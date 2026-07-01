대구 첫 3선 교육감 강은희 "글로벌 교육도시 만들 것"

큰사진보기 ▲강은희 대구시교육감이 1일 오후 취임식을 갖고 '글로벌 교육도시'를 새로운 비전으로 제시했다. ⓒ 대구시교육청 관련사진보기

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대구시교육청 첫 3선으로 임기를 시작한 강은희 교육감이 "대한민국을 넘어 세계가 주목하는 글로벌 교육수도 대구를 만들겠다"며 '글로벌 교육도시'를 새로운 비전으로 제시했다.강 교육감은 1일 오후 대구학생문화센터에서 열린 제12대 대구시교육감 취임식에서 "지난 8년 동안 대구교육은 대한민국 공교육 혁신을 선도해 왔다"며 "대구교육의 안정적인 발전 위에 끊임없는 변화와 혁신을 더해 새로운 희망을 만들어 달라는 시민들의 엄중한 명령을 잘 받들겠다"고 말했다.그는 "대구미래역량교육, IB 프로그램, 마음교육, 가족공동체 형성교육 등 전국 최초의 길을 열었고 대한민국 교육의 새로운 기준을 만들었다"고 자평했다. 그러면서도 "학령인구 감소의 거센 파도가 밀려오고 있으며 인공지능(AI)과 초연결이 지배하는 문명사적 대전환을 마주하고 있다"며 "앞으로의 4년은 새로운 도전의 시간이 될 것"이라고 예상했다.강 교육감은 "위기의 시대일수록 우리는 교육의 본질로 돌아가야 한다"며 "대구에서 배우고 자란 우리 아이들이 대한민국의 미래를 이끌고 지구촌의 문제를 함께 고민하며 세계 무대에서 당당하게 자신의 꿈을 펼칠 수 있도록 지평을 넓혀 나가겠다"고 강조했다.강 교육감은 자신의 임기 동안 '글로벌 교육수도'를 실현하겠다며 ▲모든 아이의 온전한 성장을 위한 마음학기제 2.0 확대와 학교복귀도움센터 운영 ▲IB를 기반으로 한 '한국형 바칼로레아(KB)' 도입 ▲AI 기반 교육체계 구축과 미래인재 양성 ▲교육격차 해소를 위한 상향평준화 교육 ▲국제교류 확대와 대구글로벌교육원 추진 등 5대 공약을 제시했다.그는 "대구가 전국 최초로 도입한 마음학기제를 확대하고 글로벌 마음교육의 도입으로 학생들의 내면의 힘을 더욱 단단히 키우겠다"며 "전통정신기반 인성교육과 디지털 인성교육으로 인간다움을 키우겠다"고 말했다,이어 "IB 프로그램의 성공 경험을 바탕으로 우리나라 교육 현실과 입시 제도에 맞는 한국형 바칼로레아(KB)를 실현하겠다"며 "KB가 학교에 안착하도록 대구교육이 질적 향상을 이루겠다"고 했다.그러면서 "국제교류와 외국어교육을 확대하고 세계를 선도하는 대구인을 양성하기 위해 대구글로벌교육원을 추진하겠다"며 "다양성과 인류 보편적 가치를 이해하고 실천하는 세계시민교육을 강화하겠다"고 밝혔다.강 교육감은 미래교육정책공모제와 학생과 주민의 참여예산제를 확대해 교육공동체와 지역사회가 긴밀히 소통하고 동행하는 교육문화를 조성하겠다는 뜻도 나타냈다.그는 "학생이 행복하고 교사가 존중받으며 학부모가 신뢰하고 시민이 자부심을 느끼는 대구교육을 만들겠다"며 "대구 아이들이 세상 어디에서든 '나는 대구에서 배웠습니다'라고 자랑스럽게 말할 수 있도록 앞으로 4년 동안 교육정책의 중심에 학생을 두고 흔들림 없이 나아가겠다"고 강조했다.