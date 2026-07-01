강미애 세종교육감 취임..."빛나는 오늘, 설레는 내일" 비전 선포

큰사진보기 ▲강미애 세종시교육감이 교육감 취임 선서를 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

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큰사진보기 ▲강미애 제5대 세종시교육감이 1일 취임과 동시에 첫 공식 결재로 ‘학교 현장 방문 운영계획’에 서명하며 현장 중심 교육행정의 출발을 알렸다. ⓒ 세종시교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲세종시교육청 강미애 교육감 첫 결재, '학교 현장 방문 운영 계획안' ⓒ 세종시교육청 관련사진보기

큰사진보기 ▲세종교육의 비전 "빛나는 오늘, 설레는 내일" 이 게시 된 세종시교육청 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

강미애 제5대 세종특별자치시교육감이 1일 오후 세종시교육청 대강당에서 취임식을 열고 4년 임기의 힘찬 출발을 알렸다. 강 교육감은 이 자리에서 '빛나는 오늘, 설레는 내일'을 새로운 세종교육 비전으로 선포했다.이날 취임식에는 조상호 세종시장과 김종민 국회의원, 세종시의회 의원들과 지역 단체·기관장을 비롯한 지역 주요 인사와 학생, 학부모, 교직원 등 교육공동체 관계자 400여 명이 참석해 성황을 이뤘다.행사는 교육감 소개 영상 상영을 시작으로 취임 선서, 취임사, 미래비전 공연 순으로 진행됐으며, 세종시교육청 공식 유튜브 채널을 통해 실시간으로 생중계됐다.강 교육감은 취임사에서 "아이들의 오늘이 행복해야 내일을 꿈꿀 수 있고, 교사의 오늘이 보람돼야 교육의 내일이 성장하며, 학부모의 오늘이 안심돼야 아이들의 내일이 더욱 밝아진다"며 "'빛나는 오늘, 설레는 내일'을 세종교육의 새로운 비전으로 만들어 가겠다"고 포부를 밝혔다. 이어 "교육청은 학교 위에 군림하는 기관이 아니라 학교를 가장 가까이에서 지원하는 동반자가 되겠다"며 현장 중심 교육행정을 재차 강조했다.실제로 강 교육감은 이날 오전 취임과 동시에 첫 공식 결재로 '학교 현장 방문 운영계획'에 서명하며 말뿐이 아닌 행동으로 '현장 중심' 행정의 시작을 알렸다.세종시교육청에 따르면 이번 1호 결재는 교육청의 역할을 '관리 기관'에서 '지원 동반자'로 전환하고, 학생·학교 중심의 교육행정을 실현하기 위해 마련됐다. 이에 따라 교육청은 오는 7월부터 11월까지 관내 유치원과 초·중·고교, 특수학교, 각종학교 등 153개 모든 학교(원)를 직접 순회 방문할 계획이다.이번 학교 방문은 형식적인 업무보고를 최소화하고, 학교별 주요 현안과 교육활동 지원 방안, 교육환경 개선 사항 등을 자유롭게 토론하는 방식으로 진행된다. 특히 별도의 보고자료 작성 없이 기존 자료를 활용해 일선 학교의 행정 부담을 줄였으며, 방문 결과는 관련 부서 검토를 거쳐 즉각 정책과 학교 지원에 반영할 예정이다.강 교육감은 "현장의 목소리를 정책의 출발점으로 삼고 학생 한 명 한 명의 성장을 가장 먼저 고려하겠다"며 "학교에 답이 있다는 생각으로 직접 학교를 찾아 교육가족의 목소리를 듣고 함께 해법을 찾겠다"고 강력한 의지를 표명했다.그러나 취임 첫날부터 새 교육정책을 둘러싼 지역사회의 논쟁도 본격화되는 모양새다. 전교조 세종지부와 세종참여자치시민연대 등 24개 교육·시민사회단체로 구성된 '세종교육연대'는 이날 성명을 내고 강 교육감의 핵심 공약에 대해 "경쟁교육으로의 회귀"라며 전면 재검토를 촉구했다.앞서 강 교육감은 선거 과정에서 ▲자율형 공립고등학교 지정·운영 ▲중학교 3학년 글로벌 진로탐험대 ▲AI 및 디지털 핵심인재 양성 ▲국제중학교 설립 등을 핵심 공약으로 제시한 바 있다. 세종교육연대는 초등 학력평가 정례화와 국제중 신설, 글로벌 진로탐험대 사업 등의 문제점을 조목조목 언급하며 교권 보호와 학생 지원 중심의 교육으로 방향을 전환해야 한다고 주장했다.아울러, 세종시는 전국 최초로 교육청 산하 유엔 지속가능발전교육 지역거점센터(RCE)를 운영하는 등 지속가능발전교육의 선도 지역으로 평가받아 왔다. 이에 따라 향후 교육정책이 기존 혁신교육과 미래교육 성과를 계승하면서 학력 신장 및 글로벌 경쟁력 강화와 어떤 균형을 이룰지도 관심이 모아지고 있다.강 교육감은 취임사 말미에서 이러한 우려를 의식한 듯 "갈등보다 협력이 먼저이고, 대립보다 소통이 먼저이며, 구호보다 실천으로 신뢰를 쌓겠다"고 천명했다.새로운 비전인 '빛나는 오늘, 설레는 내일'을 현판으로 내건 세종시교육청이 앞으로의 4년 동안 갈등을 넘어 학생과 교사, 학부모, 시민 모두가 공감하는 교육 정책을 구현해낼 수 있을지 지역사회의 이목이 집중되고 있다.