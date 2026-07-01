추미애 경기도지사 취임... "'공정·혁신·포용'으로 도민 삶 바꾸겠다"

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 1일 오전 경기도청 다산홀에서 진행된 제37대 경기도지사 취임식에서 취임 선서를 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 1일 오전 경기도청 다산홀에서 진행된 제37대 경기도지사 취임식에서 국회의원, 도의원, 유관기관장 및 도민 등 400여 명의 참석자와 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

"공정으로 신뢰를 세우고, 혁신으로 미래를 열며, 포용으로 함께 가겠습니다."

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큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 1일 오전 경기도청 다산홀에서 진행된 제37대 경기도지사 취임식에서 참석자들과 함께 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 1일 오전 경기도청 다산홀에서 진행된 제37대 경기도지사 취임식에서 도민들과 미래지도 퍼즐 퍼포먼스를 진행하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 1일 오전 경기도청 다산홀에서 진행된 제37대 경기도지사 취임식에서 도민들의 질문에 답변하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 1일 오전 경기도청으로 첫 출근을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲1일 오전 경기도청에 첫 출근을 한 추미애 경기도지사가 도청 직원들에게 인사를 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

추미애 제37대 경기도지사가 1일 취임과 함께 민선 9기 경기도정의 운영 원칙으로 '공정·혁신·포용'을 공식 선언했다. 다만 이날 취임사에서 가장 강조한 메시지는 가치 선언 자체보다 '도민의 삶을 바꾸는 실행력'이었다. AI를 행정 전반에 도입해 '도민의 시간을 돌려주는 행정'을 구현하고, 7조 원이 넘는 채무라는 재정위기 속에서도 미래 투자는 흔들림 없이 이어가겠다는 구상도 함께 제시했다.추미애 지사는 이날 오전 경기도청 다산홀에서 열린 취임식에서 취임 선서를 한 뒤 "도민 여러분께서 제게 맡겨주신 것은 권한이 아니라 책임이며, 자리가 아니라 소명"이라며 "도민의 선택을 도민 삶의 변화로 증명해 보이겠다"고 밝혔다.그는 "경기도는 대한민국의 현재이자 미래"라며 "경기도의 변화는 곧 대한민국의 변화"라고 규정한 뒤 "도민의 목소리를 도정의 출발점으로 삼아 지역과 세대, 산업과 생활의 경계를 넘어 경기도의 가능성을 더 큰 기회로 만들겠다"고 말했다.이번 취임사는 지난 한 달 동안 인수기구인 경기준비위원회가 제시해 온 정책 방향을 민선 9기 도정 철학으로 공식화한 선언이라는 점에서 의미가 있다.추미애 지사가 제시한 도정 운영 원칙은 ▲공정 ▲혁신 ▲포용이다.그는 먼저 "공정은 도정 전반을 지탱하는 흔들리지 않는 원칙"이라며 "불법과 편법, 특권과 봐주기가 발붙이지 못하게 하고, 도정의 전 과정을 더욱 투명하게 공개하겠다"고 약속했다. 공정은 단순한 행정의 투명성을 넘어 특권과 반칙을 바로잡고 성실한 도민이 존중받는 질서를 세우겠다는 의미를 담았다.혁신의 기준도 분명히 제시했다.추 지사는 "혁신은 말이 아니라 성과"라며 "민선 9기 혁신의 첫걸음은 도민의 시간을 아끼는 것"이라고 강조했다. 이어 "불필요한 행정 규제와 관료주의를 과감히 혁파하고, AI를 행정 전반에 적극 활용해 도민의 불편을 먼저 찾아 해결하겠다"며 행정혁신을 민선 9기의 첫 번째 과제로 제시했다.이는 그동안 경기준비위원회가 지속적으로 강조해 온 'AI 행정혁신'을 공식 도정 과제로 채택한 것으로 풀이된다. AI를 첨단산업 육성에 그치지 않고 행정 시스템 전반에 접목해 '도민의 시간을 돌려주는 행정'을 구현하겠다는 것이 추미애 도정의 핵심 구상이다.포용 역시 단순한 복지 확대가 아니라 사람에 대한 존중을 바탕으로 사회적 약자의 삶을 지키는 행정이라고 규정했다. 추미애 지사는 "아이부터 어르신까지, 청년부터 장애인까지, 농촌과 도시, 북부와 남부가 함께 성장하는 경기도를 만들겠다"고 밝혔다.추미애 지사의 취임사에서 가장 현실적인 대목은 재정 문제였다.추 지사는 "민선 9기 경기도는 7조 원이 넘는 채무를 안고 출발한다"며 "예산 부족으로 약 3,000억 원 규모의 사업은 예산에 반영조차 하지 못하는 엄중한 상황"이라고 진단했다.그러면서도 "뼈를 깎는 심정으로 재정 구조를 전면 점검하겠다"면서 "재정의 건전성을 지키면서도 도민의 삶과 미래를 위한 투자는 흔들림 없이 이어가겠다"고 강조했다.이는 긴축재정만을 앞세우기보다 불필요한 지출은 줄이되 AI, 반도체, 청년정책 등 미래 성장동력과 민생 분야에는 선택과 집중 방식으로 투자를 지속하겠다는 의지를 분명히 한 것으로 해석된다.취임식 2부는 도민 대표 50명이 참여한 타운홀미팅 '대청(大聽)마루'로 진행됐다. '크게 듣고 바닥부터 높은 곳까지 살피겠다'는 의미를 담은 이 행사는 형식적인 축하 행사 대신 도민과의 대화를 취임식 중심에 배치했다는 점에서 눈길을 끌었다.취업 준비생, 예비 신혼부부, 청년 창업가, 소상공인, 문화예술인 등이 직접 질문에 나섰고, 추미애 지사는 민선 9기 핵심 공약을 설명했다.청년 일자리 분야에서는 반도체 산업 육성을 핵심 해법으로 제시했다. 반도체 생산시설(팹) 조성을 앞당겨 양질의 일자리를 창출하고, 기업 투자와 인재 양성을 연계해 청년들이 지역에서 미래를 설계할 수 있는 기반을 만들겠다고 밝혔다.청년 주거와 관련해서는 재임 기간 1만 호 규모의 주택 착공을 추진하고 "참는 공간이 아니라 꿈을 꾸는 공간"으로 주거정책의 방향을 바꾸겠다고 설명했다.AI 분야에서는 2028년까지 AI 기반 행정혁신 시스템을 구축하고 공공데이터를 민간과 공유해 스타트업과 함께 성장하는 생태계를 조성하겠다는 청사진을 제시했다.교통 분야에서는 대표 공약인 '경기편하G버스'를 신속히 도입하고 도민이 제안한 노선을 우선 반영하는 체계를 구축하겠다고 밝혔다. 경기북부는 신재생에너지와 기후테크 산업을 육성하고 접경지역 규제 개선을 통해 평화·경제·문화 특구로 발전시키겠다는 구상도 내놓았다.이번 취임식은 초청 인원을 400명으로 최소화하고 모바일 초청장을 활용하는 등 예산을 절감하는 방식으로 진행됐다. 사회도 외부 전문 진행자가 아닌 도청 직원이 맡았다.민선 9기 경기도정은 첫날부터 공정·혁신·포용이라는 가치와 함께 '도민 삶의 변화'를 최우선 목표로 제시했다. AI 행정혁신으로 도민의 시간을 돌려주고, 반도체와 미래산업 육성으로 성장동력을 확보하며, 청년·교통·주거 등 생활밀착형 정책으로 체감도를 높이겠다는 구상이다.결국 추미애 도정의 성패는 취임사에서 거듭 강조한 '실행력'으로 도민이 체감할 변화를 얼마나 빠르게 만들어내느냐에 달려 있을 것으로 보인다.