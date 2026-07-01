광주교사노조 "통합교육청 첫 인사, 교육감 임기 4년 좌우"

큰사진보기 ▲김대중 전남광주통합특별시 교육감. ⓒ 전남광주통합특별시교육청 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전남광주통합특별시 출범을 하루 앞둔 30일 광주 서구 화정동 광주시교육청 청사에 전남광주통합특별시교육청 지주 간판이 설치돼 있다. 2026.6.30 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

광주특별시교사노조는 1일 김대중 초대 전남광주통합특별시 교육감이 이달 중순께 단행할 일반직 간부 공무원 첫 정기인사를 앞두고 "첫 인사가 교육감 임기 4년을 가늠할 것"이라고 밝혔다.노조는 이날 보도자료를 내고 "전임 광주시교육감 시절 인사 때마다 '인사 참사'라는 비판 논평을 낼 수밖에 없었다"며 "김대중 교육감은 다시는 비판 논평을 내지 않도록, 오직 실력과 청렴을 기준 삼아 인사를 단행해 달라"고 요청했다.노조는 "전임 광주시교육감 시절 주요 보직을 맡아 광주교육 행정을 뒷걸음치게 만든 자들이 있다"며 "광주교육 발전을 막았던 장본인들이 다시 중용되는 일은 없어야 할 것"이라고 했다.이어 "선거 논공행상을 염두에 둔 인사는 반드시 실패한다"며 "이른바 선거 공신들의 영향을 받아 인사를 단행할 경우 100% 인사 참사로 이어져 제 무덤을 파는 격이 될 것"이라고도 했다.아울러 "다가올 인사는 새 교육청의 첫 단추이자, 청렴성을 검증받는 리트머스 시험지"라며 "인사가 단행된 후, 우리 노동조합으로부터 '능력 위주로 인재가 적재적소에 배치됐다'는 호평이 나오기를 기대한다"고 덧붙였다.교육청 정기인사는 연 4차례 단행된다. 1월과 7월은 지방공무원 인사, 3월과 9월은 교원인사다.광주시교육청과 전남도교육청의 교육행정 통합에 따라 1일 출범한 전남광주통합특별시교육청은 조직 개편을 둘러싼 잡음이 이어지며 어수선한 분위기가 이어지고 있다.김 교육감은 취임 첫날인 이날 공석 중인 교육행정국장(광주청사 행정국장)에 정년이 6개월 남은 임창호 광주서부교육지원청 행정지원국장을 승진 임명했다.곧이어 이달 중순 단행될 것으로 보이는 5급 이상 지방공무원 인사를 앞두고 교육청 안팎에서는 공정하고 투명한 인사가 이뤄져야 한다는 목소리가 나오고 있다.일각에서는 선거 과정에서 특정 후보와 가까웠던 것으로 거론된 인사들의 승진 여부와 주요 보직 배치를 둘러싸고 다양한 관측이 나오고 있다.