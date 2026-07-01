조상호 세종시장 "중요한 전환점... 쓸모 있는 머슴 되겠다"

큰사진보기 ▲조상호 세종시장이 취임식에서 취임선서를 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

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큰사진보기 ▲민선5기 조상호 시장이 취임사를 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 취임식에는 더불어민주당 최민희 국회의원을 비롯해 김종민 국회의원, 세종시의원, 기관·단체장, 시민 등 500여 명이 참석해 여민실을 가득 메웠다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 시청 본관 동문 출입구에는 '국가균형성장의 중심 행정수도 세종'이라는 새로운 시정 슬로건이 담긴 새 간판이 설치돼 눈길을 끌었다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

조상호 제5대 세종특별자치시장이 1일 세종시청 여민실에서 취임식을 갖고 '국가균형성장의 중심, 행정수도 세종'을 새로운 시정 비전으로 선포하며 민선 5기 시정의 출범을 알렸다.이날 취임식에는 김종민(세종갑), 최민희(더불어민주당), 황운하(조국혁신당) 국회의원을 비롯해 세종시의원, 기관·단체장, 시민 등 500여 명이 참석해 여민실을 가득 메웠다. 참석자가 행사장 밖까지 이어질 정도로 많은 시민들이 몰렸으며, 입장하지 못한 일부 시민과 관계자들은 세종시 유튜브 생중계를 통해 취임식을 함께 지켜보는 등 새 시정 출범에 대한 높은 관심을 보였다.취임식은 축하공연과 의전행사를 최소화하고 시장 선서와 취임사만으로 명료하고 짧게 진행됐다. 화려한 형식보다 시정 철학과 앞으로의 비전을 시민들에게 직접 전달하는 데 초점을 맞춘 간결한 취임식이었다.이날 시청 본관 동문 출입구에는 '국가균형성장의 중심 행정수도 세종'이라는 새로운 시정 슬로건이 담긴 새 간판이 설치돼 눈길을 끌었다. 새 간판은 민선 5기 시정의 출범과 함께 조상호 시장이 제시한 행정수도 완성과 국가균형성장이라는 정책 방향을 상징적으로 보여주며, 앞으로 4년간 세종시가 나아갈 비전을 시민들에게 알리는 첫 번째 변화가 됐다.조 시장은 취임사에서 "세종시는 지금 행정수도 완성과 경제 자족기능 확충이라는 시대적 과제를 동시에 해결해야 하는 중요한 전환점에 서 있다"며 "시민의 행복을 위해 일하는 쓸모 있는 머슴이 되겠다"고 밝혔다.특히 그는 행정수도 완성을 단순한 지역 발전이 아닌 대한민국 국가균형성장의 핵심 전략으로 규정했다. 조 시장은 "세종은 수도권 중심의 구조를 넘어 지역이 성장의 중심이 되는 대한민국을 이끌어야 한다"며 "행정수도특별법 제정과 국회세종의사당, 대통령 세종집무실 건립을 차질 없이 추진해 대한민국의 새로운 미래를 열겠다"고 강조했다.또한 출범과 동시에 직면한 재정 문제에 대해서도 강한 위기의식을 나타냈다. 조 시장은 "현재 세종시의 예산 대비 채무비율이 22.3%에 이르고 있다"며 재정 건전성 확보를 시정의 최우선 과제로 제시했다. 이어 "관례적이고 비효율적인 예산 집행은 과감히 정비하고 시민에게 꼭 필요한 분야에는 책임 있게 투자하겠다"며 "보통교부세 제도 개선과 새로운 재원 확보를 통해 지속 가능한 재정 기반을 마련하겠다"고 밝혔다.민선 5기 시정 목표도 구체적으로 내놨다. 조 시장은 ▲국격을 높이는 행정수도 ▲지속가능한 자족경제 ▲일상이 행복한 문화복지 ▲함께 잘사는 균형성장 ▲소통과 협치의 시민참여 등 다섯 가지 핵심 과제를 중심으로 시정을 운영하겠다고 천명했다. 특히 시민청을 설치해 시민이 정책을 제안하고 예산 편성 과정까지 참여하는 시민참여 행정을 실현하겠다는 구상을 제시했다.취임사의 마지막에는 자신의 시정철학을 '시민여상(視民如傷)'이라는 네 글자로 표현했다. 조 시장은 "'내 몸의 상처를 돌보듯 시민의 삶을 살피라'는 뜻의 시민여상을 시정의 근본으로 삼겠다"며 "모든 정책의 출발은 시민이며, 시민과 함께 새로운 세종의 역사를 만들어 세종의 성공이 대한민국의 성공이 되도록 하겠다"고 다짐했다.민선 5기 세종시는 젊은 시장의 새로운 리더십과 추진력에 대한 시민들의 기대 속에 힘찬 출발을 알렸다. 행정수도 완성과 자족경제, 재정혁신, 시민참여를 핵심 과제로 내세운 조상호 시장이 새로운 시각과 실행력으로 세종시의 미래를 어떻게 만들어 갈지 관심이 모아지고 있다. 시청에 새롭게 내걸린 '국가균형성장의 중심 행정수도 세종'이라는 슬로건처럼, 앞으로의 4년이 세종시의 새로운 도약을 이끄는 중요한 전환점이 될지 시민들의 기대가 커지고 있다.