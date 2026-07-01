이용우 부여군수, 공직사회 대혁신 선언 "부여 대전환 시작"

큰사진보기 ▲1일 부여군 유스호스텔 실내체육관에서 민선 9기 이용우 부여군수가 취임사를 하고 있다. ⓒ 충청24시뉴스 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청24시뉴스에도 실립니다.

"앞으로 4년, 단순한 행정 아닌 부여 미래 결정할 시간"[부여 최창열 기자]제40대 이용우 부여군수가 취임식에서 공직자 대표들과 함께 "오직 군민, 오직 부여!"를 군정 운영의 최우선 원칙으로 내세우며 '공직사회 대혁신 공동선언'을 발표했다.공정한 인사, 적극행정, 현장행정, 청렴문화 조성 등 6대 혁신과제를 공식 약속한 이번 선언은 민선 9기 부여군정의 새로운 출발을 알리는 상징적 장면으로 주목된다.1일 열린 취임식에는 이용우 군수를 비롯해 부여군 공직자 대표, 공무원노동조합 대표, 여성공무원 대표, MZ세대 공무원 대표 등 4명의 공직사회 대표가 무대에 올라 공동선언문에 서명했다. 군수와 공직자가 함께 군민 앞에서 약속을 선언한 것으로, 새 군정이 지향하는 혁신과 청렴, 소통의 방향을 분명히 했다는 평가다.이번 공동선언에는 6개 분야의 실천 과제가 담겼다. 구체적으로는 학연·혈연·지연과 정치적 줄서기를 배제한 공정하고 투명한 인사혁신, 규제와 관행을 뛰어넘는 적극행정과 성과 중심 행정혁신, 현장에서 답을 찾고 군민과 상시 소통하는 소통혁신, 정치적 중립과 청렴한 조직문화 조성을 위한 문화혁신, 악성민원으로부터 공직자를 보호하는 근무환경 구축, 일과 가정의 조화를 이루는 건강한 조직문화를 위한 복지혁신 등이다.이 군수는 취임사를 통해 "부여군 40대 군수로서 민생을 무기로 '부여 대전환, 더욱 위대하게'라는 군정 목표를 향해 힘차게 첫발을 내딛겠다"라고 밝혔다. 이어 "앞으로의 4년은 단순한 행정의 시간이 아니라 부여의 미래를 결정하는 시간"이라며 "군민의 목소리를 가장 먼저 듣고, 함께 답을 찾겠다"라고 강조했다.그는 특히 부여가 처한 현실을 무겁게 진단했다. 이 군수는 "부여는 지금 인구소멸과 초고령화라는 거대한 전환의 문 앞에 서 있다"라며 "지역경제와 교육, 복지, 공동체의 기능까지 동시에 약화되고 있다. 청년은 떠나고 아이들의 웃음소리는 줄어들고 있어 지방소멸은 더 이상 미래의 이야기가 아니라 현재의 문제"라고 말했다.그러면서 "부여의 10년, 20년 뒤를 준비해야 한다"라며 갈등과 소모적 대립을 넘어 미래를 향한 의지와 실천이 필요하다고 밝혔다. 비판과 혐오, 논쟁과 조롱은 엄격히 구별돼야 하며, 이제는 갈등의 기억보다 공동체의 미래를 위한 결단이 필요한 시점이라는 것이다.이 군수는 민선 9기 군정 구상도 함께 제시했다. 그는 5대 군정 목표를 중심으로 98개 실천 공약을 추진해 부여의 새로운 미래를 열겠다고 밝혔다. 특히 군민 삶과 직결되는 일자리, 복지, 의료, 청년정책에서 실질적 변화를 만들겠다는 의지를 내비쳤다.노인 일자리 확대는 대표적인 과제로 꼽혔다. 부여군은 어르신들을 위한 일자리를 더 많이 발굴하고, 노인복지관을 일·여가·돌봄이 함께 가능한 복합공간으로 확충해 보다 촘촘한 노인복지 체계를 만들 계획이다.의료 분야에서는 '부여형 공공의료원' 설립 의지를 분명히 했다. 감염병과 응급상황에 신속히 대응할 수 있는 안정적인 지역 의료 기반을 마련해 군민이 지역 안에서 안심하고 치료받을 수 있는 환경을 구축하겠다는 구상이다.청년과 중장년층을 위한 일자리 대책도 제시됐다. 부여군은 청년 일자리 1000개 창출을 목표로 기업 유치와 창업 지원, 사회적기업 육성을 적극 추진할 예정이다. 중장년층과 경력단절여성에게는 AI, 드론, 스마트팜 데이터 등 디지털 직업교육을 제공해 새로운 일자리와 연결하겠다는 계획도 밝혔다.이용우 군수는 "공직사회 혁신은 저부터 솔선수범해 실천하겠다"라며 "혁신의 출발은 군수의 책임 있는 리더십에 있다"라고 말했다. 이어 "공정한 인사 원칙을 확고히 세우고 적극행정을 뒷받침하는 제도를 강화하겠다"라며 "공직자들이 눈치 보지 않고 소신과 책임감을 갖고 일할 수 있는 공직문화를 반드시 정착시키겠다"라고 강조했다.이번 공동선언은 단순한 취임행사를 넘어, 군정의 방향을 군민 앞에 공개적으로 약속했다는 점에서 의미가 작지 않다. 인구감소와 초고령화, 지역소멸 위기 속에서 부여군이 어떤 변화의 실천력을 보여줄지 주목된다.