버려진 의류·폐타이어, '고품질 재생원료'로 되살린다

큰사진보기 ▲폐의류 문제해결 플래그십 재활용 기술개발사업 ⓒ 기후에너지환경부 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲폐타이어 활용 고품질 원료 확보 및 제품화 기술개발사업 ⓒ 기후에너지환경부 관련사진보기

정부가 버려지던 폐의류와 폐타이어를 고품질 재생원료로 되살리는 기술 개발에 향후 5년간 730억 원을 투입한다. 유럽연합(EU)의 강화되는 친환경 제품 규제에 대응하는 한편, 재활용이 어려웠던 폐자원을 다시 산업 원료로 활용하는 순환경제 기반을 구축하겠다는 계획이다.기후에너지환경부와 한국환경산업기술원은 2일 폐의류와 폐타이어의 고품질 자원순환 기술 확보를 위한 국가 연구개발(R&D) 사업을 올해부터 추진한다고 밝혔다.올해부터 2030년까지 추진되는 이번 사업에는 폐의류 문제 해결을 위한 대표(플래그십) 재활용 기술 개발에 250억 원, 폐타이어의 고품질 재생원료 확보 및 제품화 기술 개발에 480억 원이 각각 투입된다.기후부가 이 같은 사업에 나선 배경에는 국내 재활용 기술 수준으로는 국제 환경규제에 대응하기 쉽지 않다는 판단 때문이다.기후부에 따르면 폐의류는 폴리에스터와 나일론 등 다양한 소재가 혼합돼 있고 지퍼와 단추 등 부자재까지 함께 붙어 있어 고품질 재생원료로 활용하는 데 한계가 있었다. 현재 헌옷수거함 등을 통해 수거된 폐의류는 대부분 해외로 수출되거나 일부만 건축 자재 등으로 재활용되는 실정이다.폐타이어 역시 발생량의 60% 이상이 고형연료 등 열적 활용에 머물고 있다. 일부는 재생카본블랙으로 생산돼 새 타이어 제조에 사용되지만, 내구성 등의 문제로 재생원료 투입 비율이 5%를 넘기기 어려운 상황이다.여기에 EU가 오는 2028년부터 의류와 타이어에 재생원료 사용 확대를 요구하는 에코디자인 규정을 시행할 예정이어서 국내 산업계의 대응이 시급한 과제로 떠오르고 있다.기후부는 먼저 폐의류 분야에서 인공지능(AI)을 활용한 자동 분리·선별 시스템을 개발한다. 섬유 소재별 분류 정확도를 95% 이상으로 끌어올려 폐의류를 재생원료로 활용할 수 있는 기반을 마련한다는 계획이다. 또 폐의류와 폐섬유를 원료화해 의류는 물론 자동차 내장재, 건축·토목 자재 등 다양한 산업 분야에 활용할 수 있는 기술도 함께 개발한다.폐타이어 분야에서는 전처리와 열분해 기술을 고도화해 고품질 재생카본블랙 회수율을 높이고, 이를 활용해 새 타이어 생산 시 재생원료 사용 비율을 15% 이상으로 확대하는 기술 확보를 추진한다.기후부는 이번 연구개발 사업이 폐기물의 단순 처리 중심에서 벗어나 자원순환 산업의 경쟁력을 높이는 계기가 될 것으로 보고 있다. 아울러 국가 온실가스 감축목표(NDC) 달성과 함께 해외 환경규제에도 선제적으로 대응할 수 있을 것으로 기대하고 있다.김고응 기후부 자원순환국장은 "이번 연구개발 사업은 재활용이 어렵다고 여겨지던 의류와 타이어를 다시 신제품으로 탄생시키는 순환이용의 마중물"이라며 "연구개발 성과가 실제 현장에 뿌리내려 재활용 산업으로 확산될 수 있도록 기술개발 전 과정을 적극 지원하겠다"고 말했다.