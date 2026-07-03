돌로미티 걷기, 날마다 '최고 기록'을 경신하는 풍경

▲날다람쥐처럼 창공을 날다사스 포르도이 절벽에서 윙슈트를 하는 두 젊은이를 만났다. 팔다리 사이에 날개가 달린 것 같은 복장을 입고(위) 절벽 아래로 뛰어내려 날다람쥐처럼 날고 있다(아래). ⓒ 이희용 관련사진보기