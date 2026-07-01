외신 "한국, 반도체와 국가균형발전 연계 가장 과감한 행보"

큰사진보기 ▲(서울=연합뉴스) 한상균 기자 = 이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 기업 투자계획 발표 후 최태원 SK그룹 회장에게 인사하고 있다. 오른쪽은 이재용 삼성전자 회장. 2026.6.29 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲6월 30일 오후 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 서남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 삼성전자와 SK하이닉스는 호남권에 반도체 생산공장(팹)을 만들겠다는 투자 계획을 발표했다. 사진은 반도체 공장 후보지 가운데 한 곳으로 거론되는 광주 첨단 3지구 일원. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

삼성전자와 SK하이닉스의 대규모 호남 반도체 클러스터 건설 프로젝트로 한국이 인공지능(AI) 산업 기반 확대에 나섰다며 외신의 주목을 받고 있다.영국 <파이낸셜타임스>는 현지 시각 30일 이재명 대통령이 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'에서 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장과 허리 굽혀 인사하는 사진을 1면에 배치했다.그러면서 한국이 반도체 생산 규모 확대를 넘어 반도체, AI 데이터센터, 로봇공학을 산업 역량 강화와 국가 균형 발전의 전략으로 삼았다고 보도했다.신문은 이 대통령이 "한국이 새로운 대약진의 전환점에 서 있다"라며 현재 건설 중인 반도체 생산 시설을 신속히 완공하고, 호남 지역에 대한 대규모 투자를 통해 압도적인 제조 역량을 확보할 것을 주문했다고 전했다.그러면서 "삼성전자와 SK하이닉스가 한국에서 상대적으로 낙후된 호남 지역에 반도체 생산 시설을 짓는 것은 이 대통령이 서울에 집중된 경제 성장의 균형을 재조정하려는(rebalance) 노력의 일환"이라고 평가했다.이어 "한국의 두 반도체 업체가 최근 급증하는 AI 데이터센터의 수요를 맞추기 위해 경쟁적으로 제품 생산에 나서고 있다"라며 "AI 도구에 필요한 대규모 데이터의 빠른 전송을 가능케 하는 고대역폭 메모리(HBM) 세계 시장 점유율 약 80%를 차지하고 있다"라고 소개했다.또한 한국이 이처럼 대규모 투자에 나선 핵심 배경으로 최근 미국의 반도체 생산 확대를 지목하기도 했다.도널드 트럼프 미국 대통령이 반도체 업체들에 생산 시설을 미국으로 되돌리라고 압박하면서 삼성전자와 SK하이닉스가 미국에 새 공정을 짓고 있는 상황에서 이 대통령이 한국의 기술적 우위를 지키기 위해 이 프로젝트를 추진한다는 분석이다.AP통신은 "호남 반도체 클러스터 건설은 한국의 경제 중심지이자 반도체 산업의 심장부인 서울과 수도권 지역을 넘어 투자를 확대하려는 이재명 정부의 노력과 일맥상통한다"라고 평가했다.이어 "역사적으로 호남 지역은 이 대통령이 있는 더불어민주당의 정치적 기반이자, 다른 지역에 비해 산업 인프라가 부족하고 경제 발전이 뒤처진 곳이기에 이번 결정이 더 주목받고 있다"라고 설명했다.또한 한국 정부 당국자들은 전 세계적으로 기업들이 친환경 에너지 자원을 사용해야 한다는 압박을 받는 가운데 호남 지역의 풍부한 재생 에너지가 반도체 업체들에 경쟁 우위를 제공할 것으로 본다고 전했다.로이터통신도 "한국의 AI 및 반도체 산업 강화에 대한 야망을 지역 격차 해소 및 서울·수도권 외 경제 활성화 공약으로 연계하려는 가장 과감한 행보(boldest push)로 평가된다"라고 보도했다.그러면서 이 대통령이 이번 결정을 주요 산업의 서울·수도권 집중화로 지방이 쇠퇴하는 문제를 해결하기 위한 "국가적 생존 문제"라고 밝혔다고 강조했다.다만 <파이낸셜타임스>는 "신규 설비가 가동되기까지 최소 2~3년이 걸려 당장은 수요가 공급을 앞지르지만, 수요가 줄어드는 시점에 최고 설비 용량이 가동되면 이러한 대규모 투자가 장기적인 급 과잉으로 이어지는 경우도 있다"라고 짚었다.