전라남도경찰청→전남경찰청... 행정통합에 기관명 변경

큰사진보기 ▲1일 고범석(치안감) 청장을 비롯한 전남경찰청 지휘부가 전남광주통합특별시 출범에 따라 기관 표지석을 교체한 뒤 제막식을 열고 있다. 2026. 7. 1 ⓒ 전남경찰청 관련사진보기

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전남경찰청은 1일 전남광주통합특별시 출범에 따라 기존 전라남도경찰청에서 전남경찰청으로 기관 명칭이 변경됐다고 밝혔다.전남경찰은 1991년 '전라남도지방경찰청'으로 개청한 이후 2021년 자치경찰제 시행에 따라 '전라남도경찰청'으로 명칭이 변경됐다.이어 올 7월 전남과 광주 통합에 따라 또다시 명칭이 '전남경찰청'으로 변경됐다.전남경찰청은 이날 청사 앞에서 새 기관 표지석 제막식을 열고 주민의 안전을 책임지는 역할에 더욱 충실하겠다는 각오를 다졌다.고범석 전남경찰청장은 "새로운 명칭은 변화된 행정체계를 반영하는 것으로 앞으로도 모든 경찰활동의 중심을 '주민'에 두고, 더욱 책임감 있는 치안 활동을 펼쳐 나감으로써 신뢰받는 전남경찰이 되기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.한편 광주광역시경찰청도 이날 기관 명칭을 '광주경찰청'으로 변경했다.청사 간판은 기존에도 '광주경찰청'으로 표기돼 교체하지 않았지만 관인과 로고 등 상징물은 새 명칭에 맞춰 정비했다.두 경찰청은 통합특별시 출범 이후에도 광주권과 전남권을 각각 관할하는 지역 경찰청으로 운영된다.