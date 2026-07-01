"신뢰와 청렴으로 강서구 지방자치의 새로운 표준 세워야"

큰사진보기 ▲강서구 지방자치의 새로운 표준 제시제10대 강서구의회 개원일인 7월 1일 오전, 강서구의회 앞에서 강서시민사회연대 회원들이 기자회견을 열고 투명하고 청렴한 의회를 촉구하고 있다. 참가자들이 '윤리', '공개', '청렴', '존중', '협치' 등이 적힌 피켓을 들고 있다. 맨 앞 현수막에는 "신뢰받는 강서구의회로 거듭날 것을 촉구합니다"라고 적혀 있다. ⓒ 양성윤 관련사진보기

큰사진보기 ▲김기식 강서시민사회연대 상임대표가 1일 강서구의회 앞에서 열린 제10대 강서구의회 개원 기자회견에서 '신뢰와 청렴으로 강서구 지방자치의 새로운 표준을 세워야 한다라'며 발언하고 있다. ⓒ 양성윤 관련사진보기

큰사진보기 ▲이미선 강서시민정치참여단 회원이 1일 강서구의회 앞 기자회견에서 '시민과 함께 협치하는 열린 의회'를 촉구하는 발언을 하고 있다. ⓒ 양성윤 관련사진보기

큰사진보기 ▲이상욱 발산포럼 공동대표(가운데)가 1일 강서구의회 앞 기자회견에서 청년들이 신뢰할 수 있는 투명하고 책임 있는 지방의회를 만들어야 한다고 발언하고 있다. ⓒ 양성윤 관련사진보기

큰사진보기 ▲강서시민사회연대 관계자들이 1일 기자회견을 마친 뒤 강선영 강서구의회 의장과 면담을 하고 '2026 강서시민사회연대 정책제안서'를 전달하며 제10대 강서구의회의 공개·청렴·협치 강화를 요청하고 있다. ⓒ 강서구의회 관련사진보기

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강서시민사회연대(상임대표 김기식)는 1일 오전 서울 강서구의회 앞에서 기자회견을 열고 제10대 강서구의회 개원을 환영하는 한편, 주민의 신뢰를 회복하는 투명하고 청렴한 의회로 거듭날 것을 촉구했다.이날 기자회견 참가자들은 "제10대 강서구의회 개원을 환영하며, 신뢰와 청렴으로 강서구 지방자치의 새로운 표준을 세워라"라고 구호를 외치며 공개와 책임, 협치를 기반으로 한 의정활동을 요구했다.김기식 강서시민사회연대 상임대표는 여는 발언에서 "주민의 신뢰를 잃은 의회는 존재 이유를 스스로 잃는 것"이라며 "제10대 강서구의회는 특권이 아닌 겸손, 부패가 아닌 청렴, 군림이 아닌 주민과 함께 걷는 의회로 거듭나야 한다"라고 말했다.이미선 강서시민정치참여단 회원은 "신뢰받는 의회는 시민을 통제하는 의회가 아니라 시민과 함께 협치하는 열린 의회"라며 "투명성과 소통을 통해 주민의 신뢰를 회복하는 의회가 되길 기대한다"라고 밝혔다.이상욱 발산포럼 공동대표는 "청년들이 지역 정치에 등을 돌리는 이유는 정치 자체가 아니라 신뢰를 잃은 의회 때문"이라며 "제10대 강서구의회는 말이 아닌 투명성과 책임으로 주민의 신뢰를 다시 세워야 한다"라고 강조했다.참석자들은 기자회견문을 통해 제10대 강서구의회가 추진해야 할 핵심 과제로 ▲행정사무 감사와 주요 회의 공개 확대 ▲회의자료와 예산 집행 내용 공개 ▲채용 비리와 금품수수 사건 재발 방지 ▲윤리특별위원회 실효성 강화 ▲시민사회와 협치 및 주민참여 확대 등을 제안했다.기자회견을 마친 뒤 강서시민사회연대는 강선영 강서구의회 의장과 면담하고 기자회견 취지를 설명한 뒤 '2026 강서시민사회연대 정책제안서'를 전달했다. 정책제안서는 강서구의회 전체 의원들에게도 전달돼 향후 의정 활동에 반영해 줄 것을 요청했다.강선영 의장은 면담에서 "지난 의회의 과오를 거울 삼아 변화와 혁신으로 구민의 신뢰를 회복하는 의회를 만들겠다"라며 "제10대 강서구의회는 다를 것이니 믿고 지켜봐 달라. 시민 사회와 함께하는 열린 의회를 만들어 가겠다"라고 말했다.강서시민사회연대는 "존경받는 의회는 권한이 아니라 책임에서 만들어진다"라며 "앞으로도 제10대 강서구의회의 의정활동을 지속해서 모니터링하고 정책 제안과 감시 활동을 이어가며 신뢰받는 지방의회가 정착될 수 있도록 노력하겠다"라고 밝혔다.