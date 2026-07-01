추미애, 1호 결재로 'K-반도체 혁신'…. 민선 9기 성장 드라이브 시동

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 1일 오후 경기도청 집무실에서 제1호 결재를 마치고 기자들 질문에 답변 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 1일 오후 경기도청 집무실에서 AI국장에게 보고를 받고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 1일 오후 경기도청 집무실에서 제1호 결재 서류를 살펴보고 있다 ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 1일 오후 경기도청 집무실에서 제1호 결재를 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

민선 9기 경기도정의 첫 번째 행정명령은 '반도체'였다. 추미애 경기도지사가 취임 첫날 1호 결재로 '반도체 초격차를 위한 K-반도체 혁신 대책'에 서명하면서 향후 4년간 경기도정의 핵심 축을 경제 성장과 첨단산업 육성에 두겠다는 의지를 분명히 했다.첫 결재는 새 도지사의 도정 철학을 상징적으로 보여주는 행위다. 추미애 지사가 복지나 조직개편이 아닌 반도체 정책을 가장 먼저 선택한 것은 민선 9기 핵심 비전인 '강한 성장, 반도체로 경제1번지 구현'을 도정 최우선 과제로 삼겠다는 선언으로 읽힌다. 특히 정부가 추진하는 반도체 특별법 시행과 국가 반도체 전략에 발맞춰 경기도가 주도권을 확보하겠다는 의미도 담겼다.추미애 지사는 1일 결재를 마친 뒤 "이번 대책은 민선 9기 정책 목표인 '강한 성장 반도체로 경제1번지 구현'을 실현하기 위한 것"이라며 "정부의 대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트 가운데 반도체 분야 전략과 연계해 신속한 반도체 클러스터 조성과 기업 투자 지원 체계를 구축하는 데 목적이 있다"고 밝혔다.이어 "경기도지사 제1호 결재로 이렇게 직접 도정에 반영할 수 있게 된 것을 큰 영광으로 생각한다"며 "대한민국이 목표하는 글로벌 초격차 유지에 선제적으로 대응할 수 있도록 차질 없이 준비하겠다"고 말했다.이번 혁신 대책은 단순한 산업 육성 계획이 아니라 정부 정책과 기업 투자, 지방정부의 행정 지원을 하나의 체계로 묶는 실행 계획이라는 점이 특징이다.경기도는 우선 ▲세계 최대 K-반도체 생태계 조기 완성 ▲팹(Fab) 건설 기간 단축과 생산능력 5년 내 2배 확대를 목표로 한 '반도체 속도전' ▲팹리스 육성과 정주여건 개선을 통한 미래 성장기반 구축 등 3대 추진 전략을 제시했다.핵심은 '속도'다.수원의 연구개발(R&D), 성남의 팹리스, 용인·평택·화성·이천의 제조, 안성·오산의 소재·부품·장비 산업을 하나의 거대한 산업벨트로 연결하는 동시에 기업 투자 일정에 맞춰 전력·용수·도로 등 기반시설을 적기에 공급하겠다는 구상이다. 반도체 산업의 경쟁력이 기술력뿐 아니라 투자 속도와 공급망 안정성에서 결정되는 만큼, 행정이 병목 현상을 최소화하는 역할을 맡겠다는 것이다.이를 위해 추미애 지사는 도지사 직속 반도체전략위원회를 즉시 구성하기로 했다. 정부, 중앙부처와의 협의를 상시화하고, 대통령 주재 반도체 경쟁력 강화 특별위원회와 정례 협의를 추진하는 한편 국회와 기초지자체, 기업이 함께 참여하는 'K-반도체 클러스터 완성 협의체'도 제안했다.이는 지방정부가 단순한 인허가 기관을 넘어 중앙정부와 기업을 연결하는 정책 플랫폼 역할까지 수행하겠다는 의미로 해석된다.이번 대책에는 산업 경쟁력뿐 아니라 인재와 생활환경을 함께 고려한 내용도 포함됐다.경기도는 가칭 '경기미래투자공사' 설립 등을 통해 팹리스 기업 200개 육성을 추진하고, 용인 이동지구와 오산 세교3지구 등에 기숙사와 임대주택을 공급하는 등 교육·의료·주거를 포함한 정주여건 개선에도 나설 계획이다.이는 반도체 산업을 공장 유치에만 머물지 않고 연구개발과 창업, 인재 정착까지 연결되는 산업생태계로 확대하겠다는 전략이다.이번 1호 결재는 추미애 지사가 인수위원회 단계부터 강조해 온 '반도체 초격차 전략'을 실제 행정으로 옮긴 첫 사례이기도 하다. 앞서 경기준비위원회는 여러 차례 반도체 특별위원회를 운영하며 특별법 대응과 클러스터 조성, 팹리스 육성 등을 핵심 정책으로 제시해 왔다.결국 이번 첫 결재의 의미는 단순히 반도체 정책 하나를 승인했다는 데 있지 않다. 민선 9기 경기도가 중앙정부의 산업정책을 기다리는 수동적 지방정부가 아니라, 국가 반도체 전략을 주도적으로 견인하는 실행 주체가 되겠다는 메시지를 공식화한 데 있다.향후 반도체 특별법 시행과 함께 반도체전략위원회, K-반도체 클러스터 협의체가 실제 가동되고 기업 투자와 기반시설 구축이 속도를 낼 수 있을지가 '추미애표 경제도정'의 성패를 가를 첫 시험대가 될 것으로 보인다.