양고양이 캐릭터 부활이 언급된 직후, 행사 무대에 대형 고양고양이 인형탈이 등장해 시장에게 꽃다발을 전달했다.취임식 마지막 순서로는 고양시립합창단의 축하 공연이 이어졌다.합창단의 공연을 끝으로 참석자와 함께 하는 기념 촬영이 진행되었고, 오후 8시경 예정된 식순에 따라 취임식 행사가 모두 종료되었다.현장에서 만난 덕양구 주민 이아무개(54)씨는 "신청사를 원안대로 추진하겠다는 시장의 발표를 현장에서 직접 들었다"며 "약속한 바를 차질 없이 이행해 주기를 바란다"고 말했다. 일산동구에 거주하는 박아무개(38)씨는 "교통 문제 해결에 집중하겠다는 취임사 내용이 인상적이었다. 실질적인 변화가 있기를 기대한다"고 짧게 소감을 전했다.