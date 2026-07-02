예술과 지역사회의 만남, 5개월간의 여정을 시작하며

"이 사각지대 스팟은 시각적인 랜드마크로 변주해 보면 어떨까?"

"수목원이 가진 공공성과 지역 주민들의 삶을 연결하는 방향성으로 이런 콘텐츠를 도입하면 참 좋을 텐데."

큰사진보기 ▲국립백두대간수목원-거울연못초여름 꽃이 피어있는 수목원의 자랑 거울연못의 전경 ⓒ 이재필 관련사진보기

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'아, 이 사람과 작업하면 수목원의 소리를 멋지게 담아낼 수 있겠구나.'

'이 예술가의 시각이라면 수목원의 숨겨진 공간을 완전히 새롭게 바꿀 수 있겠는데?'

"수목원의 숲소리에 국악 보컬과 대중음악을 얹어서 주제가를 만들면 어떨까요?"

"사진과 시각예술을 결합해서 관람객들이 인지하지 못하던 사각지대에 새로운 동선을 만들어 주죠!"

큰사진보기 ▲경북예천 청소년문화의집 체육관경북문화재단과 6개의 기관 담당자, 그리고 30명의 예술인들이 앞으로의 활동을 위해 역량강화 훈련을 받고있다. ⓒ 이재필 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 https://brunch.co.kr/brunchbook/bossart에도 실립니다.

지난 1일은 경북문화재단이 주관하는 '2026 경상북도 예술로 사업' 참여예술인 매칭 오리엔테이션이 열리는 날이었다. 사실 이날을 맞이하기 전, 필자는 지난 6월 한 달간 리더예술인으로 관련 사업의 사전 협의 과정에 참여했다.아시아 최대 규모라는 타이틀을 가진 국립백두대간수목원. 그 거대하고 울창한 초록의 공간을 홀로 거닐며, 나는 버릇처럼 숱한 혼잣말을 삼켜야 했다. 수목원의 자랑인 거울연못의 맑은 수면을 바라볼 때도, 초여름 꽃들이 흐드러지게 피어난 산책로를 걸을 때도 내 시선은 단순한 관람객의 그것과는 달라야 했다.옆에는 아무도 없었지만, 마치 보이지 않는 가상의 동행에게 질문을 던지듯 끊임없이 묻고 답하며 수목원의 길을 걷고 또 걸었다. 하지만 지난 1일, 드디어 그 길을 더는 외롭게 걷지 않아도 된다는 사실 하나만으로도 내 가슴은 뛰기 시작했다. 나의 혼잣말을 귀담아듣고, 그 위에 더 멋진 멜로디와 색채를 입혀줄 동료들을 만나는 날이었기 때문이다.오리엔테이션이 열린 경북예천 청소년문화의집 체육관은 문을 열기도 전부터 묘한 긴장감과 열기로 가득 차 있었다. 경북문화재단 관계자들과 6개 기관의 담당자, 그리고 저마다의 예술적 무기를 쥔 30명의 예술인이 한 공간에 모였다. 사업의 구조상 예술인과 기관의 성향이 얼마나 잘 맞느냐에 따라 5개월간의 프로젝트 성패가 갈리기 때문에, 매칭을 앞둔 현장의 공기는 아주 밀도가 높았다. 매칭 기업 및 기관들과 사전에 정리된 인터뷰 자료를 꼼꼼히 살피며 대화를 나누는 예술인들의 눈빛이 바쁘게 움직였다.그 안에는 재미있는 온도의 차이가 존재했다. 자신이 미리 상상하고 그려왔던 기관의 이미지와 실제 현장의 복잡한 현안이 다름을 직감하고 깊은 고민과 계산에 잠긴 예술인들이 있는가 하면, 반대로 생각지도 못했던 뜻밖의 지점에서 자신과 예술적 성향이 꼭 들어맞는 '보석 같은 기관'을 발견하고 눈을 반짝이는 예술인들도 있었다.리더예술인인 나 역시 우리와 함께하게 될 참여 예술인들과의 만남을 앞두고 긴장감에 마른 침을 삼켰다. 이번 매칭 과정을 통해 나에게 주어진 시간은 총 10명의 다채로운 예술가들과 깊고도 짧은 탐색의 대화를 나누는 것이었다.라운드 테이블에 마주 앉아 짧은 인터뷰를 진행했다. 대중음악, 시각예술, 사진, 국악보컬 등 서로 다른 장르에서 자신만의 세계를 구축해 온 예술가 한 명 한 명의 이야기는 그 자체로 하나의 완벽한 작품이었다. 그들이 풀어놓는 자신의 작업 방식과 예술을 대하는 태도를 들을 때마다, 내 마음속에서는 욕심이 피어올랐다.'모든 예술인과 전부 손을 잡고 협업하고 싶다'는 생각이 들 정도로 그들 모두가 눈부시게 매력적이었다. 그러나 정해진 규칙에 따라 선택을 해야만 했다. 짧기만 했던 10명과의 대화 시간이 종료된 후, 나는 국립백두대간수목원 담당자분들과 구석에 모여 머리를 맞댔다.수목원이 안고 있는 방문객 사각지대 문제, 지역 사회에서의 존재감 고민을 해결하는 데 있어 가장 강력한 시너지를 낼 수 있는 조합이 누구일지 진지하게 토론했다. 수많은 고민 끝에 아쉬움을 삼키며 우리 팀만의 1지망과 2지망 명단을 적어 내려갔고, 마침내 최종 매칭 결과가 스크린에 띄워졌다.결과는 대성공이었다. 필자인 시각예술(안동)부터 대중음악의 정윤식(경주)과 전세주(경산), 사진의 김훈(포항), 그리고 국악보컬의 손지혜(영주)까지. 지역도 장르도 각양각색인 5명의 예술가가 '국립백두대간수목원 팀'이라는 하나의 이름 아래 모이게 된 것이다. 5개월 동안 함께 발을 맞춰 걷자는 약속이 확정되자마자, 동료 예술인들은 그동안 참아왔다는 듯 수많은 아이디어와 청사진들을 쏟아내기 시작했다.우리가 앞으로 그려갈 수목원의 미래를 논하던 그 다과 시간은, 지난 한 달간 나를 짓누르던 리더로서의 책임감을 든든한 연대감으로 바꾸어 놓은 가장 뜻 깊은 순간이었다.한국예술인복지재단이 주관하고 경북문화재단이 수행하는 이 '예술로 사업'은 단순한 문화예술 지원 사업이 아니다. 예술인의 창작 역량을 일종의 '사회적 솔루션'으로 바라보고, 기업이나 공공기관이 해결하지 못해 애를 먹고 있는 해묵은 과제들을 예술적 방법론으로 돌파해 보자는 것이 이 사업의 본질이다.올해 경상북도에서는 국립백두대간수목원을 포함해 국립산림치유원, (재)경상북도농식품유통교육진흥원, 국립청소년미래환경센터, 예천군 청소년문화의집, 한국전력기술 등 총 6개의 기관이 참여했다. 그리고 이들과 뜻을 함께할 30명의 예술인이 힘을 합쳐 총 6개의 연대 팀이 결성되었다.우리가 7월부터 오는 11월까지 이어갈 5개월간의 여정은 단순히 눈에 보이는 결과물 하나를 뚝딱 만들어 내는 것에 그치지 않을 것이다. 기관이 가진 공간적 한계를 새롭게 해석하고, 방문객들이 수목원의 가치를 온전히 느낄 수 있도록 소통의 창구를 만드는 것. 그리고 그 과정을 통해 예술인 스스로도 자신의 예술이 사회에 어떻게 닿을 수 있는지 새로운 무대와 확장성을 경험하는 것이 궁극적인 목표다.5개월 뒤, 우리 국립백두대간수목원 팀을 비롯한 경북의 여섯 개 팀이 최종적으로 어떤 성적표와 결과물을 손에 쥐게 될지는 아직 그 누구도 장담할 수 없다. 예술가들의 개성이 강한 만큼 부딪침이 있을 수도 있고, 기관의 현실적인 행정 장벽 앞 조율 과정에서 지난한 수정 과정을 거쳐야 할지도 모른다.이제 나에게는 거대한 백두대간수목원의 숲길이 더 이상 적막하게 느껴지지 않는다. 혼잣말로 가득했던 나의 외로운 산책길 위로, 이제 정윤식의 음악이 흐르고, 김훈의 프레임이 씌워지며, 전세주와 나의 시각 언어가 덧칠해지고, 손지혜의 깊은 목소리가 울려 퍼질 것이기 때문이다.경북 예천의 작은 체육관에서 시작된 서른 명 예술가의 작은 날갯짓이, 앞으로 5개월 동안 경상북도 전역과 지역사회에 어떤 아름답고 기분 좋은 변화의 바람을 만들어낼지, 리더예술인이자 한 명의 관찰자로서 앞으로의 연대와 여정을 진심으로 기대하고 응원해 본다.