제5대 세종시의회 개원... 의장에 안신일, 부의장에 유인호·김학서 선출

큰사진보기 ▲세종시의회 건물에 제 5대 개원을 알리는 대형 현수막이 걸렸다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲의장 선출을 위해 김동호의원이 무기명 투표를 하고 있다. ⓒ 세종시의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 본회의에서 진행된 무기명 투표 결과, 전반기 의장에 안신일(더불어민주당) 의원이 선출됐다. 인사말을 하고 있는 안신일 의장 ⓒ 세종시의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲1일 제5대 세종시의회 개원 기념 사진 ⓒ 세종시의회 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

제5대 세종특별자치시의회가 1일 제107회 임시회 제1차 본회의를 열고 전반기 의장단을 선출하며 본격적인 의정활동의 닻을 올렸다. 새롭게 출범한 시의회는 민선 5기 조상호 세종시장, 제5대 강미애 세종시교육감과 함께 앞으로 4년간 세종시 발전과 행정수도 완성을 견인할 의정활동을 펼치게 된다.이날 본회의에서 진행된 무기명 투표 결과, 전반기 의장에 안신일(더불어민주당) 의원이 선출됐으며, 제1부의장에는 유인호(더불어민주당) 의원, 제2부의장에는 김학서(국민의힘) 의원이 각각 적임자로 낙점됐다.안신일 신임 의장은 당선 인사에서 "의장의 자리는 앞에 서는 자리가 아니라 먼저 책임지는 자리"라며 "어려운 일에는 먼저 나서고 성과와 기쁨은 동료 의원, 시민 여러분과 함께 나누겠다"고 소감을 밝혔다. 이어 "소통으로 시민에게 신뢰받는 의회, 의원들이 자부심을 느끼는 의회, 대한민국 지방자치의 새로운 기준을 세우는 세종시의회를 만드는 데 혼신의 힘을 다하겠다"고 포부를 전했다.이어진 부의장단의 각오도 남달랐다. 유인호 제1부의장은 "여야를 떠나 시민 중심, 민생 우선의 가치로 움직이겠다"며 "의회 내 소통의 가교 역할을 충실히 수행하고, 집행부와는 견제와 협력의 균형을 이루어 시민이 체감할 수 있는 변화를 만들겠다"고 말했다. 김학서 제2부의장 역시 "정당보다 시민을 먼저 생각하는 자세로 협치와 소통을 통해 더 나은 결론을 만들어 가겠다"고 강조했다.제5대 세종시의회는 임기 동안 행정수도 완성을 비롯해 재정혁신, 지역경제 활성화, 교육환경 개선 및 미래인재 양성 등 굵직한 주요 지역 과제를 다루게 된다.특히 새롭게 출범한 민선 5기 조상호 시정과 제5대 강미애 교육정을 상대로 집행부를 견제하는 본연의 역할은 물론, 정책 대안을 적극적으로 제시하는 '생산적인 의회'의 역할이 어느 때보다 중요해질 것으로 기대된다.또한, 이번 의회는 시민들이 요구하는 소통과 협치를 실질적인 의정활동으로 얼마나 구현할 수 있을지가 성패를 가를 중요한 과제가 될 전망이다. 여야 간의 긴밀한 협력은 물론, 시청 및 교육청과의 건강한 긴장 관계를 유지하면서도 시민의 생생한 목소리를 정책과 예산에 반영하는 '생활정치'를 실현할 수 있을지 지역사회의 관심이 모아지고 있다.한편, 세종시의회는 오는 2일과 3일 각각 제2차, 제3차 본회의를 연이어 개최할 예정이다. 이를 통해 상임위원회 위원 선임과 위원장 선거, 예산결산특별위원회 및 윤리특별위원회 구성 등을 마무리하고 전반기 원(院) 구성을 최종 완료할 계획이다.