구민에게 임명장 받은 류삼영 동작구청장 "구청장 권한은 구민 것"

큰사진보기 ▲동작구에 사는 어린이, 청소년, 청년, 중장년, 어르신 등 5명의 구민 대표가 류삼영 구청장에게 구민임명장을 수여하며 구민임명식을 진행하고 있다. ⓒ 박정길 관련사진보기

큰사진보기 ▲류삼영 동작구청장이 취임사를 하고 있다. ⓒ 박정길 관련사진보기

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큰사진보기 ▲1일 동작구청 4층 대강당에서 열린 류삼영 구청장 취임식에서 참석자들이 '동작을 환하게 구민은 신나게'라고 적힌 손팻말을 들고 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 박정길 관련사진보기

1일 오후 2시 서울 동작구청 4층 대강당. 류삼영 신임 구청장의 취임식이 열렸다. 이날 취임식에서 가장 눈에 띈 순서는 '구민임명식'이었다. 지난해 8월 15일 광화문광장에서 열린 이재명 대통령의 '국민임명식'에서 착안한 이 행사에서는 동작구에 사는 어린이, 청소년, 청년, 중장년, 어르신 등 5명의 구민 대표가 류 구청장에게 구민 임명장을 수여했다.이재명 대통령은 이날 축하 메시지를 보냈다. 더불어민주당 대표 시절 류 구청장을 3호 인재로 영입한 인연이 있다. 이 대통령은 메시지에서 "청장님께는 동작구 주민의 삶을 책임질 막중한 책무를, 저에게는 국정 운영의 책임을 맡기셨다"며 "서로 맡은 역할은 다르지만, 국민의 삶을 더 나아지게 만들어야 하는 책임의 무게는 결코 다르지 않다"고 밝혔다. 이어 "중앙정부와 지방정부가 함께 힘을 모아 나아갈 때 국민께서 체감하는 진짜 변화가 비로소 시작될 것"이라며 축하의 뜻을 전했다.오세훈 서울시장도 영상 메시지를 통해 축하 인사를 보냈다. 오 시장은 "동작은 사통팔달의 교통 여건과 탄탄한 인프라, 한강과 보라매공원이라는 천혜의 자연환경까지 품은 서울의 대표적인 명품 주거지"라며 "서울시는 류삼영 구청장님과 소통하면서 동작의 주요 현안이 원활하게 추진될 수 있도록 협력과 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.류삼영 구청장은 취임사에서 임기 동안 추진할 구정 방향을 제시했다. 가장 먼저 주민이 원하는 재개발·재건축을 신속하게 추진하겠다고 밝혔다. 이어 AI 행정 혁신을 통해 반복 업무를 줄이고, 이를 통해 확대된 인력은 안전·복지·갈등조정 등 현장에 재배치하겠다고 했다.상권 활성화 방안도 내놓았다. 노량진 수산시장 부지에 복합쇼핑몰을 유치하고, 용양봉저정 일대에는 남산타워를 넘어서는 '동작타워'를 세워 노들섬과 연계한 랜드마크로 조성하겠다는 구상이다. 전통시장과 골목상권에는 주민편의시설을 확충하고 지역화폐 발행도 늘리겠다고 했다.재개발이 지연된 노량진 시장에 대해서는 "재개발 절차와는 별도로 구민의 안전부터 확보할 수 있도록 빠른 철거를 시도하겠다"고 밝혔다. AI 기반 스마트 재난방지센터를 구축해 위험 징후를 실시간으로 탐지·대응하겠다는 계획도 덧붙였다.복지 분야에서는 통합돌봄 전담조직을 구성해 어르신·장애인뿐 아니라 1인·2인 가구까지 돌봄을 확대하고, 제2보건소 신설과 청년 대상 공공임대주택·대학 상생학사 추진 등을 약속했다.류 구청장은 "구청장의 권한은 주민이 맡겨주신 것이지 결코 구청장의 것이 아니다"라고 말했다.이날 취임식 사회는 동작구민이자 중앙대 출신인 조충현 KBS 아나운서가 맡았다. 조 아나운서와 류 구청장이 함께 진행한 '새로운 구청장에 바란다' 코너에서는 참석자들이 사전에 적어 낸 소망지를 구청장이 직접 열어보고 답하는 시간도 마련됐다. 초청 대상자 700여 명 가운데 재개발 조합장 90여 명이 포함돼 있어, 재개발에 대한 신속한 추진 의지를 엿볼 수 있었다.취임식에는 지역 주민들도 대거 참석해 새 구청장에 대한 기대를 나타냈다.사당5동에서 왔다는 한 여성 주민은 "새 구청장님께 너무 많은 걸 한꺼번에 기대하기보다는, 처음부터 단계 단계 차근차근 해나가면서 주민들이 편안하고 행복하게 잘 살 수 있도록 해주셨으면 좋겠다"고 말했다. 그러면서 "동작구에는 저희처럼 집이 없는 사람들도 많다"며 "재개발로 아파트를 짓는 것도 중요하지만, 집 없는 사람들도 부담 없이 가까이 다가갈 수 있도록 그런 부분에도 신경을 써주셨으면 감사하겠다"고 당부했다.사당3동에서 온 한 남성 주민은 "앞으로 새로운 동작을 만들어야 할 것 같아서 기대가 많이 된다"고 소감을 밝혔다. 그는 "지금 제일 관심이 큰 것은 재건축인데, 재건축 분야는 물론 교육이나 문화, 경제 등 여러 부분에서 주민들이 행복하고 상권도 활성화될 수 있도록 해주셨으면 좋겠다"며 "정책들이 실제로 주민들 피부에 와닿을 수 있도록 해주셨으면 좋겠다"고 말했다.이날 취임식은 동작구청 공식 유튜브 채널을 통해 생중계됐다.